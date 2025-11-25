 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Vairuotojų maldos išklausytos: sukūrė priedą, kuris grąžina tai, ką atėmė automobilių gamintojai

2025-11-25 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 15:00

Automobilių pramonę užvaldžiusi tendencija perkelti visas funkcijas į lietimui jautrius ekranus vis dažniau sulaukia vairuotojų kritikos.

Lietimui jautrus ekranas (nuotr. gamintojo)

Automobilių pramonę užvaldžiusi tendencija perkelti visas funkcijas į lietimui jautrius ekranus vis dažniau sulaukia vairuotojų kritikos.

REKLAMA
0

Nors gamintojai tai vadina pažanga, realybė dažnai yra elementaresnė – tai tiesiog pigesnis būdas gaminti automobilius. Vis dėlto, šiuo sprendimu vairuotojai yra priversti pačius paprasčiausius veiksmus atliki spaudinėjant ekraną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Puikus šios tendencijos pavyzdys – naujausi BMW modeliai. Juose paliktas fizinis mygtukas „M Mode“ neatlieka tiesioginės funkcijos, o tik atidaro meniu ekrane, kur vairuotojui tenka vėl spaudyti virtualias ikonas.

REKLAMA

Tesla“ savininkams – elegantiška išeitis

Matydami šią problemą, Norvegijos startuolio „Greenmission“ inžinieriai nusprendė nelaukti gamintojų malonės. Jie sukūrė „Ctrl-Bar“ – fizinį valdymo skydelį, skirtą populiariems „Tesla Model 3“ ir „Model Y“ elektromobiliams.

Įrenginys sukurtas taip, kad idealiai integruotųsi į automobilio interjerą. Tai yra siaura juosta su fiziniais mygtukais, kuri klijuojama tiesiai po centriniu ekranu ir atrodo kaip originali gamyklinė įranga.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo garso iki regeneracijos valdymo

Sėkmingai debiutavę rinkoje, norvegai pristato jau antrąją įrenginio kartą. Joje integruoti aštuoni programuojami mygtukai, kuriems per mobiliąją programėlę galima priskirti daugiau nei 30 skirtingų funkcijų.

Vairuotojai gali vienu paspaudimu, nežiūrėdami į ekraną, valdyti klimato kontrolę, sėdynių šildymą, valytuvus, atlenkti veidrodėlius ar atidaryti daiktadėžę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau didžiausia naujovė slypi gilesnėje integracijoje. Naujoji versija komplektuojama su „Ctrl-Bridge“ moduliu, jungiamu į automobilio diagnostinę OBD jungtį.

Tai suteikia prieigą prie specifinių automobilio parametrų. Pavyzdžiui, leidžia ratuku reguliuoti regeneracinio stabdymo intensyvumą.

Šis sprendimas rodo aiškią rinkos spragą. Vairuotojai ilgisi fizinio grįžtamojo ryšio, ir jei patys gamintojai to nesupranta, iniciatyvą perima trečiųjų šalių kūrėjai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų