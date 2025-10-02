Alternatyva importinėms dujoms? Rumunija ieško alternatyvų nepriklausomybei

Rumunijos vyriausybė ruošia skubos tvarka priimamą nutarimą, aiškiau apibrėžiantį biometaną ir jo įleidimo į tinklą tvarką. Nacionalinėje energetikos strategijoje 2025–2035 m. numatyta, kad iki 2030 m. biometano dalis šalies dujų tinkle sudarys 5 proc.
Biometanas šalims padeda sparčiau artėti prie Europos žaliosios energetikos transformacijos tikslų. Jis dažniausiai naudojamas kaip tradicinių dujų pakaitalas chemijos pramonėje ar komunaliniuose ūkiuose, tačiau labiausiai paplitęs transporto sektoriuje. Gamintojų skaičiavimais, naudojant iš atliekų išgaunamą biometaną, CO2 emisija iš variklių gali būti sumažinta net iki 90 proc., palyginti su dyzeliniais analogais.
Įvairios paskirties suslėgtomis arba suskystintomis dujomis varomus sunkvežimius ir vilkikus gamina tokios žinomos įmonės, kaip „Iveco“, „Volvo Trucks“ ar „Scania“. Pastaroji bendrovė taip pat tiekia ir gamtinėmis dujomis, biodujomis ar abiejų mišiniu varomus autobusus. Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenimis, 2024 m. apie 10 proc. naujų autobusų rinkos sudarė būtent dujomis varomi modeliai.
Dujinių vilkikų trūkumas, palyginti su dyzeliniais analogais, – trumpesnis nuvažiuojamas atstumas be sustojimo degalinėje. „Volvo Trucks“ modeliai gali įveikti iki 1 000 kilometrų, „Iveco“ – iki 1 700 km, o „Scania“ – iki 1 800 km.
Tačiau, skirtingai nei dyzelino atveju, biodujoms nereikia tanklaivių ar sudėtingų gabenimo grandinių. Jos gali būti tiekiamos esamais dujotiekiais, pildomos į rezervuarus ir paskirstomos transporto priemonėms.
„Amber Grid“ duomenimis, Lietuvoje 2024 m. gamtinių dujų suvartojimas išaugo apie 14 proc. ir siekė beveik 17 TWh (apie 1,6 mlrd. m³). 2025 m. pirmąjį pusmetį į tinklą šalyje buvo įšvirkšta 0,092 TWh biometano (apie 0,0087 mlrd. m3) – nedidelis, bet sparčiai augantis kiekis: 65,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Vis dėlto tai tesudarė mažiau nei 1 proc. bendro poreikio, todėl plėtros potencialas išlieka didžiulis.
Iki 2025 m. pabaigos tikimasi, kad šalyje veiks mažiausiai 8 biometano jėgainės, prijungtos prie perdavimo ir skirstymo tinklų. Didžioji dalis biometano Lietuvoje naudojama transporto sektoriuje.
Europos biometano asociacijos (EBA) duomenimis, 2025 m. pirmąjį ketvirtį ES įdiegtas metinis gamybos pajėgumas pasiekė apie 7 mlrd. m³ – tai 9 proc. daugiau nei 2024 m., tačiau ES siekia iki 2030 m. pasiekti 35 mlrd. m³ apimtį.
