Kuriamas naujas parduotuvių tinklas didesnių pajamų klientams

„Salmos“ vadovas Salvijus Vaitekūnas VŽ teigė, kad prekių ženklas „Maistinė“ žymės naujas maisto prekių parduotuves Lietuvoje, orientuotas į didesnes pajamas gaunančius pirkėjus – įmonei priklausančią „Aibės“ parduotuvę Palangoje, Kunigiškėse, šią vasarą atidarytą Juodkrantėje, taip pat Birštone, o iki šių metų pabaigos ketinama atidaryti Kaune, kiek vėliau ir Vilniuje.
Pasak jo, pats prekių ženklas indikuoja, kad orientuojamasi bus į maistą, gurmaniškus produktus. Per pirmuosius metus į tinklo plėtrą yra numatyta apie 1,5 mln. eurų investicijų.
