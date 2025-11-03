Įkvepiančios ambasadorystės rezultatas: nuo idėjos iki pokytį kuriančios partnerystės

Iš savanorystės patirties – į realų pokytį jaunimui
Kartais viskas prasideda nuo pokalbio ir paprasto klausimo: „O gal pabandome?“. Taip gimė ir ši iniciatyva – „Volvo Trucks Lietuva“ serviso direktorius Kristis Avižinas su kolegomis kreipėsi į „Jaunimo liniją“ ir pasiūlė kartu teikti paraišką „Volvo Group“ tarptautinei socialinei iniciatyvai. Nors daug nesitikėjo, Lietuvos komandos paraiška tapo viena iš 14 laimėtojų visame pasaulyje. Paramos gavėja – „Jaunimo linija“. Jai skirta reikšminga finansinė parama gyvybiškai svarbiam projektui – emocinės pagalbos internetu plėtrai.
Šios partnerystės dėka organizacija šiemet išplėtė emocinės paramos internetu teikimo laiką – nuo rugsėjo pagalba teikiama trimis valandomis ilgiau. Tai leidžia daugiau jaunų žmonių sulaukti emocinės pagalbos jiems patogiu būdu ir tuo metu, kai jos labiausiai reikia.
„Džiaugiamės galėdami paremti „Jaunimo liniją“ – tai organizacija, kuri supranta ir jau ne vienerius metus Lietuvoje padeda spręsti jaunų žmonių iššūkius. Būdami tarptautinės kompanijos dalimi, jaučiame pareigą prisidėti prie visuomenės gerovės. Atkreipdami dėmesį į jaunimo emocinę sveikatą ir remdami tokias iniciatyvas, siekiame kurti tvaresnę ateitį – ir kaip įmonė, ir kaip kolegos, tėvai ar draugai.“ – sako Kristis Avižinas, „Volvo Trucks Lietuva“ serviso direktorius.
Dvi organizacijos – vienas rūpestis jaunų žmonių emocine sveikata
„Jaunimo linija“ šiuo metu emocinę pagalbą telefonu teikia visą parą, o internetu – nuo 13:00 val. iki 01:00 val. Kasmet organizacija siekia plėsti emocinės paramos internetu teikimą dėl augančio pagalbos poreikio ir jaunimo pasirinkimo bendrauti raštu.
„Kartais nereikia brangių ambasadorystės programų. Kai žmogus, kadaise savanoriavęs „Jaunimo linijoje“, pats imasi iniciatyvos ir sujungia dvi organizacijas – tai rodo, kad rūpestis emocine gerove yra bendra vertybė. Ir „Volvo Lietuva“ darbuotojams, ir Lietuvos jaunimui svarbu jaustis išgirstiems, pastebėtiems. O kartais vienos žmogaus idėjos užtenka, kad šis rūpestis virstų realiu pokyčiu – daugiau emocinės pagalbos tiems, kam jos labiausiai reikia,“ – sako „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė.
„Volvo Trucks Lietuva“ ir „Jaunimo linijos“ partnerystė – pavyzdys, kad socialiai atsakingas verslas gali būti realių pokyčių dalimi ir kartu kurti emociškai atsparią ateities Lietuvą.
Straipsnį parengė: „Jaunimo linija“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!