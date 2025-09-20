Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kieno duoną valgai, to ir giesmę giedi? „Volvo“ vadovas pranašauja Kinijos dominavimą

2025-09-20 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 17:06

Ar Vakarų automobilių pramonės laukia saulėlydis? Būtent tokią niūrią pranašystę pateikė Håkanas Samuelssonas – legendinis vadybininkas, po pertraukos vėl stojęs prie Kinijos milžinei „Geely“ priklausančios „Volvo“ vairo.

„Volvo“ vadovas (nuotr. gamintojo)
22

Ar Vakarų automobilių pramonės laukia saulėlydis? Būtent tokią niūrią pranašystę pateikė Håkanas Samuelssonas – legendinis vadybininkas, po pertraukos vėl stojęs prie Kinijos milžinei „Geely" priklausančios „Volvo" vairo.

Jo teigimu, senąją automobilių pasaulio tvarką netrukus pakeis 2-3 galingų Kinijos gamintojų dominavimas. Tačiau šis perspėjimas skamba dviprasmiškai, kai jį sako žmogus, kuriam atlyginimą moka būtent kinai.

Elektrinis „Volvo ES90“
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elektrinis „Volvo ES90“

Kalbėdamas su „Bloomberg“ H. Samuelssonas buvo atviras: „Atsiras nauji dominuojantys žaidėjai, kokie senajame pasaulyje buvo „Ford“, GM ar „Volkswagen“. Naujajame pasaulyje karaliaus du ar trys labai stiprūs Kinijos prekių ženklai.“

Pasak jo, tai sukels masinę restruktūrizacijos bangą, kurios metu dalis senųjų Vakarų gamintojų tiesiog neišgyvens. Jis netgi pridūrė, kad „Volvo“ ateitis taip pat nėra garantuota.

„Volvo“ – paauksuotas narvelis

Prieš penkiolika metų, kai „Geely“ įsigijo „Volvo“, daugelis prognozavo švedų markės mirtį, tačiau įvyko priešingai – kinų investicijos leido „Volvo“ atgimti.

Tačiau kartu augo ir kinų įtaka, pastūmėjusi markę į rizikingą ir nepasiteisinusią „tik elektromobilių“ strategiją, kurią dabar H. Samuelssonui ir tenka taisyti.

Nepaisant to, kad „Volvo“ priklauso kinams, markė susiduria su didžiuliais iššūkiais: JAV muitais Kinijoje pagamintiems modeliams ir, ironiškai, vidine konkurencija su kitomis „Geely“ markėmis, tokiomis kaip „Zeekr“ ar „Lynk & Co“.

Eksperto prognozė remiasi negailestinga logika. Kinijos automobilių gamyklos gamina daugiau automobilių, nei gali parduoti vietos rinkoje, todėl joms gyvybiškai svarbi eksporto plėtra į Europą.

Kinijos gamintojų strategija paprasta: pasiūlyti pirkėjams tą pačią pažangią techniką, kuri bus montuojama ir brangiuose „Volvo“ modeliuose, tik už gerokai mažesnę kainą su „Geely“ ar kitos markės ženkleliu. Ištikimiausi fanai gal ir liks su „Volvo“, tačiau likusieji rinktis pigesnę alternatyvą. 

Taigi, H. Samuelssono pranašystė, tikėtina, išsipildys. Tačiau vertinant jo žodžius, būtina prisiminti seną patarlę. Tai perspėjimas, kuris yra neįtikėtinai naudingas jo darbdaviams, siekiantiems įtvirtinti savo dominavimą. 

