„Tesla“ turi bėdų dėl durų rankenėlių: JAV pradėtas tyrimas dėl automobiliuose įkalintų vaikų

Tyrimas pradėtas po to, kai skundų skaičius išaugo nuo 9 iki 16. Vairuotojai praneša, kad išsekus įprastam 12 voltų akumuliatoriui, durų nebegalima atidaryti, o tai kelia pavojų viduje esantiems vaikams.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Problema, kuria skundžiasi „Model Y“ savininkai, yra susijusi su automobilio konstrukcija.
Skirtingai nei priekinėse duryse, galinės durelės neturi lengvai pasiekiamos avarinės mechaninės atidarymo rankenėlės.
Nors avarinis atidarymas teoriškai egzistuoja, jis yra paslėptas ir negali būti aktyvuotas mažamečio vaiko, ypač sėdinčio kėdutėje.
Kilus gedimui, durų nebegalima atidaryti ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Vienintelis būdas patekti į saloną – sekti automobilio instrukcijas ir prie specialių jungčių prijungti išorinį 12 voltų akumuliatoriaus maitinimo šaltinį.
Nuo išgąsčio iki ligoninės
„LA Times“ teigimu, vienas iš savininkų Floridoje patyrė tikrą košmarą. „Mano kūdikis buvo įkalintas viduje. Tą dieną lauke buvo 27°C. Neturėjau kito pasirinkimo, kaip kviesti gelbėtojus, kad išlaisvintų mano sūnų“, – pasakojo jis.
Kitais atvejais vairuotojai buvo priversti laukti techninės pagalbos, kad ši prijungtų išorinį maitinimą.
Mažiausiai keturi savininkai buvo priversti išdaužti savo automobilio langus, kad išgelbėtų viduje buvusius vaikus. Pranešama, kad kai kuriais atvejais perkaitę vaikai buvo hospitalizuoti.
NHTSA reikalauja atsakymų
NHTSA ėmėsi griežtesnių veiksmų ir pareikalavo, kad „Tesla“ pateiktų visus vidinius dokumentus, susijusius su šia problema.
Agentūra reikalauja visų klientų skundų, atstovybių ataskaitų, duomenų apie garantinius remontus, taip pat visos informacijos apie su tuo susijusius teismo procesus, nelaimingus atsitikimus, gaisrus, sužalojimus ar žūtis.
Tyrimas šiuo metu apima „Model Y“ ir „Model 3“ automobilius. Jei NHTSA nuspręs, kad elektroninės rankenėlės kelia sisteminį saugumo pavojų, „Tesla“ gali būti įpareigota atšaukti milijonus automobilių.
Vis dėlto, kol kas lieka neaišku, kaip toks atšaukimas galėtų išspręsti problemą, kuri yra susijusi su pačiais fundamentaliais automobilio projektavimo sprendimais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!