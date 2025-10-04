Atslenka tamsus pilnaties metas: smogs 4 Zodiako ženklams

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie spalio mėnesio pilnatį sutiko papasakoti astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
Ji atskleidė, kad nors šią savaitę raginama pasaugoti savo sveikatą, tačiau ne vienas taip pat pastebės padidėjusį aktyvumą.
Ragino būti atidesniems savo sveikatai
Pirmiausia, astrologė atkreipė visų dėmesį į sveikatą. Ji priminė, kad dar praėjusią savaitę pasakojo apie tai, kad sergamumas bus padidėjęs.
Anot jos, visa tai yra susiję su dabartine planetų pozicija, dėl kurios ne vienas gali pasijusti prasčiau.
„Nuo spalio 6 dienos prasideda Veneros opozicijos su Saule pikas, dėl to gali dar labiau padidėti sergamumas, gali padaugėti traumų bei apsinuodijimų“, – sakė V. Budraitytė.
Vis tik pašnekovė tuo pačiu ramino, kad po sergamumo piko su kiekviena savaitės diena jis ims trauktis.
„Per tą savaitę, nuo spalio 6 dienos iki 12 dienos, sergamumas jau sumažės“, – aiškino ji.
Bus padidėjęs aktyvumas
Įdomu ir tai, kad pilnaties savaitę ne vienas galės pasijusti aktyvesniu negu įprastai.
Pasak astrologės V. Budraitytės, visa tai bus susiję su dar vienu astrologiniu įvykiu – Marsas sudarys trigoną su Saule.
„Ta savaitė taip pat ypatinga tuo, kad jau bus prasidėjęs Marso trigonas su Saule, o tai reiškia, kad turėsime daugiau energijos, būsime seksualesni, norėsime suktis fizinėje plotmėje“, – džiugias žinias perdavė ji.
Remiantis tuo, pašnekovė aiškino, kad šiuo laiku ypatingai džiaugsis tie, kurių kasdienybė susijusi su sportu.
O tuos, kurie ieško galimybių save realizuoti, V. Budraitytė ragino panirti į aktyvią veiklą:
„Šią savaitę visiems Zodiako ženklams palanku pradėti lankyti sporto salę.“
Įspėjo 4 Zodiako ženklus
Pokalbio pabaigoje V. Budraitytė prašneko apie Zodiako ženklus, kuriems ši pilnatis bus sudėtingesnė.
Pirmiausia, ji pateikė pirmus du Zodiako ženklus, kuriuos ragino būti atsargesniais:
„Labai atsargios turi būti Svarstyklės ir Avinai. Jūs turite būti santūrus, nedarykite, ko nereikia, nesisvaiginkite, nepersivalgykite.“
Vėliau ji įvardijo dar du Zodiako ženklus, kurie turėtų būti atidesni savo fizinei ir emocinei sveikatai.
„Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į Jaučių ir Skorpionų sveikatą, neturėtumėte piktnaudžiauti jokiomis medžiagomis, nes ši savaitė įtemptesnė.
Taip pat Jaučiai stengtis turėtų būti ramesni, nes bus didesnė konfliktų tikimybė“, – paaiškino ji.