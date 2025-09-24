Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kuriamas naujas parduotuvių tinklas didesnių pajamų klientams

2025-09-24 07:55 / šaltinis: BNS
2025-09-24 07:55

Bendrovė „Salma“ registruoja naują gurmaniškų parduotuvių prekių ženklą „Maistinė“, kuriuo žymės keletą savo jungiamų „Aljanso Aibė“ tinklui priklausančių parduotuvių, be to, planuoja tinklą plėsti, rašo portalas „Verslo žinios“.

Maisto produktai, pirkėjai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Bendrovė „Salma“ registruoja naują gurmaniškų parduotuvių prekių ženklą „Maistinė“, kuriuo žymės keletą savo jungiamų „Aljanso Aibė“ tinklui priklausančių parduotuvių, be to, planuoja tinklą plėsti, rašo portalas „Verslo žinios“.

REKLAMA
1

„Salmos“ vadovas Salvijus Vaitekūnas VŽ teigė, kad prekių ženklas „Maistinė“ žymės naujas maisto prekių parduotuves Lietuvoje, orientuotas į didesnes pajamas gaunančius pirkėjus – įmonei priklausančią „Aibės“ parduotuvę Palangoje, Kunigiškėse, šią vasarą atidarytą Juodkrantėje, taip pat Birštone, o iki šių metų pabaigos ketinama atidaryti Kaune, kiek vėliau ir Vilniuje.

Pasak jo, pats prekių ženklas indikuoja, kad orientuojamasi bus į maistą, gurmaniškus produktus. Per pirmuosius metus į tinklo plėtrą yra numatyta apie 1,5 mln. eurų investicijų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų