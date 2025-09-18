Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atliko tyrimą: štai kuriame Lietuvos prekybos centre apsipirksite pigiausiai, o kur teks paploninti piniginę labiau

2025-09-18 11:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 11:52

Rugsėjo mėnesį dažno vartojimo prekių krepšelis yra pigiausias prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausias – „Iki“, rodo slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas.

Pirkinių krepšelis parduotuvėje. ELTA / Josvydas Elinskas

Rugsėjo mėnesį dažno vartojimo prekių krepšelis yra pigiausias prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausias – „Iki“, rodo slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas.

REKLAMA
1

Palyginus tyrimo metu nupirktų prekių krepšelių kainų vidurkius paaiškėjo, kad prekybos tinkle „Lidl“ jis siekė 40,66 euro, „Rimi“ – 40,80 euro, „Norfa“ – 41,19 euro, „Maxima“ – 41,23 euro, o „Iki“ – 44,14 euro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo duomenys rodo, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Rimi“ prekybos tinkle – 7,78 euro, o brangiausiai „Iki“ prekybos tinkle – 8,89 euro. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu mažiausia mėsos produktų kaina buvo fiksuota „Norfa“ prekybos tinkle – 11,71 euro. Aukštesne mėsos produktų kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis „Iki“ prekybos tinkle, kur jis siekė 12,96 euro. Grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ – 3,08 euro, o brangiausiai „Iki“ – 3,21 euro. 

REKLAMA

Tyrimo metu paaiškėjo, kad mažiausia vaisių ir daržovių kaina siūloma „Lidl“ – 3,17 euro, o didžiausia „Iki“ – 3,77 euro. Taip pat fiksuota, kad gėrimai rugsėjį pigiausiai kainuoja „Rimi“ – 8,55 euro, o brangiausiai prekybos tinkle „Maxima“ – 9,05 euro. 

Rezultatai rodo, kad likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir vištų kiaušinių – mažiausia kaina fiksuota „Rimi“ – 5,67 euro, o didžiausia „Iki“ – 6,56 euro. 

REKLAMA
REKLAMA

Tyrimas atliktas šių metų rugsėjo 11 d. Jo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ ir „Rimi Hyper“. 

Apsipirkimui buvo pasirinktas 24 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis. Jį sudarė iš skirtingų maisto kategorijų atrinktos prekės: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pirkinių vežimėlis, parkingas, stovėjimas, Raudonoji zona, pirkėjai (123rf.com nuotr.)
Prekybos tinklų pirkėjai – pasipiktinę: už sustojimą apsipirkti teks mokėti 2,50 euro? (59)
Parduotuvė (Fotobankas)
Pigiausių produktų krepšelio kaina rugpjūtį mažėjo: štai kas brango labiausiai (2)
Parduotuvė, pirkėjai, maisto prekės, pirkinių krepšelis, vežimėlis (123rf.com nuotr.)
Štai kaip lietuviai sutaupo apsipirkdami: pataria taip daryti visuose prekybos tinkluose (77)
Pirkėjai Maximoje (nuotr. bendrovės)
Nenustebkite dėl eilių parduotuvėse: štai kodėl šiandien čia plūs pirkėjai (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų