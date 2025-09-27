Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Nuo ranka pieštų brėžinių iki virtualios realybės: „Seat“ specialus padalinys švenčia 50 metų jubiliejų

2025-09-27 17:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 17:05

Šiemet Ispanijos automobilių gamintojas „Seat“ mini ne tik 75-ąjį markės, bet ir 50-ąjį savo technikos centro jubiliejų. Būtent Martorelyje įsikūrusiame centre per penkis dešimtmečius gimė visi žymiausi „Seat“ modeliai.

„Seat“ technikos centras (nuotr. gamintojo)

Šiemet Ispanijos automobilių gamintojas „Seat“ mini ne tik 75-ąjį markės, bet ir 50-ąjį savo technikos centro jubiliejų. Būtent Martorelyje įsikūrusiame centre per penkis dešimtmečius gimė visi žymiausi „Seat“ modeliai.

REKLAMA
0

Šiandien tai – modernus, daugiau nei 1000 specialistų vienijantis inovacijų centras, tačiau jo istorija prasidėjo nuo kuklios 211 inžinierių komandos ir ranka pieštų brėžinių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmasis automobilis, kurį „Seat“ inžinieriai 1975 metais sukūrė naujame technikos centre, buvo „Seat 1200 Sport“.

REKLAMA

Dėl savo išskirtinės juodos priekinės dalies jis greitai gavo „Bocanegra“ (liet. „juoda burna“) pravardę. Tuo metu inžinieriai dirbo be kompiuterių, viską braižydami ranka ant didžiulių popieriaus ritinių.

Didžiausiu postūmiu centro augimui tapo „Seat“ prisijungimas prie „Volkswagen“ grupės 1986 metais. Gavęs galingą finansinį ir technologinį užnugarį, centras sparčiai plėtėsi.

REKLAMA
REKLAMA

2007-aisiais jame atidaryti atskiri dizaino ir prototipų kūrimo padaliniai, leidę visą automobilio kūrimo procesą sutelkti „po vienu stogu“. Būtent šiuo laikotarpiu gimė patys populiariausi markės modeliai – „Ibiza“, „Toledo“ ir „Leon“.

Svarbiu moderniosios istorijos etapu tapo 2020-ieji, kai centras sukūrė „Cupra Formentor“ – pirmąjį modelį, skirtą išskirtinai naujai, savarankiškai „Cupra“ markei. O

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

su elektrinio „Cupra Born“ atėjimu, Martorelyje įkurtas ir nuosavas baterijų tyrimų bei vystymo centras, į kurį pastaruoju metu investuota per 300 milijonų eurų.

Centro augimo mastą geriausiai iliustruoja skaičiai. Per 50 metų jo plotas išaugo daugiau nei dešimt kartų – iki 200 000 kvadratinių metrų.

Per šį laiką sukurta per 950 prototipų, užregistruoti 359 patentai, o bandymų metu automobiliai įveikė net 35 milijonus kilometrų ekstremaliomis sąlygomis.

Vien pernai atlikta 310 000 virtualių simuliacijų, iš kurių 220 000 buvo skirtos elektromobilių vystymui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų