Kieno duoną valgai, to ir giesmę giedi? „Volvo“ vadovas pranašauja Kinijos dominavimą

Jo teigimu, senąją automobilių pasaulio tvarką netrukus pakeis 2-3 galingų Kinijos gamintojų dominavimas. Tačiau šis perspėjimas skamba dviprasmiškai, kai jį sako žmogus, kuriam atlyginimą moka būtent kinai.
Kalbėdamas su „Bloomberg“ H. Samuelssonas buvo atviras: „Atsiras nauji dominuojantys žaidėjai, kokie senajame pasaulyje buvo „Ford“, GM ar „Volkswagen“. Naujajame pasaulyje karaliaus du ar trys labai stiprūs Kinijos prekių ženklai.“
Pasak jo, tai sukels masinę restruktūrizacijos bangą, kurios metu dalis senųjų Vakarų gamintojų tiesiog neišgyvens. Jis netgi pridūrė, kad „Volvo“ ateitis taip pat nėra garantuota.
„Volvo“ – paauksuotas narvelis
Prieš penkiolika metų, kai „Geely“ įsigijo „Volvo“, daugelis prognozavo švedų markės mirtį, tačiau įvyko priešingai – kinų investicijos leido „Volvo“ atgimti.
Tačiau kartu augo ir kinų įtaka, pastūmėjusi markę į rizikingą ir nepasiteisinusią „tik elektromobilių“ strategiją, kurią dabar H. Samuelssonui ir tenka taisyti.
Nepaisant to, kad „Volvo“ priklauso kinams, markė susiduria su didžiuliais iššūkiais: JAV muitais Kinijoje pagamintiems modeliams ir, ironiškai, vidine konkurencija su kitomis „Geely“ markėmis, tokiomis kaip „Zeekr“ ar „Lynk & Co“.
Eksperto prognozė remiasi negailestinga logika. Kinijos automobilių gamyklos gamina daugiau automobilių, nei gali parduoti vietos rinkoje, todėl joms gyvybiškai svarbi eksporto plėtra į Europą.
Kinijos gamintojų strategija paprasta: pasiūlyti pirkėjams tą pačią pažangią techniką, kuri bus montuojama ir brangiuose „Volvo“ modeliuose, tik už gerokai mažesnę kainą su „Geely“ ar kitos markės ženkleliu. Ištikimiausi fanai gal ir liks su „Volvo“, tačiau likusieji rinktis pigesnę alternatyvą.
Taigi, H. Samuelssono pranašystė, tikėtina, išsipildys. Tačiau vertinant jo žodžius, būtina prisiminti seną patarlę. Tai perspėjimas, kuris yra neįtikėtinai naudingas jo darbdaviams, siekiantiems įtvirtinti savo dominavimą.
