Kinija ruošia antsnukį galingiems automobiliams: siūloma apriboti pagreitį

Šis siūlymas atsirado reaguojant į žaibišką šiuolaikinių automobilių, ypač elektromobilių, akceleraciją. Nors momentinė trauka yra privalumas mieste, ji kelia pavojų nepatyrusiems vairuotojams, nepasiruošusiems sportiniams automobiliams prilygstančiai dinamikai.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Pagal siūlomą tvarką, vairuotojas, norintis pasinaudoti visa automobilio galia (ir greitesniu pagreičiu), turėtų ją aktyvuoti rankiniu būdu (pavyzdžiui, perjungdamas važiavimo režimą) kiekvieną kartą užvedęs automobilį. Šis nustatymas nebūtų išsaugomas, išskyrus tuos atvejus, kai suveikia automatinė „Start-Stop“ sistema.
Nors taisyklė būtų taikoma visiems naujiems automobiliams, nepriklausomai nuo pavaros tipo, akivaizdu, kad ji labiausiai paveiktų būtent elektromobilius, kurie garsėja savo momentine akceleracija. Palyginimui, kiniškas „Xiaomi SU7 Ultra“ modelis iki 100 km/val. gali įsibėgėti vos per 1,98 sekundės.
Techniškai šį apribojimą įgyvendinti būtų nesudėtinga – tam užtektų programinio atnaujinimo, kuris kaskart užvedus automobilį automatiškai parinktų „Eco“ ar kitą, ramesnį, važiavimo režimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!