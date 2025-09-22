Prekybos centruose vilnietė nusipirko keistos formos sviesto: „Tarsi katino lyžtelėjimas“

Parduotuvės, kuriose buvo pirktas sviestas, patvirtina – buvo gauta brokuota šio sviesto partija. O štai pats gamintojas, kas nutiko su šiuo pieno gaminiu, paaiškino tik prekybos centrams – pirkėjams to daryti nematė reikalo.
Vilnietė įsitikinusi – tai ne gamybinis brokas
Vilnietė Jolanta sviestą rado Pilaitės „Rimi“ parduotuvėje. Ji įsigijo 5 pakelius, kurių vieno kaina siekia beveik 3 eurus – 2,99. Dar 2 pakelius ji nusipirko kitame prekybos centre – „IKI“. Vėliau pasitikrino ir „Maximoje“. Visur, kaip pastebėjo moteris, pakeliai turėjo užčiuopiamus nelygumus.
„Pajutau įdubimą, kažkokį nelygumą, ir pradėjau domėtis. Kadangi pirkau 5 pakelius iš karto, iš tos pačios vietos, pradėjau visus lukštenti ir čiupinėti. Ir ne toje pačioje vietoje, o skirtingose, bet visose pakeliuose buvo toks tarsi katino lyžtelėjimas“, – teigia vilnietė Jolanta.
Moteris įtaria, kad sviesto pakelyje esantis produktas deformuotas ne šiaip sau.
„Pirmą kartą atidarius iš karto susidarė įspūdis, kad tai – ne mašinos darbas, ne automatinio pakavimo klaida, o viskas gražiai atlankstyta ir kažkiek paimta. Kita mintis buvo, kad buvo supeliję, ir pelėsis nugriebtas, nes tie nugriebimai buvo skirtingose vietose“, – sako Jolanta.
Įtarimų šie sviesto pakeliai kelia ir kitiems pirkėjams. Vieni į nelygumus numoja ranka – svarbiausia skonis, o ne išvaizda. Tačiau kiti, užčiuopę nelygumus, renkasi kitą prekę.
„Žemaitijos pieno“ atstovai paaiškinimo nesuteikia
Gamintojas paaiškinimus pateikė tik verslininkams. „Žemaitijos pieno“ atstovai atsisako komentuoti situaciją pirkėjams.
Atlikus vidinį šios partijos patikrinimą, paaiškėjo, kad vizualiniai pakitimai, tokie kaip paviršiaus įgaubimai ar nelygumai, galėjo atsirasti sviesto fasavimo metu. Kiti prekybos tinklai taip pat kreipėsi į gamintoją – sviestas su įdubimais pateko ir į „IKI“, ir į „Maximą“.
„Apie šią situaciją informavome tiekėją. Jis išsiaiškins, kodėl tai įvyko, ir pateiks atsakymus. Iš to, ką matome, tai – tikrai reti atvejai“, – teigia „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius.
Mokslininkai sako, kad be specialių tyrimų atsakyti, kas tiksliai nutiko sviestui, neįmanoma. Visai gali būti, kaip jie samprotauja, kad tokie įdubimai atsirado pakuojant sviestą.
Kauno technologijos universiteto docentė Milda Keršienė sako, kad priežasčių gali būti ir daugiau.
„Viena iš versijų – kad lydymo metu buvo pažeista temperatūra ar kitas technologinis režimas. Toks fizinis defektas galėtų atsirasti jau mažoje pakuotėje. Tačiau tai turėtų pasakyti pati įmonė, nes tam reikia žinoti tiek gamybos būdą, tiek konkrečią situaciją“, – sako M. Keršienė.
Prekybos centrai tikina, kad žmonės, įsigiję nekokybišką prekę ir turintys čekius, gali ją grąžinti parduotuvei, kurioje ją pirko.
