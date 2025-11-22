 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
ATP Challenger Tour

Sezoną baigęs Edas Butvilas: „Man teko atlaikyti sunkiausius išbandymus, po kurių tik dar labiau sustiprėjau“

2025-11-22 15:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 15:51

Penktadienį buvo oficialiai patvirtinta, kad 21-erių Edas Butvilas (ATP-261) nežais Portugalijoje vyksiančiame ATP „Challenger“ serijos „Maia Open“ vyrų teniso turnyre. Ten lietuvis pagal reitingą būtų patekęs tiesiai į pagrindinį etapą.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Penktadienį buvo oficialiai patvirtinta, kad 21-erių Edas Butvilas (ATP-261) nežais Portugalijoje vyksiančiame ATP „Challenger“ serijos „Maia Open“ vyrų teniso turnyre. Ten lietuvis pagal reitingą būtų patekęs tiesiai į pagrindinį etapą.

0

E. Butvilas apie sezono pabaigą pranešė dar ketvirtadienį savo „instagram“ paskyroje: „2025-ųjų sezonas – baigtas. Man teko atlaikyti sunkiausius išbandymus, po kurių tik dar labiau sustiprėjau. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę tobulėti ir noriu padėkoti artimiausiems žmonėms už palaikymą. Ačiū, kad esate šalia“.

Netrukus lietuvis sulaukė palaikymo žinučių iš teniso pasaulio. Vieną iš jų parašė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-31), tapęs didžiausiu šių metų teniso atradimu ir laimėjęs prestižinį ATP 1000 turnyrą Šanchajuje (Kinija).

Didžiausias šio E. Butvilo sezono pasiekimas – nugalėtojo titulas ATP „Challenger“ turnyre Graikijoje.

Nors E. Butvilas ATP „Challenger“ ture sezoną jau baigė ir prarado viltis patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją, bet jau artimiausiu metu jį mus galima pamatyti parodomajame mače Vilniuje. Gruodžio 6 d. „SEB“ arenoje E. Butvilas žais prieš gerą bičiulį – pirmąją Lietuvos teniso raketę Vilių Gaubą (ATP-130). Beveik visi bilietai į šį mačą jau parduoti.

