TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Radzevičiaus studentiškų laikų receptas, kurį gamindavo su žmona: „Oi, tas jaunystės skonis...“

2025-11-09 12:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-09 12:08

TV3 žiniasklaidos grupės laida „Vytaro ferma“ šį sekmadienį pakvies ir vėl pasijausti studentais. Vytaras Radzevičius žiūrovams atskleis receptą, kurį anuomet ruošdavo kartu su žmona Laisve. Išbandykite jį ir patys!

Radzevičiaus studentiškų laikų receptas, kurį gamindavo su žmona: „Oi, tas jaunystės skonis...“ (nuotr. Organizatorių)
TV3 žiniasklaidos grupės laida „Vytaro ferma“ šį sekmadienį pakvies ir vėl pasijausti studentais. Vytaras Radzevičius žiūrovams atskleis receptą, kurį anuomet ruošdavo kartu su žmona Laisve. Išbandykite jį ir patys!

Tačiau prieš imdamasis kulinarinių eksperimentų, Vytaras leisis į visai kitokį atradimų pasaulį – šįkart jo kelias ves į sostinę. Ten jis lankysis pas archeologus, tyrinėjančius mūsų praeitį ir atskleidžiančius, kaip žmonės gyveno prieš šimtmečius.

Radzevičiaus studentiškų laikų receptas, kurį gamindavo su žmona: „Oi, tas jaunystės skonis...“
„Archeologija daugeliui atrodo romantiška. Atradimai, Egipto faraonai... Mes labai romantizuojame tą darbą“, – sakys Vytaras.

Vilniuje jis susitiks su tyrėjais, kurie dalyvavo archeologiniuose kasinėjimuose Merkinėje – čia buvo atlikti ir bioarcheologiniai tyrimai. Po jų paaiškėjo įdomūs faktai – nuo to, ką XIV amžiuje valgė to meto diduomenė iki to, kokie valgiai puošė jų stalus ir kas sudarė tuometinių puotų meniu.

„Neįtikėtinai įdomus procesas“, – sužavėtas sakys Vytaras.

Grįžęs į savo sodybą, Vytaras imsis, kaip sakys pats, „miestiečio kaime“ problemos – vištidės tvarkos. Juk ir ten, pasirodo, reikia disciplinos. Norėdamas palaikyti švarą ir sutvarkyti maisto atliekas, jis sugalvos praktišką sprendimą – iš skardos pasigamins specialų indą, į kurį bus dedamos atliekos, kad paukščiai jų neišmėtytų po visą kiemą. Kaip jam seksis, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.

Tiesa, dienos pabaigoje lauks dar vienas malonus darbas – kulinarinis. Vytaras gamins patiekalą, kuris jam primena studijų laikus.

„Patiekalas, kurį čia dabar gaminsiu, tarsi priminimas apie studentišką jaunystę. Mes su Laisve jį gamindavome, kai kas nors ateidavo į svečius. Oi, tas jaunystės skonis...“, – prisimins jis.

Norintiems paragauti V. Radzevičiaus studentiškų laikų prisiminimų, verta išbandyti šį nesudėtingą receptą.

Ingredientai:

kiaulienos sprandinės(lengvai išmušta);

tarkuotos morkos;

stambiai tarkuotas sūris;

juodieji pipirai;

druska;

šlakelis aliejaus;

majonezas.

Gaminimo eiga

Kepimo indą ištepkite aliejumi. Išdėliokite išmuštos sprandinės gabalėlius, pabarstykite druska ir pipirais. Ant viršaus sudėkite tarkuotas morkas, užtepkite majonezo sluoksnį ir apibarstykite sūriu. Kepkite 180–190 °C temperatūroje apie 30 minučių. Skanaus!

Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

