  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Turtuoliams ruošiamas kirtis: siūlo uždrausti prabangius automobilius su benzininiais varikliais

2025-11-26 19:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-26 19:00

Indijoje įsiplieskė arši diskusija dėl to, kas turėtų finansuoti šalies perėjimą prie žaliosios energetikos. Į debatus netikėtai įsiterpė šalies Aukščiausiasis Teismas, pateikęs originalų socialinio teisingumo receptą.

Elektromobilis (nuotr. Shutterstock.com)

1

Teisėjų nuomone, našta turi kristi ant turtingųjų pečių, todėl siūloma uždrausti prekybą prabangiais automobiliais su vidaus degimo varikliais.

Nagrinėjant bylą dėl stringančių valstybinių elektromobilumo planų, teisėjai iškėlė idėją, kad prabangos segmente pirkėjams neturėtų būti palikta teisė rinktis benzino ar dyzelino.

Teigiama, kad šiuolaikiniai „premium“ klasės elektromobiliai savo komfortu ir galia jau niekuo nenusileidžia tradiciniams modeliams, kuriuos taip mėgsta politikai, verslo magnatai ir aukštuomenė. Teisėjų pozicija griežta – jei asmuo turi lėšų prabangiam automobiliui, jis privalo prisiimti ir finansinę atsakomybę už švaresnį orą.

„Turtingieji turi būti pirmoji grupė, kuri nebegaus vidaus degimo variklio naujame automobilyje. Ne todėl, kad jie negali įpirkti elektromobilio, o todėl, kad visuomenė iš jų tikisi didesnės socialinės atsakomybės“, – teigiama diskusijose.

Teismas paragino vyriausybę parengti planą, kaip laipsniškai riboti brangiausių taršių automobilių registraciją, tačiau pabrėžė, kad šie ribojimai jokiu būdu neturi paliesti eilinio vairuotojo, kuriam naujas elektromobilis vis dar yra finansiškai neįkandamas.

Visgi, analitikai pastebi, kad toks sprendimas būtų labiau simbolinis nei efektyvus. Nors turtingųjų privertimas persėsti į elektromobilius skamba patraukliai, realybėje prabangūs automobiliai sudaro tik menką dalį bendros taršos. Indijos miestų orą labiausiai nuodija milijonai senų autobusų, sunkvežimių ir pigių motociklų.

Tačiau realios reformos, griežta techninė apžiūra, senų transporto priemonių priverstinis nurašymas ar viešojo transporto modernizacija, Indijoje vis dar yra sunkiai įgyvendinami uždaviniai, todėl valdžiai lengviau nusitaikyti į matomiausią, nors ir mažiau reikšmingą taikinį.

