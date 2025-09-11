„Cupra“ ateities vizija: pristatytas elektrinis „Raval“ ir drąsus „Tindaya“ konceptas

Pirmą kartą viešai pademonstravo būsimą prieinamą miesto elektromobilį „Raval“ ir surengė pasaulinę futuristinio koncepcinio modelio „Tindaya“ premjerą.
Užmaskuotas, bet jau artimas serijinei gamybai „CUPRA Raval“ yra vienas svarbiausių ateities projektų.
Tai bus prieinamas, vos 4 metrų ilgio miesto elektromobilis, kurio pasaulinė premjera numatyta 2026 m. vasarį.
Anot „Cupra“ vadovo Markuso Haupto, šis modelis, gaminamas Ispanijoje, „sustiprins sinergiją grupės viduje ir pavers šalį elektrinio mobilumo epicentru, padarydamas šiuos automobilius prieinamus milijonams.“
Pavadinimą ir dvasią automobilis perėmė iš vieno dinamiškiausių Barselonos rajonų El Ravalio.
Kita naujiena – pasaulinė koncepcinio „Cupra Tindaya“ premjera. Tai drąsi ateities vizija, įkūnijanti „maištingą markės dvasią“.
4,72 m ilgio fastbekas pasižymi agresyviomis proporcijomis, masyviais 23 colių ratais, aukšta prošvaisa ir 2+2 sėdimų vietų konfigūracijos interjeru su priešinga kryptimi atsidarančiomis durimis.
„Kai daugelis tolsta nuo vairuotojo, mes dar labiau sutelkiame dėmesį į tai, kas svarbiausia – ryšį prie vairo. Mūsų prioritetas visuomet bus vairavimo emocija“, – pabrėžė M. Hauptas.
