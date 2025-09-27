Nuo ranka pieštų brėžinių iki virtualios realybės: „Seat“ specialus padalinys švenčia 50 metų jubiliejų

Šiandien tai – modernus, daugiau nei 1000 specialistų vienijantis inovacijų centras, tačiau jo istorija prasidėjo nuo kuklios 211 inžinierių komandos ir ranka pieštų brėžinių.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Pirmasis automobilis, kurį „Seat“ inžinieriai 1975 metais sukūrė naujame technikos centre, buvo „Seat 1200 Sport“.
Dėl savo išskirtinės juodos priekinės dalies jis greitai gavo „Bocanegra“ (liet. „juoda burna“) pravardę. Tuo metu inžinieriai dirbo be kompiuterių, viską braižydami ranka ant didžiulių popieriaus ritinių.
Didžiausiu postūmiu centro augimui tapo „Seat“ prisijungimas prie „Volkswagen“ grupės 1986 metais. Gavęs galingą finansinį ir technologinį užnugarį, centras sparčiai plėtėsi.
2007-aisiais jame atidaryti atskiri dizaino ir prototipų kūrimo padaliniai, leidę visą automobilio kūrimo procesą sutelkti „po vienu stogu“. Būtent šiuo laikotarpiu gimė patys populiariausi markės modeliai – „Ibiza“, „Toledo“ ir „Leon“.
Svarbiu moderniosios istorijos etapu tapo 2020-ieji, kai centras sukūrė „Cupra Formentor“ – pirmąjį modelį, skirtą išskirtinai naujai, savarankiškai „Cupra“ markei. O
su elektrinio „Cupra Born“ atėjimu, Martorelyje įkurtas ir nuosavas baterijų tyrimų bei vystymo centras, į kurį pastaruoju metu investuota per 300 milijonų eurų.
Centro augimo mastą geriausiai iliustruoja skaičiai. Per 50 metų jo plotas išaugo daugiau nei dešimt kartų – iki 200 000 kvadratinių metrų.
Per šį laiką sukurta per 950 prototipų, užregistruoti 359 patentai, o bandymų metu automobiliai įveikė net 35 milijonus kilometrų ekstremaliomis sąlygomis.
Vien pernai atlikta 310 000 virtualių simuliacijų, iš kurių 220 000 buvo skirtos elektromobilių vystymui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!