Kada elektromobilis tampa švaresnis už benzininį? BMW pateikė konkrečius skaičius

Naujasis „iX3“, sukurtas ant pažangios „Neue Klasse“ platformos, žymi fundamentalų strategijos pokytį.
Jei 2013 metais pasirodęs pirmasis „BMW i3“ naudodamas egzotišką ir brangų anglies pluoštą (iš viso pagaminta 250 000 vnt.) siekė sukelti revoliuciją, tai jo dvasinis įpėdinis renkasi pragmatiškesnį kelią. Dabar inžinierių tikslas – ne futuristinės medžiagos, o žiedinė ekonomika ir maksimalus perdirbamumas.
Gamybos tarša mažėja perpus
Siekiant sumažinti anglies dvideginio pėdsaką dar gamykloje, BMW radikaliai pakeitė baterijų sudėtį. Naujos kartos celėse naudojama iki 50 proc. perdirbto kobalto, ličio ir nikelio.
Gamintojo skaičiavimais, vien šis sprendimas leido sumažinti baterijų gamybos CO2 emisijas net 42 proc., lyginant su ankstesne technologija. Be to, automobilyje plačiai naudojamos antrinės žaliavos, pavyzdžiui, plastikas iš perdirbtų žvejybinių tinklų.
Lūžio taškas – rekordiškai greitai
Visa tai duoda apčiuopiamą rezultatą. BMW skaičiavimais, įvertinus žaliavų gavybą, gamybą ir eksploataciją, „iX3 50 xDrive“ modelis tampa ekologiškesnis už analogišką automobilį su vidaus degimo varikliu nuvažiavus vos 21 500 kilometrų.
Jei savininkas automobilį krauna tik žaliąja energija iš atsinaujinančių šaltinių, šis lūžio taškas pasiekiamas dar anksčiau – vos po 17 500 kilometrų.
Tai reiškia, kad vidutiniam vairuotojui elektromobilis pradeda nešti realią naudą aplinkai nepraėjus nė metams po įsigijimo.
