 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kada elektromobilis tampa švaresnis už benzininį? BMW pateikė konkrečius skaičius

2025-11-26 07:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 07:00

Diskusijose apie elektromobilių ekologiją dažniausiai kyla vienas esminis klausimas – kiek kilometrų reikia nuvažiuoti, kad nulinė emisija kelyje atpirktų didesnę taršą, sukurtą gaminant bateriją? BMW siekdama atsakyti į šį klausimą, kaip pavyzdį pateikė netrukus prekyboje pasirodysiantį „BMW iX3“.

BMW iX3 Neue Klasse (nuotr. gamintojo)
19

Diskusijose apie elektromobilių ekologiją dažniausiai kyla vienas esminis klausimas – kiek kilometrų reikia nuvažiuoti, kad nulinė emisija kelyje atpirktų didesnę taršą, sukurtą gaminant bateriją? BMW siekdama atsakyti į šį klausimą, kaip pavyzdį pateikė netrukus prekyboje pasirodysiantį „BMW iX3“.

REKLAMA
0

Naujasis „iX3“, sukurtas ant pažangios „Neue Klasse“ platformos, žymi fundamentalų strategijos pokytį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

BMW iX3 Neue Klasse
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW iX3 Neue Klasse

Jei 2013 metais pasirodęs pirmasis „BMW i3“ naudodamas egzotišką ir brangų anglies pluoštą (iš viso pagaminta 250 000 vnt.) siekė sukelti revoliuciją, tai jo dvasinis įpėdinis renkasi pragmatiškesnį kelią. Dabar inžinierių tikslas – ne futuristinės medžiagos, o žiedinė ekonomika ir maksimalus perdirbamumas.

REKLAMA

Gamybos tarša mažėja perpus

Siekiant sumažinti anglies dvideginio pėdsaką dar gamykloje, BMW radikaliai pakeitė baterijų sudėtį. Naujos kartos celėse naudojama iki 50 proc. perdirbto kobalto, ličio ir nikelio.

Gamintojo skaičiavimais, vien šis sprendimas leido sumažinti baterijų gamybos CO2 emisijas net 42 proc., lyginant su ankstesne technologija. Be to, automobilyje plačiai naudojamos antrinės žaliavos, pavyzdžiui, plastikas iš perdirbtų žvejybinių tinklų.

REKLAMA
REKLAMA

Lūžio taškas – rekordiškai greitai

Visa tai duoda apčiuopiamą rezultatą. BMW skaičiavimais, įvertinus žaliavų gavybą, gamybą ir eksploataciją, „iX3 50 xDrive“ modelis tampa ekologiškesnis už analogišką automobilį su vidaus degimo varikliu nuvažiavus vos 21 500 kilometrų.

Jei savininkas automobilį krauna tik žaliąja energija iš atsinaujinančių šaltinių, šis lūžio taškas pasiekiamas dar anksčiau – vos po 17 500 kilometrų.

Tai reiškia, kad vidutiniam vairuotojui elektromobilis pradeda nešti realią naudą aplinkai nepraėjus nė metams po įsigijimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų