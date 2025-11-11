„Volvo“ keičia kursą: atsisakoma ambicingo elektromobilių plano

Rinkos signalai yra nedviprasmiški. Rugsėjo mėnesį „Volvo“ elektromobilių pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, krito 21 proc.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Sumažėjo ir iš tinklo įkraunamų hibridų paklausa. Bendrai elektrifikuoti modeliai sudarė 44,2 proc. visų markės pardavimų. Tai yra aiškus ženklas, kad perėjimas prie elektros vyksta lėčiau nei tikėtasi.
Reaguodama į šias tendencijas, „Volvo“ vadovybė pripažįsta, kad negalima ignoruoti rinkos realybės, o iš tinklo įkraunami hibridai dabar laikomi svarbiu pereinamuoju etapu.
„Automotive News“ teigimu, koncernui prireiks visiškai naujos kartos hibridinių variklių. Planuojama, kad jie bus aktualūs ir gaminami iki pat kito dešimtmečio pabaigos, tai yra, maždaug iki 2040 metų.
Svarstoma neapsiriboti tik įprastais hibridais. Ateityje gali atsirasti ir EREV (angl. Extended Range Electric Vehicle) tipo modelių, kur vidaus degimo variklis veiktų išskirtinai kaip generatorius baterijai įkrauti.
Manoma, kad ši technologija galėtų būti pritaikyta naujos kartos „XC90“ įpėdinyje, kurio laukiama ne anksčiau 2028 metais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!