Automobilių kultūra

Su tuo pačiu „Volvo“ nuvažiavo milijoną kilometrų: iš švediškos markės atstovo sulaukė dovanos

Tai – kosminio mastelio ištikimybės istorija. 77-erių olandas Tonas van Uldenas su savo „Volvo XC70“ automobiliu, kurį naują įsigijo 2004 metais, neseniai peržengė vieno milijono kilometrų ridą. Dar įspūdingiau tai, kad visą automobilio eksploatacijos laikotarpį (21 metus) jis savo „Volvo“ aptarnavo toje pačioje atstovybėje.

Šis „Volvo XC70“ – iš „auksinės“ gamintojo eros, kai automobiliai buvo kuriami tarnauti dešimtmečius. Nors dauguma tikėtųsi, kad tokią ridą pasiekė dyzelinis variklis, T. van Uldeno automobilyje sumontuotas galingas 2,5 benzininis agregatas. 

Šiame „Volvo“ įdiegtas odometras sustojo ties 999 999 km riba, kaip ir įprasta to meto automobiliams, tačiau atstovybės diagnostika patvirtino, kad reali rida siekia 1 002 500 km. Automobilis iki šiol yra su originaliu varikliu ir pavarų dėže, jam nebuvo atlikta jokių didelių remontų.

Už tokią išskirtinę ištikimybę tiek markei, tiek konkrečiai atstovybei, kurioje automobilis buvo prižiūrimas nuo pat pirmos dienos, T. van Uldenas sulaukė apdovanojimo.

Tiesa, tai nebuvo naujas automobilis, kaip kartais nutinka panašiais atvejais. Atstovybė ištikimam klientui padovanojo skrydį oro balionu ir pilną automobilio salono bei kėbulo valymą.

Vis dėlto, panašu, kad naujo automobilio savininkui ir nereikia. „Kam keisti automobilį, kuris vis dar puikiai važiuoja?“ – retoriškai klausia T. van Uldenas.

Jis planuoja savo ištikimu „Volvo“ važinėti ir toliau, o įveiktus kilometrus skaičiuoja pats, pasinaudodamas kelionės kompiuteriu.

