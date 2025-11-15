 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kinija ruošia antsnukį galingiems automobiliams: siūloma apriboti pagreitį

2025-11-15 17:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 17:00

Kinijoje pateiktas naujas įstatymo projektas, galintis radikaliai pakeisti naujų automobilių rinką. Siūloma įvesti privalomą apribojimą, pagal kurį visi nauji automobiliai, juos užvedus, standartiškai veiktų riboto galingumo režimu, o jų įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. negalėtų būti greitesnis nei 5 sekundės.

Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo)
8

0

Šis siūlymas atsirado reaguojant į žaibišką šiuolaikinių automobilių, ypač elektromobilių, akceleraciją. Nors momentinė trauka yra privalumas mieste, ji kelia pavojų nepatyrusiems vairuotojams, nepasiruošusiems sportiniams automobiliams prilygstančiai dinamikai.

Xiaomi SU7
Pagal siūlomą tvarką, vairuotojas, norintis pasinaudoti visa automobilio galia (ir greitesniu pagreičiu), turėtų ją aktyvuoti rankiniu būdu (pavyzdžiui, perjungdamas važiavimo režimą) kiekvieną kartą užvedęs automobilį. Šis nustatymas nebūtų išsaugomas, išskyrus tuos atvejus, kai suveikia automatinė „Start-Stop“ sistema.

Nors taisyklė būtų taikoma visiems naujiems automobiliams, nepriklausomai nuo pavaros tipo, akivaizdu, kad ji labiausiai paveiktų būtent elektromobilius, kurie garsėja savo momentine akceleracija. Palyginimui, kiniškas „Xiaomi SU7 Ultra“ modelis iki 100 km/val. gali įsibėgėti vos per 1,98 sekundės.

Techniškai šį apribojimą įgyvendinti būtų nesudėtinga – tam užtektų programinio atnaujinimo, kuris kaskart užvedus automobilį automatiškai parinktų „Eco“ ar kitą, ramesnį, važiavimo režimą.

