  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Cupra“ ateities vizija: pristatytas elektrinis „Raval“ ir drąsus „Tindaya“ konceptas

2025-09-11 12:17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 12:17

Miuncheno automobilių parodoje „IAA Mobility 2025“ ispanų gamintojas „Cupra“ pristatė kelias svarbias naujienas.

Cupra Tindaya (nuotr. gamintojo)

Miuncheno automobilių parodoje „IAA Mobility 2025" ispanų gamintojas „Cupra" pristatė kelias svarbias naujienas.

0

Pirmą kartą viešai pademonstravo būsimą prieinamą miesto elektromobilį „Raval“ ir surengė pasaulinę futuristinio koncepcinio modelio „Tindaya“ premjerą.

Užmaskuotas, bet jau artimas serijinei gamybai „CUPRA Raval“ yra vienas svarbiausių ateities projektų.

Tai bus prieinamas, vos 4 metrų ilgio miesto elektromobilis, kurio pasaulinė premjera numatyta 2026 m. vasarį.

Anot „Cupra“ vadovo Markuso Haupto, šis modelis, gaminamas Ispanijoje, „sustiprins sinergiją grupės viduje ir pavers šalį elektrinio mobilumo epicentru, padarydamas šiuos automobilius prieinamus milijonams.“

Pavadinimą ir dvasią automobilis perėmė iš vieno dinamiškiausių Barselonos rajonų El Ravalio.

 

 

Kita naujiena – pasaulinė koncepcinio „Cupra Tindaya“ premjera. Tai drąsi ateities vizija, įkūnijanti „maištingą markės dvasią“.

4,72 m ilgio fastbekas pasižymi agresyviomis proporcijomis, masyviais 23 colių ratais, aukšta prošvaisa ir 2+2 sėdimų vietų konfigūracijos interjeru su priešinga kryptimi atsidarančiomis durimis.

„Kai daugelis tolsta nuo vairuotojo, mes dar labiau sutelkiame dėmesį į tai, kas svarbiausia – ryšį prie vairo. Mūsų prioritetas visuomet bus vairavimo emocija“, – pabrėžė M. Hauptas.

