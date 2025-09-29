„Rimi“ kreipiasi į pirkėjus: siunčia svarbią žinią

Anot parduotuvių tinklo prekybos centrų valdymo vadovės Irinos Miklienės, toks pokytis vykdomas atsižvelgiant į pirkėjų srautus rudens bei žiemos sezonais, rašoma pranešime spaudai.
„Rudens ir žiemos sezonu pirkėjų apsipirkimo įpročiai keičiasi – žmonės dažniau renkasi ankstesnį apsipirkimo laiką. Todėl darbo grafikus pritaikome prie realių lankytojų srautų, siekdami, kad parduotuvės veiktų efektyviai ir patogiai klientams“, – pastebi prekybos centrų valdymo vadovė Irina Miklienė.
Kur keisis darbo laikas?
Darbo laiko pokyčiai nuo spalio 1 d. bus taikomi 14 parduotuvių. Dalis jų darbo dienomis ir šeštadieniais dirbs iki 21 val. – tai „Rimi Kaišiadorys“, „Rimi Utena“, „Rimi Biržai“, „Rimi Pulko“ Alytuje, taip pat „Rimi Gargždai“ bei „Rimi Kėdainiai“ ir „Rimi Lieporiai“ Šiauliuose. Pastarosiose dviejose parduotuvėse sekmadieniais darbo laikas trumpinamas dar viena valanda – jos užvers duris 20 val.
Kai kuriose parduotuvėse pokyčiai bus taikomi tik sekmadieniais: „Rimi Mažeikiai“ ir „Rimi Ragaudžiai“ Panevėžyje dirbs iki 21 val., o „Rimi Jonava“ – iki 20 val. Tuo tarpu „Rimi Kretinga“ ir „Rimi Taurakalnis“ Klaipėdoje sekmadieniais atsidarys valanda vėliau, 9 val., ir dirbs iki 21 val. „Rimi Minijos“ parduotuvėje Klaipėdoje šeštadieniais prekyba prasidės valanda vėliau – nuo 9 val., tokiu pačiu grafiku parduotuvė veiks ir sekmadieniais. „Rimi Rėkyvos“ parduotuvė Šiauliuose grąžina standartinį darbo laiką – visomis savaitės dienomis dirbs iki 22 val.
Visos kitos tinklo parduotuvės ir toliau dirbs įprastu grafiku.
Daugiau informacijos apie pasikeitusius parduotuvių darbo laikus rasite čia: https://www.rimi.lt/parduotuves
