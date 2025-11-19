Gyvenimas daugiabutyje ir elektromobilis: suderinama ar ne?

Tuos, kurie jau išlukšteno sprendimą šiai situacijai, kviečiu pasidalyti savo patirtimis komentaruose. Aš pasidalysiu savo mintimis ir priminsiu, kaip elektromobilių gamintojai bando spręsti šią problemą.
Planavimo įprotis
Dažnai galvojama, kad neturint nuosavo kiemo ar garažo, apie elektromobilį galima tik pasvajoti, o daugiabučių kiemų realybė elektrinių automobilių entuziastams – pilka ir niūri, lyg cepelininis dangus šiuo metų laiku. Šiuose teiginiuose yra dalis tiesos, tačiau, problema ne tokia jau baisi – šiandien net ir daugiabučių gyventojai gali be didesnių rūpesčių naudotis elektromobiliais, jei tik skiria šiek tiek laiko įkrovimo planavimui.
Kasdienius maršrutus derinti su įkrovimu šiandien galima gerokai paprasčiau vien dėl smarkiai išaugusio viešųjų ir pusiau viešųjų įkrovimo taškų skaičiaus. Susisiekimo ministerijos duomenimis, spalio mėnesį Lietuvoje jau veikė 4 631 viešojo įkrovimo prieiga – nuo lėtųjų (iki 22 kW galios) kintamosios srovės (AC) įkroviklių iki sparčiųjų tiesioginės srovės (DC) įkroviklių, kurių galia siekia 50–400 kW.
Kasdienybėje įkrovimo klausimus galima spręsti kūrybiškai. Pavyzdžiui, naudoti viešus AC įkroviklius šalia darbo, mokslo ar kitos vietos, kur praleidžiama daugiau laiko. Tai gali būti ir parduotuvių aikštelės, prie biurų įrengti įkrovikliai, ar net specialios įkrovimo vietos miesto gatvėje (pavyzdžiui, ant apšvietimo stulpų Vilniuje).
Kartais verta „įsilieti“ papildomų kilovatvalandžių greitojo įkrovimo stotelių parkuose, kuriuos galima rasti prie didesnių prekybos objektų ar degalinėse. Kaip ir degalų pardavėjai, taip ir elektros įkrovimo stotelių operatoriai pastaruoju metu aktyviai konkuruoja kainomis, tad atidžiai sekant šią informaciją galima sužinoti, kada naudotis greitojo įkrovimo galimybe yra palankiau (kartais – net pigiau nei lėtuoju būdu).
Žinoma, greičiausiai nė vienas iš viešojo įkrovimo variantų nebus idealus, nes pigiausia elektromobilio bateriją pildyti turint savo saulės elektrinę arba palankų namų ar biuro elektros planą. Tiesa, viešo įkrovimo variantai jau šiandien nebėra tokie brangūs, kiek pinigų išleistumėte benzinui ar dyzelinui. Ypač, jei dažniau rinksitės bateriją įkrauti lėtuoju būdu.
Kiek įkrovimo reikia per savaitę?
Šiuolaikiniai, net ir kuklesnių charakteristikų elektromobiliai, nereikalauja kasdienio įkrovimo. Daugumos jų baterijos, važinėjant vien po didmiesčius, leidžia apsiriboti viena ar pora įkrovimo sesijų per savaitę.
Panagrinėkime keletą kompaktinių elektromobilių. „Volkswagen ID.3“ viena įkrova gali nuvažiuoti iki 565 kilometrų, panašiai įkainotas „Peugeot e-308“ – iki 416 km, „Toyota bZ4X“ – iki 569 km, o „Kia EV3“ – net iki 605 km. Kaip matote, modernūs kompaktinės klasės elektromobiliai jau šiandien tinkami ne tik kasdieniams miesto maršrutams, bet ir ilgesnėms kelionėms. Vertinant mūsų didmiesčių mastelius, tokie galimų viena įkrova nuvažiuoti kilometrų skaičiai daugumai vairuotojų bus daugiau nei pakankami.
Aukščiau pateikti pavyzdžiai – elektromobilių modeliai, kurių kaina siekia apie 43–44 tūkst. eurų (neįvertinus finansinių subsidijų). Šiandien automobilių gamintojai itin aktyviai konkuruoja ir mažesnių, labiau tik miesto poreikiams skirtų elektromobilių segmente. Čia kainos svyruoja apie 30 tūkst. eurų, o vienos įkrovos rida siekia maždaug 300 kilometrų. Tokio viena įkrova nuvažiuojamo atstumo visiškai pakanka absoliučiai daugumai vairuotojų, važinėjančių miesto ribose.
Tiesa, reikėtų nepamiršti, kad šie kilometrų duomenys yra pasiekiami mišrių sąlygų standartiniuose testuose. Važinėjant vien mieste nurodytą gamintojo maksimalią ridą neretai įmanoma ne tik pasiekti, bet ir viršyti. Žinoma, tam įtakos turi ne tik vieta, kur važinėjate, bet ir greitis, „kojos sunkumas“ bei aplinkos temperatūra. Prieš išsirenkant jums tinkamą elektromobilį, reiktų pasidomėti, kuris jų geriausiai atitinka jūsų kasdienius poreikius.
Elektromobilis kasdien
Sugrįžkime prie to, nuo ko pradėjome. Patyrę elektromobilių vairuotojai žino auksinę taisyklę – įkrovimą reikėtų derinti su tais laiko tarpsniais, kai automobilis stovi nenaudojamas. Turbūt, didžiąją laiko dalį elektromobilis stovi daugiabučių kiemuose, bet sakykime, kad mūsų aptariamu atveju nėra galimybės ten įkrauti baterijos. Kokios yra kitos galimybės?
Įkrovimui puikiai tinka prekybos centrų aikštelės, kol apsiperkate, kino teatrų stovėjimo aikštelės, kol žiūrite filmą, arba įvairios pramogų, paslaugų ar kitų traukos vietų aikštelės, kur automobilis stovi ilgesnį laiko tarpą. Tokiose vietose jis gali ne tik stovėti, bet ir būti įkraunamas. Patikėkite – tokių vietų kiekviename mieste jau šiandien yra nemažai ir jų vis daugėja. Vienas iš būdų tai patikrinti – peržvelgti viešųjų įkrovimo stotelių žemėlapius (pavyzdžiui, „Plugshare“).
Įkrovimo matematika paprasta – jei kartą per savaitę pasinaudosite greituoju įkrovikliu ir juo pusvalandį krausite bateriją vidutine 100 kW galia, ją papildysite maždaug 50 kWh energijos. Dar viena ar dvi lėtojo įkrovimo sesijos prie prekybos centrų ar kitų traukos objektų ir naudodamiesi tokiais modeliais kaip „Kia EV3“ ar „Peugeot e-308“ jau galėsite nuvažiuoti apie 300–350 kilometrų.
Taupyti energiją bei papildyti bateriją šiandien padeda ir patys elektromobiliai. Pavyzdžiui, „Kia“ modelių navigacijos sistema gali pasiūlyti optimalų maršrutą iki pasirinktos vietos, atsižvelgdama į pakeliui esančias įkrovimo stoteles bei jų užimtumą. Na, o važiuojant į pasirinktą greitojo įkrovimo stotelę, automobilio sistema gali automatiškai sureguliuoti baterijos temperatūrą, kad ši būtų paruošta priimti energiją maksimaliu greičiu.
Jei jums nėra labai svarbu, kuriame prekybos centre apsipirkti, važiuokite į tą, kuriame yra tinkamos spartos įkroviklių arba taikoma palankesnė įkrovimo kaina.
Atsisakyti elektromobilio tikrai neverta net jei nepavyksta susitarti su daugiabučio kaimynais ir įsirengti savo įkrovimo prieigos. Tereikia pakeisti įprotį įkrauti automobilį naktį, į įprotį tai daryti kelis kartus per savaitę kitose patogiose vietose, kurių jau šiandien – išties gausu.
