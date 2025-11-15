 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Mitsubishi“ neatmeta „Lancer Evolution“ sugrįžimo: ikona gali atgimti kaip galingas hibridas

2025-11-15 15:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 15:00

Mitsubishi Lancer Evolution“, vienas ikoniškiausių japoniškų sportinių automobilių, gali sugrįžti. Tačiau gamintojo atstovai atviri: jei „Evo“ ir atgims, jis nebebus toks, kokį prisimename. Dėl dabartinių rinkos tendencijų ir taršos normų jo ateitis – tik elektrifikuota.

Mitsubishi Lancer Evolution X (nuotr. gamintojo)

Mitsubishi Lancer Evolution", vienas ikoniškiausių japoniškų sportinių automobilių, gali sugrįžti. Tačiau gamintojo atstovai atviri: jei „Evo" ir atgims, jis nebebus toks, kokį prisimename. Dėl dabartinių rinkos tendencijų ir taršos normų jo ateitis – tik elektrifikuota.

0

Legendinis ralio bolidas, gamintas nuo 1992 iki 2016 metų, išlieka daugelio svajonių automobilių, Tokijo automobilių parodoje teigė „Mitsubishi“ inžinierius Karou Sawase. Jis pripažino, kad sugrįžimas įmanomas tik pasitelkus modernias technologijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Mitsubishi“ jau turi tam paruoštą pagrindą. Kalbama apie „Outlander“ modelyje naudojamą iš tinklo įkraunamo hibrido pavarą, kurią sudaro benzininis variklis ir du elektros motorai (po vieną ant kiekvienos ašies).

Būtent toks sprendimas idealiai tiktų „Evo“ ideologijai. Ankstesnės kartos buvo vertinamos dėl pažangios visų varančiųjų ratų pavaros (S-AWC). Naujoji hibridinė sistema su dviem elektros varikliais būtų moderni šios koncepcijos evoliucija, užtikrinanti momentinį sukimo momentą ir dar geresnį valdymą.

Pats K. Sawase, kuris anksčiau prisidėjo prie S-AWC sistemos kūrimo, puikiai supranta elektrifikacijos potencialą. Jau dabar „Outlander PHEV“ sistema generuoja virš 300 AG.

Gandus apie sportiškų modelių sugrįžimą sustiprina ir neseniai prikeltas „Ralliart“ prekės ženklas. Nors šiuo metu jis naudojamas tik stilistiniams apdailos paketams, ateityje jis gali tapti platforma ir naujos kartos „Evo“ modeliui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

