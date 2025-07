Kinijos elektromobilių gamintojai kaltinami klastojant pardavimų statistiką: susidomėjo vietinė žiniasklaida

Naujienų agentūra „Reuters“ skelbia, kad šios įmonės galimai registruodavo automobilius su privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu dar prieš juos parduodant pirkėjams. Kinijoje ši schema leidžia žymėti kaip parduotus ir tokiu būdu dirbtinai išpūsti pardavimų rodiklius.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Neta“ pardavė tūkstančius automobilius

Tyrimo duomenimis, „Neta“ per 2023 m. sausio – 2024 m. kovo mėnesius iš anksto užregistravo mažiausiai 64 719 automobilių, nors iš tikrųjų jie nebuvo parduoti. Tai sudaro daugiau nei pusę visų tuo laikotarpiu parduotų (117 000 vnt.) automobilių.

REKLAMA

Pasak buvusio „Neta“ atstovo, kuris kalbėjo su „Reuters“, bendrovė aiškiai informuodavo savo atstovus, kad automobiliai su iš anksto įformintu draudimu turi būti laikomi parduotais. Tačiau pirkėjai apie tai dažnai sužinodavo tik tada, kai jų „naujo“ automobilio draudimas netikėtai baigdavosi anksčiau laiko.

„Neta“ ėmėsi šios taktikos dar 2022 m. pabaigoje, kai siekė pasinaudoti tuo metu baigiama taikyti elektromobilių subsidijų programa. Šiuo metu prekės ženklo savininkas „Zhejiang Hozon New Energy Automobile“ yra pradėjęs bankroto procedūrą Kinijoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Zeekr“ ginasi – automobiliai buvo demonstraciniai

Tuo metu „Zeekr“ – „Geely Auto“ grupei priklausantis aukštesnės klasės elektromobilių gamintojas – naudojo panašų metodą 2024 m. pabaigoje. Pasak tyrimo autorių, pardavimų agentūros – įskaitant valstybinę „Xiamen C&D Automobile“ – įformindavo automobilių draudimą savo dukterinių įmonių vardu, leidžiant „Zeekr“ fiksuoti pardavimus iki metų pabaigos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors pati bendrovė tikina, kad draudimas buvo reikalingas tik demonstraciniams automobiliams salone, „Reuters“ surinkti duomenys rodo, kad dalis šių automobilių vėliau buvo parduoti kitiems pirkėjams kituose miestuose. „Zeekr“ atsisakė komentuoti konkrečius kaltinimus, tačiau pranešė pradėjusi vidinį tyrimą.

REKLAMA

Valdžios dėmesys ir raginimas keisti praktiką

Kinijos vyriausybinės žiniasklaidos dėmesys šiam klausimui tik auga. „China Securities Journal“ pirmą kartą viešai įvardijo konkrečią bendrovę – „Zeekr“ – ir apklausė vartotojus, kurie teigė, jog jų automobiliai jau turėjo galiojantį draudimą įsigijimo metu. Tuo metu valstybės kontroliuojamas „People’s Daily“ anksčiau šį mėnesį pasmerkė vadinamųjų „nulinės ridos naudotų automobilių“ praktiką, kaip kenkiančią rinkos skaidrumui ir vartotojų pasitikėjimui.

REKLAMA

Kinijos automobilių gamintojų asociacijai (CAAM), pramonės ministerija (MIIT) svarsto galimybę įvesti naują taisyklę, pagal kurią būtų draudžiama perparduoti automobilius per šešis mėnesius nuo jų pirmosios registracijos. Be to, keturios pagrindinės Kinijos automobilių prekybininkų asociacijos paragino gamintojus peržiūrėti savo tikslus ir premijų sistemas, kurios, pasak jų, verčia atstovus klastoti pardavimų duomenis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Naujienoms iškilus į viešumą, „Geely Auto“ akcijos liepos 21 d. Honkongo biržoje smuko iki 4 proc. Tai buvo didžiausias vienos dienos kritimas nuo birželio pabaigos.

Naujienų agentūros „Reuters“ teigimu, šis tyrimas parodė gilias sistemines problemas Kinijos automobilių rinkoje, kurioje įtempta konkurencija, perteklinė pasiūla ir spaudimas parodyti augimą skatina kai kuriuos gamintojus griebtis abejotinų praktikų. Vis dėlto augantis reguliuotojų dėmesys rodo, kad gamintojai gali sulaukti rimtesnių pasekmių.