Kiniškų automobilių chaosas: kodėl niekas negali tiksliai suskaičiuoti, kiek markių egzistuoja Kinijoje?

Didžiausias galvosūkis – nuolatinė kaita. Dešimtys markių bankrutuoja tyliai, tiesiog išnykdamos iš pardavimų statistikos.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Kitos, pavyzdžiui, „Aiways“, tampa išskirtinai eksporto ženklais. O tokios markės kaip „Omoda“ ar „Jaecoo“ buvo sukurtos tik užsienio rinkoms ir pačioje Kinijoje net neegzistuoja. Būna ir markių „zombių“ – bankrutavusių, bet vėliau tyliai atgimusių, kaip tai nutiko „Zhidou“.
Painiavos įneša ir vardai. Dauguma markių turi du pavadinimus – kinišką ir „tarptautinį“. Pavyzdžiui, mums žinomas MG Kinijoje vadinamas „Mingji“, „Nio“ – „Weilai“.
Pavadinimai taip pat keičiasi: „Besturn“ tapo „Bestune“, o „Hyper“ – „Hyptec“. Kai kurie, kaip „Trumpchi“, eksportui yra pervadinti į GAC dėl politinio jautrumo.
Be to, kaip rodo „Dongfeng“ pavyzdys, Kinijoje pati „markės“ sąvoka yra lanksti. Modelių linijos per naktį gali tapti atskirais prekių ženklais ir atvirkščiai.
Situaciją dar labiau komplikuoja tai, kad ne kiekviena markė turi teisę gaminti automobilius. Gauti gamybos licenciją iš valdžios yra sudėtinga. Todėl daugelis startuolių patys kuria ir parduoda automobilius, tačiau jų realia gamyba užsiima jau veikiantys didieji koncernai.
Atmetus visas išimtis, neegzistuojančias markes ir sujungus giminingas grupes, susidaro toks vaizdas, kad šiuo metu Kinijoje veikia 62 automobilių gamintojai, kurie valdo 113 lengvųjų automobilių ir 72 komercinio transporto prekių ženklus.
Tačiau šie skaičiai yra tik momentinė nuotrauka. Vien rugsėjį atsirado dvi naujos markės. Tai rinka, kuri niekada nemiega.
Visos Kinijos automobilių markės ir jiems priklausantys prekės ženklai:
Aiways (Įkurta 2017 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Aiways
BAIC (Įkurta 1958 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Beijing/BAIC, Arcfox, Stelato, BJEV, Foton
- Komercinio transporto markės: Foton, Cavan
- Bendros įmonės: Beijing Hyundai (Hyundai); Beijing Benz (Mercedes-Benz); Beijing Foton Daimler Automotive (Mercedes-Benz, Foton Auman)
BYD Auto (Įkurta 1995 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: BYD, Denza, Yangwang, Fangchengbao
- Komercinio transporto markės: BYD
Dayun Group (Įkurta 1987 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Dayun, ReHigh/Yuanhang
- Komercinio transporto markės: Dayun
Derry Auto (Įkurta 2010 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Neomor, Derry
Dongfeng Motor Corporation (Įkurta 1969 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Dongfeng, Nammi, Aeolus, eπ, Voyah, Forthing, M-Hero
- Komercinio transporto markės: Dongfeng (Mengshi, Vasol, DFAC), Balong
- Bendros įmonės: eGT New Energy Automotive (Renault, Dacia, Nissan, Venucia); Dongfeng Honda (Honda, Lingxi); Dongfeng Nissan (Nissan, Venucia, Dongfeng, Fengdu); Dongfeng Peugeot-Citroën (Peugeot, Citroën, Hedmos, Fukang)
Electric House (Įkurta 2021 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Electric House
FAW Group (Įkurta 1953 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Hongqi, Bestune, FAW Senia
- Komercinio transporto markės: Jiefang, Taihu
- Bendros įmonės: FAW-Toyota (Toyota); FAW-Volkswagen (Volkswagen, Jetta, Audi)
Fujian Motors Group (Įkurta 1992 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Keyton
- Komercinio transporto markės: Keyton
- Bendros įmonės: Fujian Benz (Mercedes-Benz)
GAC Group (Įkurta 1997 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: GAC/Trumpchi, Aion, Hyptec, Qijing
- Komercinio transporto markės: GAC
- Bendros įmonės: GAC Honda (Honda); GAC Toyota (Toyota)
Geely (Įkurta 1986 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Geely, Radar/Riddara, LEVC, Zeekr, Lynk & Co, Proton, Volvo, Lotus, Polestar, Livan
- Komercinio transporto markės: Farizon, LEVC, CAMC, T-King
- Bendros įmonės: Smart Automobile (Smart)
Gongjiang Pai (Įkurta 2016 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: SSC
Great Wall Motor (Įkurta 1984 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: GWM/Great Wall, Haval, Ora, Wey, Tank, Confidence
- Komercinio transporto markės: Changzheng
- Bendros įmonės: Spotlight Automotive (Mini)
Guangxi Automobile Group (Įkurta 1958 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Aishan
- Komercinio transporto markės: Wuling, Linxis
- Bendros įmonės: SAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun)
Haima (Įkurta 1988 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Haima
Hongrui Automotive Technology (Įkurta 2010 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Xiaohu
Hozon Auto (Įkurta 2014 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Neta
Huazi Auto (Įkurta 1992 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Huazi
- Komercinio transporto markės: Huazi
Changan Automobile (Įkurta 1959 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Changan, Changan Nevo, Deepal, Avatr, Oshan
- Komercinio transporto markės: Kaicene
- Bendros įmonės: Changan Ford (Ford); Changan Mazda (Mazda); Changan Kuayue (Kuayue, KYC)
Chengshi Auto (Įkurta 2012 m.)
- Komercinio transporto markės: Matrix
Chery Automobile (Įkurta 1997 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Chery, Omoda, Jaecoo, Jetour, Luxeed, iCar/iCaur, Exeed/Exlantix, Rely, Lepas, Soueast
- Komercinio transporto markės: Karry, Chery, Wanda
- Bendros įmonės: Chery Jaguar Land Rover (Freelander)
JAC Motors (Įkurta 1964 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: JAC, Maextro, Sehol
- Komercinio transporto markės: JAC, Ankai
Jenhoo Auto (Įkurta 2020 m.)
- Komercinio transporto markės: Jenhoo
JMC (Įkurta 1968 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: JMC, Dadao
- Komercinio transporto markės: JMC
- Bendros įmonės: Jiangling Ford Automobile Technology (Ford)
JMCG (Įkurta 1947 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: JMEV
- Komercinio transporto markės: JMMC
- Bendros įmonės: Jiangxi Isuzu (Isuzu, JIM)
Joylong Automobile (Įkurta 2010 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Joylong
- Komercinio transporto markės: Joylong
Juneyao Auto (Įkurta 2023 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Juneyao, Yudo
Kaiyi Auto (Įkurta 2014 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Kaiyi
- Komercinio transporto markės: Kaiyi
Kandi Technologies (Įkurta 2002 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Kandi
King Long United (Įkurta 1988 m.)
- Komercinio transporto markės: King Long, Golden Dragon, Higer
Lalamove (Įkurta 2013 m.)
- Komercinio transporto markės: Duola
Leapmotor (Įkurta 2015 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Leapmotor
Levdeo Automobile Group (Įkurta 2008 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Letin
Li Auto (Įkurta 2015 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Li Auto
Jiangsu Jimai New Energy Vehicle (Įkurta 2018 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Lingbox
- Komercinio transporto markės: Lingbox
Modern Auto (Įkurta 2018 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Modern
New Gonow Group (Įkurta 2016 m.)
- Komercinio transporto markės: New Gonow
Nio (Įkurta 2014 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Nio, Onvo, Firefly
Norinco (Įkurta 1980 m.)
- Komercinio transporto markės: Beiben
Qiwei Auto (Įkurta 2004 m.)
- Komercinio transporto markės: Chevoo
Rox Motor (Įkurta 2021 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Rox
SAIC Motor (Įkurta 1955 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: MG, Maxus/LDV, Roewe, Rising, IM, SAIC
- Komercinio transporto markės: Maxus/LDV, Hongyan, Sunwin
- Bendros įmonės: SAIC Volkswagen (Volkswagen, Audi, AUDI, Škoda); SAIC General Motors (Chevrolet, Buick, Cadillac); SAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun); Naveco (Iveco)
Sany Heavy Industry (Įkurta 1989 m.)
- Komercinio transporto markės: Sany
Seres Group (Įkurta 1986 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Seres, DFSK, Aito, Landian, Fengon
- Komercinio transporto markės: Ruichi, DFSK
SG Automotive (Įkurta 1984 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Huanghai
- Komercinio transporto markės: Huanghai
Shandong Heavy Industry (Įkurta 2009 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: VGV, Sinotruk
- Komercinio transporto markės: Sinotruk, Huanghe, Sitrak, Howo, VGV, Zhongtong, Shacman, Shaanxi
Shanxi Victory Automobile Manufacturing (Įkurta 2009 m.)
- Komercinio transporto markės: Victory
Shenyang Auto (Įkurta 1991 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Brilliance Xinri
- Komercinio transporto markės: Jinbei, Jiyun
- Bendros įmonės: BMW Brilliance (BMW)
S-Hiace (Įkurta 2024 m.)
- Komercinio transporto markės: S-Hiace
Shineray (Įkurta 1997 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: SWM
- Komercinio transporto markės: SRM
Sinomach (Įkurta 1997 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: CHTC
- Komercinio transporto markės: CHTC, TAM, Kama, Bonluck
Skyworth Group (Įkurta 1988 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Skywell/Skyworth
- Komercinio transporto markės: Skywell/Skyworth
Songsan (Įkurta 2000 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Songsan
Sunlong (Įkurta 2001 m.)
- Komercinio transporto markės: Sunlong
Wanxiang Group (Įkurta 1969 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Karma
- Komercinio transporto markės: Wanxiang
Weiqiao Pioneering Group (Įkurta 1998 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: BAW, 212, Linktour
- Komercinio transporto markės: Reach
Wuzheng Group (Įkurta 1961 m.)
- Komercinio transporto markės: Wuzheng, Feidi
Xiaomi (Įkurta 2010 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Xiaomi
Xpeng (Įkurta 2014 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Xpeng
Yutong (Įkurta 1963 m.)
- Komercinio transporto markės: Yutong
Zhidou Electric Vehicle (Įkurta 2015 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: Zhido
ZX Auto (Įkurta 1999 m.)
- Lengvųjų automobilių markės: ZX Auto
- Komercinio transporto markės: ZX Auto
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!