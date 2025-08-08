Kalendorius
„Lidl“ pirkėjams – staigmena: pristatė ne maisto prekių parduotuvę

2025-08-08
2025-08-08 20:20

Prekybos tinklas „Lidl“ pristatė naujovę, kuri ne vienam klientui gali sukelti nuostabą. Naujoje parduotuvėje jūs nerasite nei bananų, nei bandelių, nei kitų maisto produktų.

Prekybos tinklas „Lidl“ pristatė naujovę, kuri ne vienam klientui gali sukelti nuostabą. Naujoje parduotuvėje jūs nerasite nei bananų, nei bandelių, nei kitų maisto produktų.

12

Įprastai kiekvieni prekybininkai išbando skirtingus būdus, kaip galėtų parduoti norimas prekes savo klientams.

Bene dažniausiai pirkėjų dėmesį bandoma pritraukti įvairiomis nuolaidomis, nauju pakuotės ar prekybos vietos dizainu, tačiau pasikaito ir kitų pardavimo strategijų.

„Lidl“ parduotuvių be maisto produktų atsiras ir Lietuvoje?

Štai „Lidl“ Vokietijoje pristatė naujovę ir atidarė parduotuvę, kur klientai maisto produktų nenusipirks.

Kaip rašo lenkų portalas „RadioZet“, prekybos tinklas siekia, kad prekinio ženklo pavadinimas sietųsi ne tik su kasdienėmis maisto prekėmis, bet taptų atpažįstama ir kaip platesnio asortimento prekių vieta.

Tad būtent Vokietijos Lottšteteno mieste įsikūrusioje (apie 500 kvadratinių metrų ploto) parduotuvėje pirkėjai gali rasti namų apyvokos prekių, buitinės technikos priemonių, drabužių, žaislų ir kitų gaminių.

Naujienų portalui tv3.lt „Lidl“ Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis kalbėjo, kad prekybos tinklas jau daugelį mėtų įvairiose šalyse esančiose parduotuvėse organizuoja reguliarius, ne maisto prekių išpardavimus.

Tiesa, pašnekovas sako, kad kol kas Lietuvoje atverti tokios specializuotos parduotuvės nėra planuojama.

„Ne maisto prekės yra svarbi asortimento dalis ir Lietuvoje, todėl pirkėjams Lietuvoje nuolat siūlome įvairių ne maisto prekių ir teikiame specialius siūlymus joms.

„Lidl“ įrankiai „Parkside“ ir sporto prekės su „Crivit“ prekės ženklu tapo itin mėgstamomis ir populiariomis. Tačiau vien ne maisto prekėmis prekiaujančių parduotuvių šiuo metu atidaryti Lietuvoje neplanuojame“, – paaiškino A. Bubnelis.

Suskaičiavo, kur apsipirkti pigiausia

Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse liepą, palyginti su birželiu, pigo 3,6 proc. (2,78 euro), tačiau buvo 16,8 proc. (10,65 euro) brangesnis nei prieš metus, skelbia Pricer.lt analizė.

Palyginti su 2021 liepos mėnesiu, krepšelis yra  37,9 proc. brangesnis (20,33 euro).

Pricer.lt duomenimis, pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingo pirmoje pozicijoje liepą ir toliau laikėsi prekybos tinklas „Maxima“, kurio krepšelis pigo 2,23 euro.

Antra reitinge buvo internetinė parduotuvė „Barbora“ (pigo 1,27 euro), trečias – prekybos tinklas „Lidl“ (pigo 0,60 euro).

Toliau rikiavosi „Norfa“ (pigo 1,11 euro), „Rimi“ (pigo 6,61 euro) ir internetinė parduotuvė „E-Rimi“ (pigo 6,18 euro).

Paskutinėse pozicijoje – prekybos tinklas „Iki“ (pigo 6,51 euro) ir internetinė parduotuvė „Last Mile“ (brango 2,27 euro).

Skirtumas tarp pigiausio „Maxima“ ir brangiausio „Last Mile“ krepšelio yra 29,09 euro arba 47 proc.

Iš Pricer.lt stebimų 52 prekių kainų brango 42 prekės, pigo 8, 2 kainos nekito.                                                   

Iš viso reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango 22 prekės iš 52 stebimų. Labiausiai brango pigiausi obuoliai, juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausia malta skrudinta kava, pigiausi pomidorai,  pigiausias jogurtas, pigiausia šaldyta jūros lydekos filė, pigiausia biri juodoji arbata, pigiausia juoda duona, vištų kiaušiniai, pigiausia degtinė, pigiausias saulėgrąžų aliejus, silkių filė „Zigmas“.

Kainos užfiksuotos šių metų liepos 25 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, Lietuvos internetinėse parduotuvėse „Barbora“ ir „E-Rimi.lt“. 

Juodai užknisa
Juodai užknisa
2025-08-08 20:30
Tie lidlo varteliai debilavoti...apsiperki ir turi nuskanuotu čekį kad išleistų....wtf ???
Atsakyti
Camel
Camel
2025-08-08 20:47
Good news finally ir gera parduotuve...LOL
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
