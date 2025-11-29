 
Kinai kopijuoja geriausius: BYD sukūrė variklį, kuris kėsinasi į „Subaru“ ir „Porsche“ teritoriją

2025-11-29 17:00
2025-11-29 17:00

Nors Kinijos milžinė BYD dažniausiai asocijuojama su elektromobiliais ar jiems skirtomis baterijomis, šios markės inžinieriai nori įrodyti, kad benzininiai varikliai turi šviesią ateitį. Kompanija pristatė naują benzininį agregatą, kurio koncepcija tiesiogiai taikosi į specifinę nišą, kurioje dešimtmečius dominavo tik „Subaru“ ir „Porsche“.

Naujas BYD variklis (nuotr. gamintojo)

Nors Kinijos milžinė BYD dažniausiai asocijuojama su elektromobiliais ar jiems skirtomis baterijomis, šios markės inžinieriai nori įrodyti, kad benzininiai varikliai turi šviesią ateitį. Kompanija pristatė naują benzininį agregatą, kurio koncepcija tiesiogiai taikosi į specifinę nišą, kurioje dešimtmečius dominavo tik „Subaru" ir „Porsche".

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai – 2,0 litrų darbinio tūrio, keturių cilindrų variklis su turbokompresoriumi. Tačiau esminė naujiena yra cilindrų išdėstymas. Jie sumontuoti horizontaliai, vienas priešais kitą.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Būtent tokia architektūra vertinama dėl žemo svorio centro ir natūralaus, tolygaus darbo. Iki šiol masinėje gamyboje šią technologiją sėkmingai naudojo tik minėti Japonijos ir Vokietijos gamintojai.

Technologijos iš superautomobilių

Naujasis variklis, generuojantis 203 kW (apie 276 AG) galią ir 380 Nm sukimo momentą, pasižymi sprendimais, kurie retai sutinkami masinės gamybos automobiliuose.

Vienas iš jų – sausas karteris. Tai tepimo sistema, kai alyva laikoma ne variklio apačioje esančiame karteryje, o atskirame rezervuare. Toks sprendimas dažniausiai naudojamas „Porsche 911“ ar lenktyniniuose boliduose, siekiant užtikrinti tepimą esant didelėms išcentrinėms jėgoms posūkiuose.

BYD atveju tai leido sumažinti paties variklio aukštį iki vos 420 mm, kas itin svarbu norint jį sutalpinti į sudėtingą hibridinę sistemą.

Hibridinė širdis

Šis motoras debiutuos prabangiame „Yangwang U7“ modelyje, sukurtame ant „e4“ platformos. Tai bus galingas iš tinklo įkraunamas hibridas.

Nors BYD ambicingai skelbia, kad tai yra pirmasis elektrifikuotas opozicinis variklis (nes paminėti „Subaru“ būtų pernelyg sudėtinga), šio variklio veikimo principas įdomus.

Šis variklis dažniausiai veiks kaip generatorius, gamindamas elektrą baterijai ir elektros motorams. Tačiau sistema sukonstruota taip, kad tam tikrose situacijose, kai to reikalauja efektyvumas, keturių cilindrų variklis galės tiesiogiai sukti galinę ašį.

