Tiesa apie kiniškų automobilių nuvertėjimą – skausminga: ekspertai pateikė skaičius

Vienas didžiausių leidinių automobilių tema Lenkijoje „AutoSwiat“ norėdamas patikrinti ar tai yra tiesa, kreipėsi į nuo 1992 m. veikiančią kompaniją „Info-Ekspert“, kuri specializuojasi automobilių likutinės vertės skaičiavimuose. Ši įmonė, kas mėnesį atliekanti beveik 200 tūkst. automobilių vertinimą, pateikė išskirtinius duomenis.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Analizei buvo pasirinkta 10 populiariausių kiniškų prekių ženklų modelių (įskaitant MG, „Omoda“, „Jaecoo“ ir BYD), o išliekamosios vertės prognozė apskaičiuota pagal standartinę metodiką: trejų metų eksploatacija, važiuojant po 20 000 km per metus. Duomenys surinkti 2025 m. lapkritį ir taikomi 2025 m. pagamintiems automobiliams.
Kiek nuvertėja kiniški automobiliai?
Specialistų iš „Info-Ekspert“ pateikti duomenys patvirtina vieną didžiausių pirkėjų baimių. Kiniškų automobilių likutinė vertė, bent jau kol kas, yra itin žema.
„Info-Ekspert“ analizė rodo, kad net ir geriausiai šiame tyrime pasirodęs modelis, kompaktinis visureigis „MG ZS“ (hibridinė versija), per trejus metus 40,4 proc. savo pradinės vertės.
Kitas populiarus modelis, „MG HS“, per tą patį laikotarpį nuvertės 43,2 proc.. Kiti hibridiniai ar benzininiai modeliai, tokie kaip „BYD Seal U“ (-46,4 proc.), „Omoda 5“ (-46,5 proc.), „Jaecoo 7“ (-47 proc.) ar „BAIC 5“ (-48,1 proc.), balansuoja ties pavojinga 50 proc. riba.
Tačiau pati skausmingiausia situacija – elektromobilių segmente. Duomenys rodo, kad net trys iš dešimties kiniškų modelių per trejus metus praras daugiau nei pusę savo pradinės vertės.
Didžiausiu nuvertėjimu pasižymi būtent elektromobiliai: „Leapmotor T03“ vertė kris 52,7 proc., „BYD Dolphin Surf“ – 53,9 proc., o „Xpeng G6“ – net 54,3 proc..
Nors elektromobiliai apskritai nuvertėja greičiau nei vidaus degimo varikliais varomi modeliai, daugiau nei 50 proc. siekiantis nuosmukis yra laikomas išskirtinai dideliu net ir jiems.
Kad būtų aiškesnis nuostolių mastas. Įsigijus „Xpeng G6“, per trejus metus jo vertė Lenkijos rinkoje sumažės apie 121 600 zlotų (apie 28 000 eurų).
Kiek kiniški automobiliai atsilieka nuo „Toyotos“ ar „Škodos“?
Tam, kad būtų galima įvertinti realų kiniškų automobilių nuvertėjimo mastą, „Info-Ekspert“ specialistai pateikė palyginamuosius duomenis apie tris populiariausius europietiškus ir japoniškus konkurentus, vertintus pagal tą pačią metodiką (treji metai, 60 000 km rida).
Skaičiai iškalbingi. Per tokį patį laikotarpį „Dacia Bigster“ (1.3 Mild Hybrid 140 AG) nuvertės -34,7 proc., „Toyota C-HR“ (2.0 Hybrid 197 AG) nuvertės -34,9 proc., o „Škoda Karoq“ (1.5 TSI 150 AG) nuvertės vos -31,7 proc.
Atotrūkis tarp „MG ZS“ (-40,4 proc.) ir jo tiesioginio konkurento „Toyota C-HR“ (-34,9 proc.) siekia 5,5 procentinio punkto. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti nedaug, tačiau naudotų automobilių rinkoje tai jau laikoma ženkliu skirtumu.
Dar ryškesnis atotrūkis matomas tarp „MG HS“ (-43,2 proc.) ir „Dacia Bigster“ (-34,7 proc.). Europietiškas modelis turi jau 8,5 procentinio punkto pranašumą.
Tačiau dramatiškiausias vaizdas atsiveria lyginant kiniškus modelius su vienu iš šio segmento lyderių pagal likutinę vertę – „Škoda Karoq“.
„Omoda 5“ nuvertėja 14,8 procentinio punkto sparčiau nei „Karoq“, „Jaecoo 7“ nuvertėja 15,3 procentinio punkto sparčiau, „BAIC 5“ nuvertėja net 16,4 procentinio punkto sparčiau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!