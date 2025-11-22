„Volkswagen“ taupymo planas įsibėgėja: sutarta dėl 25 tūkst. darbuotojų pasitraukimo

Šis procesas vyksta laikantis 2024 m. pabaigoje pasiekto jautraus kompromiso su įtakinga „IG Metall“ profesine sąjunga. Siekiant išvengti streikų, vadovybė įsipareigojo iki 2030 m. netaikyti priverstinių atleidimų ir neuždaryti pagrindinių gamyklų.
Vietoj to, darbuotojų skaičius mažinamas taikant „socialiai atsakingas“ priemones: skatinant ankstyvą išėjimą į pensiją, siūlant savanoriškas išeitines kompensacijas ir tiesiog nepriimant naujų žmonių į atsilaisvinusias vietas. Nuo 2023 m. pabaigos „Volkswagen“ gretas Vokietijoje jau paliko daugiau nei 11 000 žmonių.
Taupymas ir gamybos mažinimas
Šie veiksmai yra dalis plačios strategijos „Zukunft Volkswagen“ („Volkswagen ateitis“). Koncernas siekia vidutiniu laikotarpiu sutaupyti apie 15 mlrd. eurų kasmet, iš kurių vien atlyginimų fondas turėtų susitraukti 1,5 mlrd. eurų.
Tačiau pokyčiai palies ne tik personalą. Plane numatyta ir nuolatine tvarka sumažinti Vokietijos gamyklų pajėgumus. Gamybos apimtys bus mažinamos maždaug 700 000 automobilių per metus, pritaikant jas prie realios paklausos.
„Volkswagen“ vadovybė šiuos skausmingus žingsnius grindžia būtinybe išgyventi pasikeitusioje rinkoje. Aukšti darbo kaštai Vokietijoje, silpna paklausa Europoje ir agresyvi Kinijos elektromobilių gamintojų konkurencija mažina pelningumą.
Tuo pat metu koncernas privalo investuoti milijardus į naujas elektromobilių platformas bei programinę įrangą, o lėšų šioms investicijoms ieškoma būtent mažinant fiksuotąsias išlaidas.
