Nusprendė surizikuoti: kaip „Geely“ Rusijoje pardavinėja „Volvo“ technologijas

Tačiau po šiuo nauju, tariamai rusišku, prekės ženklu slepiasi gerai žinomas automobilis. „Nordcross 001“ iš tiesų yra visiškai identiškas „Geely“ koncerno modeliui „Lynk & Co 09“. Skirtumai slypi tik logotipuose.
Šis didelis, 5,04 metro ilgio septynvietis visureigis yra techninis ankstesnės kartos „Volvo XC90“ giminaitis. Jis sukonstruotas ant tos pačios SPA platformos ir naudoja 2,0 litrų benzininį variklį. Jis suporuotas su aštuonių laipsnių automatine pavarų dėže ir visų varančiųjų ratų pavara. Automobilis surenkamas pačioje Rusijoje, o jo kaina siekia apie 6,3 mln. rublių (apie 70 000 eurų).
Šis manevras yra apgalvotos „Geely“ strategijos dalis. Užuot rizikavusi Europoje jau žinomu „Lynk & Co“ prekės ženklu, kuris senajame žemyne siejamas su partneryste su Vakarais, Kinijos koncernas Rusijos rinkai naudoja specialiai sukurtus vietinius pavadinimus.
„Nordcross“ platinimu užsiima „Slava Motors Rus“ – kompanija, kuri jau atstovauja ir kitiems „Geely“ klonams, tokiems kaip „Belgee“ ar „Knewstar“.
Pasitraukus Vakarų gamintojams, Kinijos kompanijos sparčiai užpildo atsiradusį vakuumą. Toks pervadintas modelis kaip „Nordcross 001“ leidžia „Geely“ apeiti importo barjerus ir išvengti įvaizdžio problemų.
Be to, manoma, kad „Nordcross“ pavadinimas, pabrėžiantis šiaurietišką charakterį, skamba konservatyviau ir yra geriau pritaikytas vietos rinkai nei kosmopolitiškas „Lynk & Co“.
