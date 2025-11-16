Parodė patį geriausią pašteto receptą: kaipmat dings nuo stalo

Vištos kepenėlių paštetui reikės:
- 200 g šviežių kepenėlių (be vištos galima naudoti anties arba kalakuto kepenėles)
- 200 g sviesto
- Nedidelio svogūno
- 4 šaukštų brendžio
- Česnako skiltelės
- Kelių čiobrelio šakelių
Gaminimo eiga:
Supjaustyti svogūną, česnaką. Keptuvėje išlydyti sviesto gabalėlį, sudėti svogūną ir česnaką, kepti ant nedidelės kaitros. Kad svogūnai nesudegtų, liktų minkšti ir gerai išsitroškintų, K. Starkienė kepant svogūnus ant jų užkloja sušlapintą, drėgną kepimo popierių.
Kepenėles nuplauti po šaltu tekančiu vandeniu ir pašalinti visas gyslas, žalsvas dalis. Tuščioje keptuvėje vėl išlydyti sviesto ir sudėti apkepti kepenėles, jas apibarstyti druska. Pakepinti čiobrelius ir supilti brendį. Viską patroškinti.
Svogūnus, česnakus ir ištroškintas kepenėles sudėti į maisto smulkintuvą ir viską gerai sutrinti.
Palaukti, kol kepenėlių masė atvės ir į ją sudėti sviestą, dar šiek tiek druskos ir pipirų. Viską vėl gerai sumalti. Paštetą sudėti į kokį nors indą. Dar galima ant paruošto pašteto užpilti lydyto sviesto ir palaukti, kol jis sustings.
