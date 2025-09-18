Atliko tyrimą: štai kuriame Lietuvos prekybos centre apsipirksite pigiausiai, o kur teks paploninti piniginę labiau

Palyginus tyrimo metu nupirktų prekių krepšelių kainų vidurkius paaiškėjo, kad prekybos tinkle „Lidl“ jis siekė 40,66 euro, „Rimi“ – 40,80 euro, „Norfa“ – 41,19 euro, „Maxima“ – 41,23 euro, o „Iki“ – 44,14 euro.
Tyrimo duomenys rodo, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Rimi“ prekybos tinkle – 7,78 euro, o brangiausiai „Iki“ prekybos tinkle – 8,89 euro.
Tuo metu mažiausia mėsos produktų kaina buvo fiksuota „Norfa“ prekybos tinkle – 11,71 euro. Aukštesne mėsos produktų kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis „Iki“ prekybos tinkle, kur jis siekė 12,96 euro. Grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ – 3,08 euro, o brangiausiai „Iki“ – 3,21 euro.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad mažiausia vaisių ir daržovių kaina siūloma „Lidl“ – 3,17 euro, o didžiausia „Iki“ – 3,77 euro. Taip pat fiksuota, kad gėrimai rugsėjį pigiausiai kainuoja „Rimi“ – 8,55 euro, o brangiausiai prekybos tinkle „Maxima“ – 9,05 euro.
Rezultatai rodo, kad likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir vištų kiaušinių – mažiausia kaina fiksuota „Rimi“ – 5,67 euro, o didžiausia „Iki“ – 6,56 euro.
Tyrimas atliktas šių metų rugsėjo 11 d. Jo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ ir „Rimi Hyper“.
Apsipirkimui buvo pasirinktas 24 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis. Jį sudarė iš skirtingų maisto kategorijų atrinktos prekės: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.
