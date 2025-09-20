Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Neįtikėtina prabanga: paaiškėjo, kiek kainavo Audrey Hepburn suknelė filme „Pusryčiai pas Tifanį“

2025-09-20 10:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 10:31

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Kas po kiek?“ pasipils klausimų lavina, kuri nustebins ir ne vieną žiūrovą. Pavyzdžiui, ar jums teko girdėti, kiek kainuoja Audrey Hepburn suknelė, kurią ji dėvėjo filme „Pusryčiai pas Tifanį“?  

„Kas po kiek?“ (Nuotr. spaudos pranešimo)
8

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Kas po kiek?“ pasipils klausimų lavina, kuri nustebins ir ne vieną žiūrovą. Pavyzdžiui, ar jums teko girdėti, kiek kainuoja Audrey Hepburn suknelė, kurią ji dėvėjo filme „Pusryčiai pas Tifanį“?  

REKLAMA
0

Kaip įprasta, laidoje pamatysime dvi komandas. Pirmojoje komandoje išvysime kolegas – Rimą, Ramūną ir Silviją. Visi jie mėgsta kiną, teatrą bei filmuojasi masinėse scenose.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kas po kiek?“
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kas po kiek?“
 

Kitoje pusėje – taip pat nuo kino toli nepabėgusios trys draugės: Kotryna, Livija ir Inesa. Merginas vienija ne tik meilė kinui, bet ir muzikai, menui bei kultūrai. 

REKLAMA
REKLAMA

Pirmosios užduoties metu komandoms teks įsijausti į sveikuolius. Kokie produktai reikalingi sveikuolių salotoms? O kiek jie galėtų kainuoti? Galiausiai, ar komandoms padės tai, kad šį patiekalą turės progą pamatyti ir vizualiai?  

REKLAMA

Kita užduotis – kitas pasaulis

Iškart po šios užduoties komandos nusikels į visai kitokį turtuolių pasaulį. Čia dalyviams teks spėlioti, kiek kainuoja reperio Drake čiužinys su ypatingu gėrimu skyriumi? O kiek verta Audrey Hepburn suknelė, kurią ji dėvėjo filme „Pusryčiai pas Tifanį“? 

„Mes panašų čiužinį turime namuose“, – juoksis Ramūnas. 

O štai Inesa pripažins, kad filmas „Pusryčiai pas Tifanį“ jos galvoje įstrigęs nuo pat mažens. „Turi būti pati didžiausia kaina. Kažkas labai norėjo ir pirko“, –  apie suknelę spėlios Inesa. 

REKLAMA
REKLAMA

Atsakymas nustebins tiek žiūrovus, tiek dalyvius. Paaiškės, kad suknelė kainavo 800 tūkst. dolerių, o ypatingas čiužinys – dvigubai mažiau, 400 tūkst. dolerių. 

Kaip įprasta, didžiausia įtampa bus jaučiama žaidimo finale, kuriame reikės iš eilės – nuo pigiausios iki brangiausios – sudėti „Maxima“ parduotuvės prekes. Atrodytų, kad tai – viso labo keturios prekės, tačiau klaidos kaina šiame etape gali kainuoti labai daug! 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Beje, šeštadienio tradicija tapsiantį žaidimą galima žaisti ne tik studijoje, bet ir prie televizoriaus ekrano. O labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“. Remiantis Pricer.lt analizėmis, jau 28 kartus iš eilės pigiausių maisto prekių vidutinį krepšelį už mažiausią kainą galima susirinkti būtent „Maxima“ parduotuvėse. 

„Kas po kiek?“ – šeštadieniais 17.30 val. per TV3! 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų