Tokio nuosmukio nebuvo: automobilių pramonės darbuotojų skaičius pasiekė dugną

Rugsėjo pabaigoje Vokietijos automobilių ir jų dalių gamybos sektoriuje dirbo 721 400 žmonių. Tai mažiausias rodiklis nuo 2011 metų vidurio.
Per metus sektorius prarado 48 700 darbo vietų – fiksuotas 6,3 proc. nuosmukis. Tai yra didžiausias kritimas tarp visų pagrindinių šalies pramonės šakų, turinčių daugiau nei 200 tūkst. darbuotojų.
Palyginimui, bendras Vokietijos apdirbamosios gamybos sektorius traukėsi kur kas lėčiau – 2,2 proc.
Nors automobilių pramonė išlieka antra pagal dydį darbdave šalyje (nusileidžia tik mašinų gamybos sektoriui, kuriame dirba 934 tūkst. žmonių), tendencijos neramina.
Darbo vietų mažėjimas fiksuojamas ir kitose strateginėse srityse: metalurgijoje (-5,4 proc.), elektronikos ir kompiuterių gamyboje (-3 proc.) bei plastiko pramonėje (-2,6 proc.). Vienintelė sritis, kurioje fiksuotas augimas – maisto pramonė (+1,8 proc.).
Analitikai įvardija aiškias šios krizės priežastis. Vokietijos gamintojus į kampą spaudžia agresyvi Kinijos elektromobilių gamintojų konkurencija ir JAV taikomi aukšti importo muitai.
Prie gamybos trikdžių prisidėjo ir naujausios problemos tiekimo grandinėje, susijusios su lustų gamintojos „Nexperia“ konfliktu.
Tiesa, ekonomikos institutas „Ifo“ pastebi ir teigiamų ženklų. Spalio mėnesį verslo nuotaikos Vokietijos automobilių sektoriuje šiek tiek pasitaisė.
