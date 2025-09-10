„Volvo“ paskelbė liūdną žinią: visiems laikams stabdo talpaus ir praktiško modelio gamybą

Bus nutraukta didžiojo universalo V90 gamyba, o pirkėjams bus siūlomas tik mažesnis V60 modelis. Šis sprendimas – dalis globalios bendrovės strategijos, susijusios su pernai nutraukta S90 sedano gamyba, kurį keičia naujasis elektrinis ES90.
Pasak „Volvo“ vadovo Jimo Rowano, būtent naujasis ES90 ir populiarusis visureigis XC60 turėtų užpildyti nišą, likusią po V90 pasitraukimo.
„Užuot kūrę naują V90, ar ne geriau pozicionuoti XC60 šiek tiek kitaip? Mes turime „Black Edition“, „Cross Country“ versijas – tai skirtingos to paties bazinio automobilio interpretacijos“, – britų „Autocar“ cituoja J. Rowaną.
Sprendimas priimtas paradoksaliu metu, kai „Volvo“ universalai demonstruoja populiarumą. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje V60 ir V90 modeliai 2023 m. buvo išimti iš prekybos, tačiau dėl didelės paklausos jau 2024-ųjų buvo viduryje sugrąžinti.
Vis dėlto, detalesni pardavimų skaičiai rodo šio sprendimo logiką. Pavyzdžiui, Lietuvoje praėjusiais metais „Volvo“ atstovai pardavė 41-ą „Volvo V60“ universalą ir 46 „Volvo V90“ universalus. Palyginimui, XC60 modelių paklausa perkopė 190 vienetų ribą, o „Volvo XC90“ – 130 vienetų ribą.
Tad nors didžiojo „Volvo“ universalo eros pabaiga neabejotinai nuliūdins ištikimus markės gerbėjus, tai yra pragmatiškas verslo sprendimas, atspindintis ne tik skirtingą modelių populiarumą, bet ir visos rinkos posūkį link visureigių bei elektrifikacijos.
