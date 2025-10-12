Nauji gyventojai Vytaro Radzevičiaus fermoje: anūkai liko be žado

Kaip prisipažins laidos šeimininkas, šį kartą jis ryšis išpildyti seną pažadą ir į savo sodybą atveš visiškai naujus gyventojus – triušius. „Mano anūkai Skajus ir Jokūbas – tokie gyvūnėlių mylėtojai, kaip ir daugelis vaikų turbūt. Dėka jų aš vis savo sodyboje turiu gyvūnų. Vienais metais tai buvo ožiukai, kitais metais taip atsirado žąsis, na o praėjusią vasarą aš jiems prižadėjau, kad turėsiu triušių“, – šypsosis Vytaras.
Tiesa, kol kas visa tai bus didelė paslaptis. Naujieji šeimos augintiniai į sodybą atkeliaus tyliai, o anūkai nė nenutuoks, kad senelio pažadas išsipildys. Vytaras netgi prisipažins, kad sąmoningai juos klaidino – užsimindamas apie atvežtus saldumynus, bet ne apie triušiukus.
„Aš tiesiog tai nuslėpiau... pamelavau, kad pervešiu saldainių, jie jau buvo nusiteikę, kad šią vasarą triušių mano sodyboje neatsiras. Jie absoliučiai nieko nežino“, – su šypsena veide kalbės jis.
Didysis atskleidimo momentas bus kupinas emocijų – anūkai pirmą kartą išvys mažus triušiukus, o jų reakcija taps tikra šventė visai šeimai. „Tai buvo kažkas tokio... Emocijų pliūpsnis buvo neįtikėtas, ir kas juokingiausia, aš iškart atspėjau, kurį triušiuką kiekvienas pasirinks“, – pasakos V. Radzevičius.
Žinoma, laidoje netrūks ir naudingų patarimų. Žiūrovai išgirs, kaip reikia tinkamai prižiūrėti triušius, kokia jų mityba, kaip jie prisitaiko prie žiemos sąlygų. Patyręs triušių veisėjas atskleis svarbiausias taisykles. Pirmoji ir svarbiausia: „Pirma taisyklė – triušiuko negalima imti už ausų, jokiais būdais“.
Na, o kodėl triušiuko negalima imti už ausų, kokių dar taisyklių reikia laikytis ir kaip anūkai sureaguos į šias naujai atskleistąsias subtilybes bei senelio paruoštą staigmeną, sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.
Vis dėlto „Vytaro fermoje“ nebus vien tik gyvūnų šurmulys. Pats Vytaras, kaip ir įprasta, pasirūpins ir žemės ūkio darbais. Nuo pat ryto jis imsis rimto proceso – nuspręs pradėti auginti krienus.
Žiūrovai matys, kaip bus paruošta speciali lysvė, sutvarkyta vieta, o daržovėms suteikta tinkama aplinka. Tiesa, kaip pats sakys, darbo čia tikrai netrūks – teks ir kasti, ir apdėlioti skarda, tačiau pabaigęs darbus, neslėps šypsenos veide.
Šeimyniškos staigmenos, juokas, nuoširdžios emocijos ir praktiški patarimai – viskas susijungs į vieną istoriją, kuri neabejotinai pradžiugins ne tik Vytaro šeimą, bet ir TV3 žiūrovus.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
