Sportiškos „Maserati Grecale Trofeo“ testas: privalumai, trūkumai, kaina

„Maserati“ vardas tradiciškai asocijuojasi su itališka elegancija, prabangiais „Quattroporte“ sedanais ar galingais GT klasės kupė, skrodžiančiais Rivjeros pakrantes. Vis dėlto šis romantiškas įvaizdis priklauso praeičiai. Šiandien net ir legendinė markė priversta taikytis prie pasikeitusios rinkos realybės.
Automobilių pramonei žengiant neišvengiamos transformacijos keliu, mažinant variklių tūrį, skiriant vis daugiau dėmesio ekologijai ir elektrifikacijai, tradicinių sportiškų ar prabangių markių gerbėjams tai gali kelti nerimą. Juolab kad pavyzdžių, iliustruojančių šį pokytį, netrūksta.
„Porsche“ bestseleris „Macan“ nupjovė bet kokias benzingalviškas gyslas ir tapo itin greitu elektriniu SUV, „Bentley“ taip pat planuoja įmerkti kojas į elektrinių SUV daržą, o štai „Maserati“ kontroversiškų sprendimų kraitį papildė atsisakiusi didingų V8 variklių.
Tačiau ar šis sprendimas iš tiesų buvo klaidingas, ar italų inžinieriai rado būdą išsaugoti markės charakterį į pagalbą pasitelkus mažesnį, taupesnį ir ekonomiškesnį variklį? Laikas išsiaiškinti.
Maserati Grecale Trofeo verdiktas akimirksniu:
Privalumai: Lankstus ir energingas variklis, efektyviai veikianti keturių varančiųjų pavara, patogus ir neįkyrus naudoti kasdien, gausi standartinė komforto įranga
Trūkumai: nepatogus naudoti pavarų perjungimo modulis, perdėtai sudėtinga multimedijos sistema, ribotas „Maserati“ išmanančių meistrų kiekis
„Maserati Grecale Trofeo“ dizainas
„Maserati Grecale“ – antrasis gamintojo SUV, žengęs į itin konkurencingą vidutinio dydžio aukštesnės klasės SUV segmentą. Kai 2022 metais jis pasirodė rinkoje, pagrindiniais varžovais buvo laikomi „BMW X3“, „Jaguar F-Pace“ ir „Porsche Macan“. Tačiau šiandien konkurencinė aplinka gerokai pasikeitusi: „Jaguar“ nutraukė „F-Pace“ gamybą, „Porsche Macan“ tapo visiškai elektriniu modeliu, o naujoji „BMW X3“ karta pasirinko savitą dizaino kryptį, kuri ne visiems šio segmento pirkėjams yra priimtina.
Šiame kontekste „Maserati“ išlieka ištikima savo tradicijoms. Išskyrus Marcello Gandini erą 1980–1990 metais, italai retai priimdavo visuomenę supriešinančius dizaino sprendimus. Vietoje to, „Maserati“ visada siekė kurti elegantiškus, rafinuotus automobilius, kurių egzistenciją palydėdavo simbolinę reikšmę turintys vardai. Ir „Grecale“ nėra išimtis.
Laikantis ilgametės tradicijos modelius vadinti vėjų vardais, „Grecale“ vardas buvo įkvėptas Viduržemio jūros vėjo, kylančio virš Zakinto salos. Pavadinimas pažodžiui reiškia „graikiškas vėjas“. Tačiau tuo ryšys su Graikija ir baigiasi – visas techninis pagrindas, jėgainės ir technologijos sukurtos Italijoje, glaudžiai bendradarbiaujant su „Alfa Romeo“ specialistais.
„Grecale“ buvo suprojektuotas naudojant „Alfa Romeo Stelvio“ platformą („Giorgio“), tačiau tai nėra akiplėšiška „Stelvio“ kopija. Nors platforma ta pati, „Maserati“ ją ženkliai modifikavo. Pats pastebimiausias skirtumas – automobilio dydis. Nors nuotraukose „Grecale“ gali atrodyti kompaktiškas, realybėje jis yra pastebimai ilgesnis už daugelį konkurentų – kėbulo ilgis siekia 4859 mm, o tai net 159 mm daugiau už „Stelvio“.
Automobilio dydį ypač pabrėžia ilgas variklio gaubtas ir priekinės dalies dizainas, akivaizdžiai įkvėptas superautomobilio MC20. Aukštai, šalia variklio gaubto linijos, įkomponuoti dideli žibintai dera su žemai, bet plačiai įmontuotomis priekinėmis grotelėmis, kurių centre puikuojasi ryškus markės simbolis.
Galinių žibintų forma, pasak „Maserati“, buvo įkvėpta legendinio „Maserati 3200 GT“ modelio bumerango formos žibintų. Bandyto automobilio kėbulo spalva atrodo santūriai, tačiau „Trofeo“ versijai būdingi 21 colio ratlankiai neleidžia abejoti sportiškomis ambicijomis.
„Maserati Grecale Trofeo“ išmatavimai
- Ilgis (mm): 4 859
- Plotis (mm): 1 979
- Aukštis (mm): 1 659
- Ratų bazės ilgis (mm): 2 901
- Kėbulo prošvaisa (mm): 200
- Automobilio svoris (kg): 2 027
- Apsisukimo spindulys (m): 12,9
„Maserati Grecale Trofeo“ interjeras
Priklausymas didžiuliam automobilių koncernui, tokiam kaip „Stellantis“, neišvengiamai reiškia dalijimąsi komponentais tarp skirtingų markių. Panašiai kaip „Bentley“ naudoja „Audi“ detales, o „Audi“ – „Volkswagen“ technologijas, kurios atsiduria ir pigesniuose „Seat“, ir prabangiuose „Porsche“ modeliuose, taip ir „Maserati“ negali visiškai to išvengti šios. Tačiau įžengus į „Grecale“ saloną justi, kad šios markės inžinieriai dėjo pastangas pakeisti nusistovėjusią tvarką ir pakelti kokybės suvokimą aukščiau, nei buvome įpratę ankstesniuose „Maserati“ modeliuose.
Salone netrūksta malonių liesti, kokybiškų apdailos medžiagų, o gerą atmosferą papildo anglies pluošto detalės. Apskritai bendra salono surinkimo kokybė palieka solidų įspūdį. Net važiuojant nelygiu keliu niekas negirgžda ir neskleidžia pašalinių garsų. Sėdynės taip pat vertos pagyrimo: jos užtikrina gerą šoninį prilaikymą, gali būti šildomos bei ventiliuojamos, o platus reguliavimo diapazonas leidžia patogią poziciją rasti įvairaus sudėjimo vairuotojams. Vairas – optimalaus storio ir klasikinės, apvalios formos, be madingų, bet ne visada patogių kampuotų sprendimų.
Vis dėlto, bendrą gerą įspūdį gadina blizgaus juodo plastiko gausa, kurio, atsižvelgiant į automobilio klasę ir kainą, galėtų būti mažiau. Ši medžiaga dengia variklio užvedimo mygtuką, langų valdymo skydelius ir netgi pavarų perjungimo mygtukus, integruotus tarp dviejų centrinių ekranų. Būtent pastarasis sprendimas yra pats keisčiausias ir ergonomiškai nepatogiausias.
Skirtingai nei naudojant klasikinę svirtį, čia, norint perjungti iš važiavimo atbuline eiga (R) į važiavimą pirmyn (D) ar atvirkščiai, kaskart reikia atitraukti akis nuo kelio ir ieškoti reikiamo mygtuko. Be to, manevruojant lėtai pasitaiko, kad mygtukas nesureaguoja iš pirmo karto. Laimei, „Trofeo“ versijoje yra galimybė pavaras perjungti ir didžiulėmis aliuminio mentelėmis po vairu, kas šiek tiek palengvina situaciją.
Gera žinia garso mėgėjams – kiekviename „Grecale“ standartiškai montuojama aukštos klasės itališka „Sonus faber“ garso sistema. Aukščiausio lygio versija su dvidešimt vienu garsiakalbiu skamba įspūdingai.
Gamintojo teigimu, „Grecale“ turėtų būti erdviausias visureigis savo kategorijoje. Atsisėdus gale, sunku tuo abejoti. 178 cm ūgio keleiviui sėdint „už savęs“ lieka pakankamai vietos keliams, o erdvės netrūksta ir virš galvos. Bagažinė taip pat nenuvilia. Elektrinis dangčio valdymas yra standartinė įranga, pati bagažinė – taisyklingos formos, o jos tūris „Trofeo“ versijoje siekia solidžius 570 litrų. Papildomų daiktadėžių netrūksta ir po bagažinės dugnu.
„Maserati Grecale Trofeo“ praktiškumas:
- Bagažinės tūris (l): 570 / 1 625
- Maksimali leistina apkrova (kg): 643
- Maksimali stogo apkrova (kg): 75
- Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg): 2 670
- Vilkimo galia (kg): 750 /2 500
- Svorio paskirstymas tarp ašių: 52/47
- Triukšmo lygis važiuojant 80 km/val. greičiu (dBA): 64
- Triukšmo lygis važiuojant 120 km/val. greičiu (dBA): 69
„Maserati Grecale Trofeo“ technologijos
Moderniausias „Maserati“ modelis pasižymi itin skaitmenizuotu interjeru. Vairuotojo aplinką čia formuoja net keturi ekranai: svarbiausias – 12,3 colio įstrižaines multimedijos sistemos ekranas, po kuriuo integruotas papildomas 8,8 colio ekranas. Tradicinį prietaisų skydelį taip pat pakeitė skaitmeninis ekranas, o net ir klasikinis „Maserati“ laikrodis, įmontuotas panelės viršuje, tapo skaitmeniniu. Tiesa, pastarasis gali rodyti ne tik laiką, bet ir kitą informaciją, pavyzdžiui, važiavimo perkrovos (G) rodmenis.
„Android Automotive“ operacinės sistemos pagrindu sukurta programinė įranga pateikiama aukštos raiškos ekranuose ir daugelyje situacijų veikia pakankamai sklandžiai. Vis dėlto, norint pakeisti kai kuriuos automobilio nustatymus, tenka nerti į ganėtinai sudėtingai išdėstytus meniu punktus ir jų pogrupius – šioje srityje kai kurie konkurentai siūlo aiškesnes ir logiškiau struktūrizuotas sistemas.
Klimato kontrolės ir kitų komforto funkcijų valdymas taip pat perduotas lietimui jautriam ekranui, sumontuotam žemiau centrinio. Nors toks sprendimas yra patogesnis nei ieškoti nustatymų meniu gilumoje, virtualias rodykles ar ikonas spaudinėti važiuojant nėra taip lengva ir paprasta, kaip pasukti ar paspausti fizinį valdiklį.
Gaila, kad „Maserati“ į šią multimedijos sistemą neintegravo „Google Maps“ navigacijos, kaip tai daro kai kurie kiti gamintojai (pvz., „Renault“). „Stellantis“ koncerne naudojamas „TomTom“ pagrindu sukurtas analogas savo funkcionalumu populiariajai „Google“ alternatyvai kol kas neprilygsta. Laimei, automobilyje veikia belaidės „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajos, leidžiančios naudotis pageidaujama navigacijos programėle.
Kaip ir priklauso tokios klasės automobiliui, „Grecale“ turi adaptyvią greičio palaikymo sistemą, kuri bandymų metu veikė pakankamai gerai. Sistema gana tiksliai palaiko automobilį eismo juostoje ir sklandžiai išlaiko atstumą iki kitų eismo dalyvių. Vis dėlto, kelio ženklų atpažinimo sistema ne visada buvo tiksli, todėl aklai ja pasikliauti nereikėtų.
Technologine prasme labiausiai nustebino vienas sprendimas: eismo juostos palaikymo sistemą galima visiškai išjungti vos vieno mygtuko paspaudimu, ir šis nustatymas išlieka aktyvus net ir iš naujo užvedus automobilį. Neaišku, kaip „Maserati“ pavyksta apeiti ES reglamentus, reikalaujančius, kad ši sistema būtų aktyvi kaskart paleidus variklį, tačiau tai sprendimas, kurį norėčiau matyti daugelyje kitų automobilių.
„Maserati Grecale Trofeo“ saugumo įranga:
- Saugumo įranga bazinėje komplektacijoje: Avarinio stabdymo sistema, aklosios zonos stebėjimo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, ženklų atpažinimo sistema, įkalnės pagalbos sistema.
- Euro NCAP reitingas: bandymuose nedalyvavo.
- Vaizdo kamerų konfigūracija: Priekyje, veidrodėliuose, gale.
- Oro pagalvių skaičius: 6
- „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ sąsaja: Belaidė.
„Maserati Grecale Trofeo“ dinamika
Šiuo metu itališkas SUV siūlomas su keturių ir šešių cilindrų benzininiais varikliais bei viena galinga elektrine „Folgore“ versija. Benzininė gama prasideda nuo „Mild-Hybrid“ sistemą turinčios GT versijos su 300 arklio galių keturių cilindrų motoru. Laipteliu aukščiau – „Modena“ modifikacija su tuo pačiu varikliu, forsuotu iki 330 arklio galių. Vis dėlto, tikroji sportiškų SUV esencija slypi modelių gamos viršūnėje – mano bandytame „Grecale Trofeo“.
Po masyviu šios versijos variklio gaubtu sumontuota tikra itališka širdis – 3,0 litrų V6 „Nettuno“ variklis su dviem turbokompresoriais. Tai nėra tiesiog galingiausias „Grecale“ motoras. Tai yra artimas „Maserati MC20“ superautomobilio agregato giminaitis, paveldėjęs ne tik pavadinimą, bet ir pažangiausias technologijas.
Šis šešių cilindrų neptūnas generuoja 530 AG ir 620 Nm sukimo momentą. Nors tai šiek tiek mažiau nei „MC20“, tačiau šios klasės SUV standartais – tai velniškai daug. Nuo 0 iki 100 km/val. „Trofeo“ įsibėgėja vos per 3,8 sekundės ir gali pasiekti maksimalų 285 km/val. greitį. Standartinėje įrangoje montuojama 8 laipsnių ZF automatinė pavarų dėžė ir visų varančiųjų ratų sistema, galinti iki 100 proc. galios perduoti galinei ašiai.
Ne mažiau įspūdinga ir pati variklio technologija, turinti sąsajų net su „Formule 1“. Vietoj klasikinės degimo kameros virš stūmoklio, „Nettuno“ variklyje yra dar viena, mažesnė pirminė degimo kamera pačioje cilindro galvutėje, prie pat uždegimo žvakės.
„Maserati“ čia panaudojo dvigubą įpurškimo sistemą: tiesioginio įpurškimo purkštukas (iki 350 barų slėgio) įmontuotas į pagrindinę degimo kamerą, o netiesioginio (6 barų) – į įsiurbimo kolektorių. Be pagrindinės uždegimo žvakės pirminėje kameroje, yra ir antra žvakė šoninėje pagrindinės degimo kameros dalyje.
Pasak „Maserati“, šis sudėtingas sprendimas leidžia pasiekti efektyvesnį degimą, sumažinti triukšmą, degalų sąnaudas bei emisijas ir taip prailginti V6 variklio gyvavimo ciklą griežtėjančių reikalavimų eroje. Inžinieriai taip pat panaudojo elektrinį turbokompresoriaus sklendės vožtuvą ir sauso karterio tepimo sistemą.
Tiek teorijos. O kaip „Nettuno“ elgiasi praktikoje? Trumpai tariant – nuostabiai. Variklis yra žaismingas, gyvybingas bet kokiame sūkių diapazone ir tiesiog dievina aukštus sūkius, leisdamas pavaras perjungti tik ties 7000 aps./min. riba, palydint sodriam, bet neįkyriam sportiškam urzgimui.
Pagreitis išties svaiginantis – tiesiojoje lengva pamiršti, kad paruošto važiuoti automobilio masė viršija dviejų tonų ribą. Dinamika spaudžia prie sėdynės, aštuonių laipsnių automatas vikriai ir sklandžiai keičia pavaras, ir nespėjus mirktelėti, skaitmeniniame prietaisų skydelyje jau šviečia nepadorūs greičio rodmenys. Tačiau pasiekus pastovų greitį, visa automobilio masė ir puiki garso izoliacija efektyviai maskuoja realų greitį, todėl spidometrą tenka stebėti atidžiai.
Turėjau abejonių, ar šešių cilindrų variklis nebus pernelyg brutalus ir nepatogus kasdienybėje. Klydau. Pasirinkus komfortišką važiavimo režimą, variklis tarsi nurimsta, o važiavimas mieste tarp šviesoforų yra pavyzdingai sklandus ir malonus. Prireikus greitai įsilieti į greitkelio srautą – galios rezervas po dešine koja yra daugiau nei pakankamas.
O kaip degalų sąnaudos? Prisipažinsiu, per bandomąjį važiavimą nepavyko pasiekti gamintojo deklaruojamų skaičių. Bent kiek stengiantis važiuoti ekonomiškai, vidurkis svyravo apie 10–12 l/100 km.
Tačiau ilgai taip važiuoti su tokiu automobiliu tiesiog neįdomu. Mėgaujantis „Grecale Trofeo“ potencialu, vidurkis lengvai perkopia 15 litrų ribą, o dažnai mėgaujantis pagreičiu, artėjama ir prie dvidešimties. Tokiu atveju standartinio 64 litrų degalų bako jau norėtųsi didesnio.
„Maserati Grecale Trofeo“ dinamika ir degalų sąnaudos:
- Variklio tipas: 3,0 litrų, šešių cilindrų, su dviem turbokompresoriais.
- Variklio galia: 530 arklio galių, esant 6750 aps/min.
- Didžiausias sukimo momentas: 620 Nm esant 3000 aps/min.
- Varantieji ratai: Visi keturi.
- Pavarų dėžės tipas: ZF, 8 laipsnių, automatinė.
- 0 - 100 km/val. (gamintojo/bandymo metu užfiksuotas laikas): 3,8 / 3,9 sek.
- Akceleracija nuo 60 iki 100 km/val: 2,1 sek.
- Akceleracija nuo 80 iki 120 km/val: 2,2 sek.
- Maksimalus greitis: 285 km/val.
- Degalų sąnaudos testo metu (mieste/užmiestyje/greitkelyje) (l/100km): 16,3/ 9,8 / 11,6.
- Degalų bako talpa (l): 64.
- Vidutinis nuvažiuojamas atstumas su pilnu degalų baku (km): 450
- CO2 emisija: 291 g/km
„Maserati Grecale Trofeo“ valdymas
Nors „Maserati“ galingiausią „Grecale Trofeo“ versiją pristato kaip vieną greičiausių SUV savo klasėje, gamintojo sprendimas aprūpinti ją pneumatine pakabos sistema iš pirmo žvilgsnio gali nustebinti. Įprastai tokia technologija montuojama į komfortui, o ne sportiškumui pirmenybę teikiančius automobilius. Tad ar „Maserati“ nepadarė klaidos, bandydama suderinti du, atrodytų, sunkiai suderinamus polius?
Važiuojant „Grecale Trofeo“ greitai paaiškėja, kad šis modelis nesiekia tapti bekompromisiu įrankiu trasoje. Vietoj to, jis ištikimai laikosi „Maserati“ filosofijos kurti „Gran Turismo“ automobilius – greitus, bet kartu ir komfortiškus ilgose kelionėse. Būtent todėl pneumatinė pakaba čia atrodo logiškai.
Įprastu režimu važiuoklė yra komfortiška, oriai ir be didesnio triukšmo įveikianti lietuviškų kelių nelygumus. Tiesa, ji nėra tobula – staigūs, aštrūs smūgiai ar skersiniai sujungimai, ypač važiuojant lėtai, salone palydimi duslesniu bildesiu.
Maloniai stebina tai, kad pakaba išlieka pakankamai komfortiška net ir pasirinkus sportiškus važiavimo režimus. Ji pastebimai sutvirtėja, tačiau automobilis nevirsta kieta lenta, tinkama tik idealiai lygiam asfaltui. Net ir su dideliais, 21 colio skersmens ratais, „Grecale Trofeo“ vis dar geba sugerti kelio nelygumus, tik informuodamas apie juos šiek tiek intensyviau.
Tai, kad „Grecale Trofeo“ nesitaiko į pačią brutaliausią SUV kategoriją, įrodo ir vairo mechanizmas. Jis jautrus ir pakankamai tikslus, kad posūkį būtų galima įveikti vienu rankos judesiu, tačiau tiesioginio, aštraus grįžtamojo ryšio, būdingo sportiškiausiems konkurentams, čia nėra.
Važiuojant greičiau, automobilis valdomas maloniai ir nuspėjamai, nepaisant nemažos masės. Kėbulo posvyriai kontroliuojami gerai, o posūkiuose SUV ilgai išlieka neutralus.
Nors jis nesudaro lengvo it stirna įspūdžio, bet ir nėra nerangus. Be to, nepakankamą pasukamumą galima lengvai koreguoti akceleratoriumi, o galinius ratus prioritetizuojanti visų varančiųjų ratų sistema leidžia patirti ir lengvą slystelėjimą, kol įsikiša elektronika.
Visos modelio versijos aprūpintos „Maserati VDCM“ (Vehicle Dynamic Control Module) sistema, kuri, priklausomai nuo pasirinkto režimo, kontroliuoja automobilio dinamiką ir siekia pasiūlyti unikalų vairavimo potyrį. Nors sunku įvertinti tikslų šios sistemos indėlį, kaip visuma automobilis veikia puikiai.
Galiausiai, atskiro pagyrimo nusipelno stabdžiai. „Trofeo“ versija aprūpinta galinga „Brembo“ sistema su šešių stūmokliukų apkabomis priekyje ir keturių – gale.
Šie stabdžiai su daugiau nei dviejų tonų sveriančiu SUV susitvarko be menkiausio vargo – stabdymo jėgą galima dozuoti itin jautriai ir tiksliai, o bent jau važinėjant užmiesčio keliais jie atrodo esantys nenuilstantys.
„Maserati Grecale Trofeo“ konstrukcija:
- Priekinės pakabos konstrukcija: Nepriklausoma
- Galinės pakabos konstrukcija: Nepriklausoma
- Vairo stiprintuvas: Elektrinis
- Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 255/40 R21 priekyje ir 295/35 R21 gale
„Maserati Grecale Trofeo“ eksploatacija
Nors „Maserati Grecale“ yra mažiausias šios italų markės modelis, tikėtis A klasės „Mercedes-Benz“ kainos būtų naivu. Priešingai, ne ką mažiau už vokiškas alternatyvas siūlantis itališkas SUV mūsų šalyje kainuoja nuo 83 000 eurų. Ši suma – tai bilietas į „Maserati“ pasaulį, kurį atveria bazinė versija su 300 arklio galių keturių cilindrų benzininiu varikliu.
Norintiems šiek tiek daugiau galios, siūloma 330 AG versija, kurios kaina prasideda nuo 90 844 eurų. Tuo tarpu pačiame kainoraščio viršuje – dvi našiausios modifikacijos: mano bandyta benzininė „Trofeo“ versija (nuo 127 067 eurų) ir elektrinė „Folgore“, kainuojanti nuo 109 680 eurų.
Žvilgsnis į kainoraštį nepalieka abejonių – „Maserati Grecale“ yra brangus automobilis. Net ir pradinė šio SUV kaina gerokai lenkia visus pagrindinius vokiškosios „Premium“ trejeto atstovus („Audi Q5“, „BMW X3“, „Mercedes-Benz GLC“) bei britiškąjį „Range Rover Velar“.
Tačiau lyginti „Grecale“ su šiais modeliais vien per kainos prizmę būtų ne tik netikslinga, bet ir iš esmės klaidinga. Visų pirma, kokybiniu požiūriu „Audi Q5“, „BMW X3“ ar „Mercedes-Benz GLC“ yra tiesiog kitoje, žemesnėje, lygoje. Pradedant salono medžiagomis ir baigiant elementariais ergonomikos sprendimais, itališkas visureigis demonstruoja gerokai aukštesnį rafinuotumo lygį.
Galiausiai, lyginant daugelį kitų parametrų, „Maserati“ jaučiasi kaip aukštesnės lygos produktas, kuriame kartu taip pat dera emocija, išskirtinis stilius, ir žinoma, „Maserati“ ženklelio magija.
Nors tai gali skambėti neįprastai, tačiau panašu, kad „Grecale“ yra pirmasis šios markės modelis, realiai gebantis mesti iššūkį ir pranokti Lietuvoje dominuojančią vokišką premium trijulę. Tai daug pasako ne tik apie įspūdingą „Maserati“ progresą, bet ir apie tai, kaip stipriai kai kurie Vokietijos gamintojai pastaruoju metu nutolo nuo anksčiau sau išsikeltų aukštų standartų.
„Maserati Grecale Trofeo“ kaina, aptarnavimo kaštai:
- Pigiausio modelio kaina: 83 219 eur
- Bandyto modelio kaina: 132 778 eur
- Garantinis laikotarpis: 3 metų (yra galimybė pratęsti iki 10 metų)
- Preliminari išliekamoji vertė po 5 metų (nuvažiavus 100 000km) : – 35-40 proc.
- Planinių aptarnavimų kaina 5 metų laikotarpiui: –
- Planinių aptarnavimų dažnumas: Kas 1 metus arba kas 20 000 km
- Atstovybių tinklas: Vilnius, Klaipėda
