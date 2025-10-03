Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Prasidėjo burleskos festivalis: renginio svečiai demonstruoja išskirtinai drąsius įvaizdžius

2025-10-03 20:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 20:52

Penktadienio vakarą prasidėjo „Vilnius International Burlesque Festival“. Festivalis, vyksiantis spalio 3–4 dienomis sostinės kultūros erdvėje „Kablys“, pristato tarptautinius ir Lietuvos atlikėjus bei žada ypatingą scenografiją, kurią kurs scenos vizualinių sprendimų meistras Arvydas Buinauskas.

Vilniaus burleskos festivalio akimirkos (Paulius Peleckis/BNS)
62

Penktadienio vakarą prasidėjo „Vilnius International Burlesque Festival“. Festivalis, vyksiantis spalio 3–4 dienomis sostinės kultūros erdvėje „Kablys“, pristato tarptautinius ir Lietuvos atlikėjus bei žada ypatingą scenografiją, kurią kurs scenos vizualinių sprendimų meistras Arvydas Buinauskas.

REKLAMA
1

„Šių metų festivalis bus tikra meno ir pojūčių sintezė. Pristatysime ne tik tarptautinius burleskos pasaulio vardus, bet ir scenografiją, kurios dar niekas nėra matęs. Tai bus ne scenos dekoras, o gyvas, nuolat kintantis pasaulis, sukuriantis unikalią patirtį žiūrovams. Burleskos menas, muzika ir vizualinė aplinka susilies į vieną visumą“, – teigia festivalio meno vadovas ir režisierius Deivydas Valenta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prasidėjo burleskos festivalis: renginio svečiai demonstruoja išskirtinius įvaizdžius
(62 nuotr.)
(62 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prasidėjo burleskos festivalis: renginio svečiai demonstruoja išskirtinius įvaizdžius

Šių metų festivalio tema – „The Aurora Borealis Show“, įkvėpta paslaptingų šiaurės pašvaistės motyvų.

REKLAMA
REKLAMA

Organizatoriai kviečia patirti magišką kelionę, kurioje burleskos pasirodymai ir šviesos žaismas taps laisvės bei kūrybos simboliu.

REKLAMA

Festivalio atlikėjai:

  • Konferansjė – GYTIS IV (aktorius Gytis Ivanauskas)
  • Lietuvos burleskos ir scenos menininkai:
  •  BONA DAWN
  •  LUKA MOKKA
  •  MISS BABY DOLL
  •  MORTA SMIT
  • LE JONGLEUR GASPAR
  • J’ADAM
  •  RESTO
  • KARMA WISTERIA
  • KAPOLLO (Premjera - Kasparas Varanavičius)

Tarptautinės žvaigždės:

  • FIFI FANTOME (Berlynas)
  • ANJA PAVLOVA (Berlynas)
  • REVERSO (Barselona)
  • LUMA (Roma)
  • NATSUMI SCARLET (Tokijas)

Festivalis vyks spalio 3-4 dienomis. Žiūrovai galės rinktis tarp dviejų skirtingų patirčių: penktadienį pirmojo renginio pradžia buvo  – 19:00 val., antrojo – 23:00 val., o šeštadienį laukia vienas šou – 19:00 val.

„Šiemet burleskos scena Vilniuje taps ryškiausia visoje Europoje. Laukia netikėtumai, įkvepiančios asmenybės ir naujas šou. Tai – daugiau nei festivalis, tai bus išskirtinis meno įvykis miesto kultūros žemėlapyje“, – pabrėžė organizatoriai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų