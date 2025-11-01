 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Maserati“ superautomobilis – gyvybėms gelbėti: Italijos karabinieriai gavo naują įspūdingą tarnybinį automobilį

2025-11-01 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 17:06

Italijos karabinieriai garsėja ne tik savo pareigingumu, bet ir išskirtiniu stiliumi. Šią reputaciją dar kartą patvirtino naujausias jų pirkinys – specialiai tarnybai paruoštas superautomobilis „Maserati MC20", kuriam talkins ir galingasis sedanas „Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio".

Policijos reikmėms skirtas „Maserati MCPura“ (nuotr. gamintojo)

Italijos karabinieriai garsėja ne tik savo pareigingumu, bet ir išskirtiniu stiliumi. Šią reputaciją dar kartą patvirtino naujausias jų pirkinys – specialiai tarnybai paruoštas superautomobilis „Maserati MC20“, kuriam talkins ir galingasis sedanas „Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio“.

0

Tačiau šie, daugiau nei 600 arklio galių turintys žvėrys, bus skirti ne greitoms gaudynėms. Pagrindinė jų užduotis – ekstremaliai skubus organų ir kraujo transportavimas tarp ligoninių. Būtent todėl automobiliuose įrengta speciali šaldymo įranga, užtikrinanti saugų gyvybiškai svarbių krovinių gabenimą.

Šiuo žingsniu karabinieriai seka valstybinės policijos (Polizia di Stato) pavyzdžiu, kuri tokioms misijoms jau seniai sėkmingai naudoja „Lamborghini“ superautomobilius.

Akivaizdu, kad tokiam darbui reikalingas išskirtinis greitis. „Maserati MCPura“, turintis 630 AG, iki 100 km/val. įsibėgėja vos per 2,9 sekundės ir gali pasiekti didesnį nei 320 km/val. greitį.

Jam talkinsianti „Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio“ (520 AG) taip pat nedaug atsilieka – 100 km/val. greitį pasiekia per 3,2 sekundės.

„Didžiuojamės galėdami karabinieriams suteikti du automobilius, kurie atstovauja geriausioms Italijos technologijoms ir dizainui“, – perdavimo ceremonijos metu sakė „Stellantis“ generalinis direktorius Antonio Filosa.

Nors tai yra pirmas kartas, kai karabinierių tarnybon stoja „Maserati“, bendradarbiavimas su „Alfa Romeo“ yra tapęs tikra legenda. 

Jis tęsiasi nuo pat pokario laikų. Pirmasis specialusis modelis 1900 M „Matta“ tarnybą pradėjo dar 1951 metais.

Vėliau, 7-ajame dešimtmetyje, pareigūnai persėdo į legendines „Giulia“, o vėliau pareigūnams talkino tokie modeliai kaip „Alfetta“, „90“, „75“, „155“, „156“, „159“, kol galiausiai parką papildė šiuolaikiniai „Giulia“ ir „Tonale“ modeliai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

