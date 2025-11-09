Radzevičiaus studentiškų laikų receptas, kurį gamindavo su žmona: „Oi, tas jaunystės skonis...“

Tačiau prieš imdamasis kulinarinių eksperimentų, Vytaras leisis į visai kitokį atradimų pasaulį – šįkart jo kelias ves į sostinę. Ten jis lankysis pas archeologus, tyrinėjančius mūsų praeitį ir atskleidžiančius, kaip žmonės gyveno prieš šimtmečius.
„Archeologija daugeliui atrodo romantiška. Atradimai, Egipto faraonai... Mes labai romantizuojame tą darbą“, – sakys Vytaras.
Vilniuje jis susitiks su tyrėjais, kurie dalyvavo archeologiniuose kasinėjimuose Merkinėje – čia buvo atlikti ir bioarcheologiniai tyrimai. Po jų paaiškėjo įdomūs faktai – nuo to, ką XIV amžiuje valgė to meto diduomenė iki to, kokie valgiai puošė jų stalus ir kas sudarė tuometinių puotų meniu.
„Neįtikėtinai įdomus procesas“, – sužavėtas sakys Vytaras.
Grįžęs į savo sodybą, Vytaras imsis, kaip sakys pats, „miestiečio kaime“ problemos – vištidės tvarkos. Juk ir ten, pasirodo, reikia disciplinos. Norėdamas palaikyti švarą ir sutvarkyti maisto atliekas, jis sugalvos praktišką sprendimą – iš skardos pasigamins specialų indą, į kurį bus dedamos atliekos, kad paukščiai jų neišmėtytų po visą kiemą. Kaip jam seksis, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.
Tiesa, dienos pabaigoje lauks dar vienas malonus darbas – kulinarinis. Vytaras gamins patiekalą, kuris jam primena studijų laikus.
„Patiekalas, kurį čia dabar gaminsiu, tarsi priminimas apie studentišką jaunystę. Mes su Laisve jį gamindavome, kai kas nors ateidavo į svečius. Oi, tas jaunystės skonis...“, – prisimins jis.
Norintiems paragauti V. Radzevičiaus studentiškų laikų prisiminimų, verta išbandyti šį nesudėtingą receptą.
Ingredientai:
kiaulienos sprandinės(lengvai išmušta);
tarkuotos morkos;
stambiai tarkuotas sūris;
juodieji pipirai;
druska;
šlakelis aliejaus;
majonezas.
Gaminimo eiga
Kepimo indą ištepkite aliejumi. Išdėliokite išmuštos sprandinės gabalėlius, pabarstykite druska ir pipirais. Ant viršaus sudėkite tarkuotas morkas, užtepkite majonezo sluoksnį ir apibarstykite sūriu. Kepkite 180–190 °C temperatūroje apie 30 minučių. Skanaus!
