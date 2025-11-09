 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Grupės „Pikaso“ narys Tomas atskleidė, kodėl vairuoja populiarųjį „Volvo“: „Visada ieško pasiteisinimų“

2025-11-09 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 16:25

Kai susitinka keturi skirtinguose miestuose gyvenantys grupės „Pikaso“ nariai, kelionės į koncertus tampa tikru iššūkiu. Laidos „Gazas. Dugnas. Šou“ vedėjai Paulius Garkauskas ir Izidorius Paukštys nusprendė išsiaiškinti, su kokiais automobiliais šie scenos vyrai važiuoja į renginius – ir išgirsti, kodėl „Volvo“ vairuotojai visada turi pasiteisinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su pasididžiavimu galiu pasakyti – atvažiavau su keturių varomų „Volvo XC60“. Tai mano darbinis arklys, kuris ir į koncertus veža, ir priekabą tempia, ir viską sutalpina – nuo televizorių iki fejerverkų“, – sakė grupės narys Tomas.

Tačiau netrukus studijoje nuaidėjo kandus pastebėjimas.

„Visi, kurie turi „Volvo“, visada ieško pasiteisinimų, kodėl ją turi – ir būtinai visiems papasakoja“, – šmaikštavo laidos vedėjas I. Paukštys.

Tuomet grupės nariai ėmė lyginti automobilius, miestus ir kelionių įpročius.

„Įsivaizduokite, kai mums reikia suvažiuoti į Šiaulius koncertuoti – aš iš Kretingos, Dainius iš Klaipėdos, Rokas iš Kauno, Haroldas iš Vilniaus. Tai realiai visi atskirai važiuojame“, – juokėsi Tomas.

Todėl kiekvienas iš jų savarankiškai atvažiuoja iki tam tikros vietos su skirtingomis transporto priemonėmis. Tomas – su „Volvo“, Rokas – su „Volkswagen Golf“, na, o Dainius prisipažino, kad atvyksta autobusu.

Nors vėliau Tomas prisipažino esąs toli gražu ne „benzingalvis“, jis vis dar negali susitaikyti su viena naujove:

„Motociklas man turi burgzti. Nesuvokiu, kaip galima važiuoti su elektriniu motociklu.“

Vis dėlto automobilį, sako, jau planuoja keisti į elektrinį.

Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

