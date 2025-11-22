Parodė kitokių salotų receptą: suvilios kiekvieną

„Ši laida skirta ir tiems, kurie ieško sveikatai palankių receptų, ir tiems, kas mėgsta pasmaližiauti. Gaminsiu šviežių žiedinių kopūstų salotas, kurios puikiai tiks lengviems pietums, nes yra itin skanios ir sveikos. Na, o desertui – lenkiškas šedevras, tortas Karpatka! Tai – švelniu kremu perteptas tortas iš plikytos tešlos. Puikus receptas, kurį verta išsisaugoti šventėms“, – sako Kotryna Starkienė ir kviečia šeštadienio rytą praleisti kartu.
Žiedinių kopūstų salotos
Ingredientai:
- Vidutinio dydžio žiedinis kopūstas;
- marinuoti raudonieji svogūnai;
- graikiniai riešutai;
- Sūris „Feta“;
- alyvuogių aliejus;
- baziliko lapeliai;
- žalioji citrina.
Marinuotiems svogūnams reikės:
- 2-3 mėlynųjų svogūnų;
- šaukštelio cukraus;
- šaukštelio druskos;
- ½ puodelio obuolių sidro acto;
- ½ puodelio verdančio vandens.
Svogūnus supjaustau plonais griežinėliais, sudedu į stiklainį ir supilu visus likusius ingredientus. Stiklainį uždarau ir palieku šaldytuve bent pusvalandžiui.
Gaminame salotas: žiedinius kopūstus supjaustykite plonomis riekelėmis. Sudėkite į dubenį kartu su marinuotais svogūnais, pakepintais riešutais, sutrupinu sūriu. Į smulkintuvą įpilkite pusę stiklinės alyvuogių aliejaus, įdėkite saujelę šviežių baziliko lapelių, supilkite žaliosios citrinos sultis ir sutrinkite iki vientisos masės. Gautą aliejų supilkite į dubenį su salotomis, dėkite druskos, pipirų ir gerai išmaišykite. Skanaus!
