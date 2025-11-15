Elektromobilių lengvatų pabaiga? Jungtinė Karalystė svarsto naują rinkliavą

Šis planas atsirado dėl būtinybės kompensuoti vis mažėjančias valstybės biudžeto pajamas, prarandamas dėl krintančio degalų akcizo surinkimo.
Pagal preliminarų pasiūlymą, mokestis galėtų siekti apie 3 pensus už mylią (apie 0,022 euro už kilometrą). Vairuotojui, per metus įveikiančiam 15 000 km, tai reikštų papildomas maždaug 325 eurų išlaidas per metus.
Manoma, kad šis mokestis paliestų ne tik grynuosius elektromobilius, bet, galbūt mažesniu tarifu, ir iš tinklo įkraunamus hibridus, kurie taip pat sunaudoja gerokai mažiau apmokestinamų degalų.
Audringa politinė reakcija
Šis pasiūlymas iškart sukėlė audringą politinę diskusiją. Liberaliųjų demokratų atstovė Daisy Cooper griežtai kritikavo planą. Jos teigimu, neįtikėtina, kad vyriausybė bando apmokestinti žmones pragyvenimo išlaidų krizės metu ir taip kenkia Jungtinės Karalystės elektromobilių pramonei, kuri ir taip sunkiai konkuruoja su Kinijos gamintojais.
Jai antrino ir opozicijos atstovas Richardas Holdenas, pavadinęs planą „chaosu“ ir pabrėžęs vyriausybės veidmainiškumą: „Viena ranka mokesčių mokėtojų pinigais subsidijuojamas užsienyje pagamintų elektromobilių pirkimas, o kita – bandoma apmokestinti žmones, kurie juos įsigijo.“
Poreikis pildyti biudžetą
Tačiau ne visi pasiūlymą vertina neigiamai. Ekonomistai, pavyzdžiui, buvęs Fiskalinių studijų instituto direktorius Paulas Johnsonas, tokį žingsnį laiko logišku.
Anot jo, nors „mokestis už mylią“ nėra tobulas sprendimas, jis yra efektyvus būdas kompensuoti prarastas pajamas. Jo nuomone, yra „absurdiška“ visiškai neatleisti elektromobilių nuo kelių mokesčių, kai vidaus degimo variklių savininkai juos moka pirkdami degalus.
Panašiu keliu svarsto eiti ir Šveicarija. Ten siūloma įvesti mokestį, priklausantį ne tik nuo ridos, bet ir nuo automobilio svorio, kadangi sunkesni elektromobiliai ir hibridai greičiau gadina kelio dangą.
Didžiausia kontroversija kyla dėl to, kad naujasis mokestis kerta per vieną pagrindinių argumentų pirkti elektromobilį – mažus eksploatacijos kaštus. Tai gali sulėtinti visuomenės perėjimą prie elektrinio transporto.
