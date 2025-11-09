Grupės „Pikaso“ narys Tomas atskleidė, kodėl vairuoja populiarųjį „Volvo“: „Visada ieško pasiteisinimų“

„Su pasididžiavimu galiu pasakyti – atvažiavau su keturių varomų „Volvo XC60“. Tai mano darbinis arklys, kuris ir į koncertus veža, ir priekabą tempia, ir viską sutalpina – nuo televizorių iki fejerverkų“, – sakė grupės narys Tomas.
Tačiau netrukus studijoje nuaidėjo kandus pastebėjimas.
„Visi, kurie turi „Volvo“, visada ieško pasiteisinimų, kodėl ją turi – ir būtinai visiems papasakoja“, – šmaikštavo laidos vedėjas I. Paukštys.
Tuomet grupės nariai ėmė lyginti automobilius, miestus ir kelionių įpročius.
„Įsivaizduokite, kai mums reikia suvažiuoti į Šiaulius koncertuoti – aš iš Kretingos, Dainius iš Klaipėdos, Rokas iš Kauno, Haroldas iš Vilniaus. Tai realiai visi atskirai važiuojame“, – juokėsi Tomas.
Todėl kiekvienas iš jų savarankiškai atvažiuoja iki tam tikros vietos su skirtingomis transporto priemonėmis. Tomas – su „Volvo“, Rokas – su „Volkswagen Golf“, na, o Dainius prisipažino, kad atvyksta autobusu.
Nors vėliau Tomas prisipažino esąs toli gražu ne „benzingalvis“, jis vis dar negali susitaikyti su viena naujove:
„Motociklas man turi burgzti. Nesuvokiu, kaip galima važiuoti su elektriniu motociklu.“
Vis dėlto automobilį, sako, jau planuoja keisti į elektrinį.
