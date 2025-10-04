Kalendorius
Automobilių naujienos

Kiniškų automobilių chaosas: kodėl niekas negali tiksliai suskaičiuoti, kiek markių egzistuoja Kinijoje?

2025-10-04 17:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 17:05

Kiek automobilių markių yra Kinijoje? Į šį, atrodytų, paprastą klausimą atsakyti yra beveik neįmanoma. Kinijos rinka – tai dinamiškas, bet negailestingas katilas, kuriame prekių ženklai gimsta ir miršta per naktį, keičia vardus arba egzistuoja keistoje būsenoje tarp atskiros markės ir modelių linijos. Tai – tikras chaosas, kurį bando išnarplioti net patys rinkos ekspertai.

„Xpeng“ elektromobilis



Didžiausias galvosūkis – nuolatinė kaita. Dešimtys markių bankrutuoja tyliai, tiesiog išnykdamos iš pardavimų statistikos. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Kitos, pavyzdžiui, „Aiways“, tampa išskirtinai eksporto ženklais. O tokios markės kaip „Omoda“ ar „Jaecoo“ buvo sukurtos tik užsienio rinkoms ir pačioje Kinijoje net neegzistuoja. Būna ir markių „zombių“ – bankrutavusių, bet vėliau tyliai atgimusių, kaip tai nutiko „Zhidou“.

Painiavos įneša ir vardai. Dauguma markių turi du pavadinimus – kinišką ir „tarptautinį“. Pavyzdžiui, mums žinomas MG Kinijoje vadinamas „Mingji“, „Nio“ – „Weilai“.

Pavadinimai taip pat keičiasi: „Besturn“ tapo „Bestune“, o „Hyper“ – „Hyptec“. Kai kurie, kaip „Trumpchi“, eksportui yra pervadinti į GAC dėl politinio jautrumo.

Be to, kaip rodo „Dongfeng“ pavyzdys, Kinijoje pati „markės“ sąvoka yra lanksti. Modelių linijos per naktį gali tapti atskirais prekių ženklais ir atvirkščiai.

Situaciją dar labiau komplikuoja tai, kad ne kiekviena markė turi teisę gaminti automobilius. Gauti gamybos licenciją iš valdžios yra sudėtinga. Todėl daugelis startuolių patys kuria ir parduoda automobilius, tačiau jų realia gamyba užsiima jau veikiantys didieji koncernai.

Atmetus visas išimtis, neegzistuojančias markes ir sujungus giminingas grupes, susidaro toks vaizdas, kad šiuo metu Kinijoje veikia 62 automobilių gamintojai, kurie valdo 113 lengvųjų automobilių ir 72 komercinio transporto prekių ženklus.

Tačiau šie skaičiai yra tik momentinė nuotrauka. Vien rugsėjį atsirado dvi naujos markės. Tai rinka, kuri niekada nemiega.

Visos Kinijos automobilių markės ir jiems priklausantys prekės ženklai:

Aiways (Įkurta 2017 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Aiways

BAIC (Įkurta 1958 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Beijing/BAIC, Arcfox, Stelato, BJEV, Foton
  • Komercinio transporto markės: Foton, Cavan
  • Bendros įmonės: Beijing Hyundai (Hyundai); Beijing Benz (Mercedes-Benz); Beijing Foton Daimler Automotive (Mercedes-Benz, Foton Auman)

BYD Auto (Įkurta 1995 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: BYD, Denza, Yangwang, Fangchengbao
  • Komercinio transporto markės: BYD

Dayun Group (Įkurta 1987 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Dayun, ReHigh/Yuanhang
  • Komercinio transporto markės: Dayun

Derry Auto (Įkurta 2010 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Neomor, Derry

Dongfeng Motor Corporation (Įkurta 1969 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Dongfeng, Nammi, Aeolus, eπ, Voyah, Forthing, M-Hero
  • Komercinio transporto markės: Dongfeng (Mengshi, Vasol, DFAC), Balong
  • Bendros įmonės: eGT New Energy Automotive (Renault, Dacia, Nissan, Venucia); Dongfeng Honda (Honda, Lingxi); Dongfeng Nissan (Nissan, Venucia, Dongfeng, Fengdu); Dongfeng Peugeot-Citroën (Peugeot, Citroën, Hedmos, Fukang)

Electric House (Įkurta 2021 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Electric House

FAW Group (Įkurta 1953 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Hongqi, Bestune, FAW Senia
  • Komercinio transporto markės: Jiefang, Taihu
  • Bendros įmonės: FAW-Toyota (Toyota); FAW-Volkswagen (Volkswagen, Jetta, Audi)

Fujian Motors Group (Įkurta 1992 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Keyton
  • Komercinio transporto markės: Keyton
  • Bendros įmonės: Fujian Benz (Mercedes-Benz)

GAC Group (Įkurta 1997 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: GAC/Trumpchi, Aion, Hyptec, Qijing
  • Komercinio transporto markės: GAC
  • Bendros įmonės: GAC Honda (Honda); GAC Toyota (Toyota)

Geely (Įkurta 1986 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Geely, Radar/Riddara, LEVC, Zeekr, Lynk & Co, Proton, Volvo, Lotus, Polestar, Livan
  • Komercinio transporto markės: Farizon, LEVC, CAMC, T-King
  • Bendros įmonės: Smart Automobile (Smart)

Gongjiang Pai (Įkurta 2016 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: SSC

Great Wall Motor (Įkurta 1984 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: GWM/Great Wall, Haval, Ora, Wey, Tank, Confidence
  • Komercinio transporto markės: Changzheng
  • Bendros įmonės: Spotlight Automotive (Mini)

Guangxi Automobile Group (Įkurta 1958 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Aishan
  • Komercinio transporto markės: Wuling, Linxis
  • Bendros įmonės: SAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun)

Haima (Įkurta 1988 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Haima

Hongrui Automotive Technology (Įkurta 2010 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Xiaohu

Hozon Auto (Įkurta 2014 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Neta

Huazi Auto (Įkurta 1992 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Huazi
  • Komercinio transporto markės: Huazi

Changan Automobile (Įkurta 1959 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Changan, Changan Nevo, Deepal, Avatr, Oshan
  • Komercinio transporto markės: Kaicene
  • Bendros įmonės: Changan Ford (Ford); Changan Mazda (Mazda); Changan Kuayue (Kuayue, KYC)

Chengshi Auto (Įkurta 2012 m.)

  • Komercinio transporto markės: Matrix

Chery Automobile (Įkurta 1997 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Chery, Omoda, Jaecoo, Jetour, Luxeed, iCar/iCaur, Exeed/Exlantix, Rely, Lepas, Soueast
  • Komercinio transporto markės: Karry, Chery, Wanda
  • Bendros įmonės: Chery Jaguar Land Rover (Freelander)

JAC Motors (Įkurta 1964 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: JAC, Maextro, Sehol
  • Komercinio transporto markės: JAC, Ankai

Jenhoo Auto (Įkurta 2020 m.)

  • Komercinio transporto markės: Jenhoo

JMC (Įkurta 1968 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: JMC, Dadao
  • Komercinio transporto markės: JMC
  • Bendros įmonės: Jiangling Ford Automobile Technology (Ford)

JMCG (Įkurta 1947 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: JMEV
  • Komercinio transporto markės: JMMC
  • Bendros įmonės: Jiangxi Isuzu (Isuzu, JIM)

Joylong Automobile (Įkurta 2010 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Joylong
  • Komercinio transporto markės: Joylong

Juneyao Auto (Įkurta 2023 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Juneyao, Yudo

Kaiyi Auto (Įkurta 2014 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Kaiyi
  • Komercinio transporto markės: Kaiyi

Kandi Technologies (Įkurta 2002 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Kandi

King Long United (Įkurta 1988 m.)

  • Komercinio transporto markės: King Long, Golden Dragon, Higer

Lalamove (Įkurta 2013 m.)

  • Komercinio transporto markės: Duola

Leapmotor (Įkurta 2015 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Leapmotor

Levdeo Automobile Group (Įkurta 2008 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Letin

Li Auto (Įkurta 2015 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Li Auto

Jiangsu Jimai New Energy Vehicle (Įkurta 2018 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Lingbox
  • Komercinio transporto markės: Lingbox

Modern Auto (Įkurta 2018 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Modern

New Gonow Group (Įkurta 2016 m.)

  • Komercinio transporto markės: New Gonow

Nio (Įkurta 2014 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Nio, Onvo, Firefly

Norinco (Įkurta 1980 m.)

  • Komercinio transporto markės: Beiben

Qiwei Auto (Įkurta 2004 m.)

  • Komercinio transporto markės: Chevoo

Rox Motor (Įkurta 2021 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Rox

SAIC Motor (Įkurta 1955 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: MG, Maxus/LDV, Roewe, Rising, IM, SAIC
  • Komercinio transporto markės: Maxus/LDV, Hongyan, Sunwin
  • Bendros įmonės: SAIC Volkswagen (Volkswagen, Audi, AUDI, Škoda); SAIC General Motors (Chevrolet, Buick, Cadillac); SAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun); Naveco (Iveco)

Sany Heavy Industry (Įkurta 1989 m.)

  • Komercinio transporto markės: Sany

Seres Group (Įkurta 1986 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Seres, DFSK, Aito, Landian, Fengon
  • Komercinio transporto markės: Ruichi, DFSK

SG Automotive (Įkurta 1984 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Huanghai
  • Komercinio transporto markės: Huanghai

Shandong Heavy Industry (Įkurta 2009 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: VGV, Sinotruk
  • Komercinio transporto markės: Sinotruk, Huanghe, Sitrak, Howo, VGV, Zhongtong, Shacman, Shaanxi

Shanxi Victory Automobile Manufacturing (Įkurta 2009 m.)

  • Komercinio transporto markės: Victory

Shenyang Auto (Įkurta 1991 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Brilliance Xinri
  • Komercinio transporto markės: Jinbei, Jiyun
  • Bendros įmonės: BMW Brilliance (BMW)

S-Hiace (Įkurta 2024 m.)

  • Komercinio transporto markės: S-Hiace

Shineray (Įkurta 1997 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: SWM
  • Komercinio transporto markės: SRM

Sinomach (Įkurta 1997 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: CHTC
  • Komercinio transporto markės: CHTC, TAM, Kama, Bonluck

Skyworth Group (Įkurta 1988 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Skywell/Skyworth
  • Komercinio transporto markės: Skywell/Skyworth

Songsan (Įkurta 2000 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Songsan

Sunlong (Įkurta 2001 m.)

  • Komercinio transporto markės: Sunlong

Wanxiang Group (Įkurta 1969 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Karma
  • Komercinio transporto markės: Wanxiang

Weiqiao Pioneering Group (Įkurta 1998 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: BAW, 212, Linktour
  • Komercinio transporto markės: Reach

Wuzheng Group (Įkurta 1961 m.)

  • Komercinio transporto markės: Wuzheng, Feidi

Xiaomi (Įkurta 2010 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Xiaomi

Xpeng (Įkurta 2014 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Xpeng

Yutong (Įkurta 1963 m.)

  • Komercinio transporto markės: Yutong

Zhidou Electric Vehicle (Įkurta 2015 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: Zhido

ZX Auto (Įkurta 1999 m.)

  • Lengvųjų automobilių markės: ZX Auto
  • Komercinio transporto markės: ZX Auto

 

