Vairuotojų maldos išklausytos: sukūrė priedą, kuris grąžina tai, ką atėmė automobilių gamintojai

Nors gamintojai tai vadina pažanga, realybė dažnai yra elementaresnė – tai tiesiog pigesnis būdas gaminti automobilius. Vis dėlto, šiuo sprendimu vairuotojai yra priversti pačius paprasčiausius veiksmus atliki spaudinėjant ekraną.
Puikus šios tendencijos pavyzdys – naujausi BMW modeliai. Juose paliktas fizinis mygtukas „M Mode“ neatlieka tiesioginės funkcijos, o tik atidaro meniu ekrane, kur vairuotojui tenka vėl spaudyti virtualias ikonas.
„Tesla“ savininkams – elegantiška išeitis
Matydami šią problemą, Norvegijos startuolio „Greenmission“ inžinieriai nusprendė nelaukti gamintojų malonės. Jie sukūrė „Ctrl-Bar“ – fizinį valdymo skydelį, skirtą populiariems „Tesla Model 3“ ir „Model Y“ elektromobiliams.
Įrenginys sukurtas taip, kad idealiai integruotųsi į automobilio interjerą. Tai yra siaura juosta su fiziniais mygtukais, kuri klijuojama tiesiai po centriniu ekranu ir atrodo kaip originali gamyklinė įranga.
Nuo garso iki regeneracijos valdymo
Sėkmingai debiutavę rinkoje, norvegai pristato jau antrąją įrenginio kartą. Joje integruoti aštuoni programuojami mygtukai, kuriems per mobiliąją programėlę galima priskirti daugiau nei 30 skirtingų funkcijų.
Vairuotojai gali vienu paspaudimu, nežiūrėdami į ekraną, valdyti klimato kontrolę, sėdynių šildymą, valytuvus, atlenkti veidrodėlius ar atidaryti daiktadėžę.
Tačiau didžiausia naujovė slypi gilesnėje integracijoje. Naujoji versija komplektuojama su „Ctrl-Bridge“ moduliu, jungiamu į automobilio diagnostinę OBD jungtį.
Tai suteikia prieigą prie specifinių automobilio parametrų. Pavyzdžiui, leidžia ratuku reguliuoti regeneracinio stabdymo intensyvumą.
Šis sprendimas rodo aiškią rinkos spragą. Vairuotojai ilgisi fizinio grįžtamojo ryšio, ir jei patys gamintojai to nesupranta, iniciatyvą perima trečiųjų šalių kūrėjai.
