„Homanit Lietuva“ – įtarimai dėl aplinkos užteršimo: Vilniaus rajono meras šaukia pasitarimą

„Dėl vakar, penktadienį, vakare Pagiriuose įvykusio incidento, galimai susijusio su UAB „Homanit Lietuva“ veikla, pirmadienį kviečiu visų atsakingų aplinkosaugos institucijų, Pagirių bendruomenės ir įmonės pasitarimą“, – šeštadienį feisbuke rašė Robertas Duchnevičius.
Susitikimas dėl incidento Vokietijos kapitalo įmonės gamykloje vyks pirmadienį Pagirių seniūnijoje.
„Incidentas, kurio metu gamybinės nuotekos galimai pateko į aplinką vandenvietės apsaugos zonoje kelia susirūpinimą.Tikiuosi, kad pirmadienį atsakingos institucijos turės tikslius atsakymus, kas įvyko, koks taršos mastas bei priežastys“, – teigė meras.
„Dėkoju Pagirių gyventojams už greitą reagavimą, pranešant apie įvykį“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, Pagirių bendruomenė kritikuoja „Homanit Lietuvos“ gamyklos veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
Birželį fiksuotas incidentas, kai į aplinką pateko perteklinis plaušas.
