Dyzelių saulėlydis: kodėl vairuotojai Lietuvoje ieško alternatyvų?

Skaičiai kalba patys už save. 2015 metais dyzeliniai automobiliai sudarė daugiau nei pusę (52 proc.) visos Europos naujų automobilių rinkos. Šiandien situacija kardinaliai kitokia: per pirmuosius aštuonis 2025 metų mėnesius dyzelių dalis susitraukė iki kritinių 9,4 proc.
Tuo tarpu hibridai jau užima 34,7 proc. rinkos. Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA) prognozuoja, kad netrukus jie taps populiaresni už benzininius ir dyzelinius automobilius kartu sudėjus (šiuo metu jų bendra dalis siekia 37,5 proc.).
Kodėl hibridai laimi?
Laidos „Autopilotas“ žurnalistas ir „Lietuvos metų automobilio“ komisijos narys Egidijus Babelis pabrėžia, kad nors prie šio pokyčio prisideda ir ES politika bei griežtėjantys taršos standartai, pagrindinis veiksnys yra paprastas – efektyvumas realiomis sąlygomis.
„Dyzeliniai automobiliai prarado savo pagrindinį pranašumą – pigesnį kurą. Lietuvoje benzinas dabar kainuoja mažiau. Be to, hibridai yra nepralenkiami mieste, kur degalų sąnaudos paprastai būna didžiausios. Net ir užmiestyje, važiuojant iki 100 km/val. greičiu, jie išlieka itin ekonomiški“, – aiškina E. Babelis. Pasak eksperto, dyzeliai vis dar turi pranašumą tik vienoje srityje – važiuojant dideliais greičiais automagistralėse, tačiau toks režimas aktualus ne visiems vairuotojams.
Hibridų patrauklumą didina ir tai, kad ekonomiškumas nebereikalauja aukoti dinamikos. Priešingai – elektros motoras suteikia papildomos galios.
Pavyzdžiui, atnaujintas „Kia Sportage“ su standartiniu 1,6 l turbobenzininiu varikliu generuoja 150 arba 180 AG ir sunaudoja apie 6,8–7,4 l/100 km. Tuo tarpu hibridinė versija pasiekia beveik 240 AG, iki 100 km/val. įsibėgėja pusantros sekundės greičiau (apie 8 sek.), o degalų sąnaudos siekia vos 5,5–6,0 l/100 km. Panaši situacija ir su „Volkswagen Tiguan“: bazinis 1,5 l variklis turi 150 AG, o hibridinė versija – virš 200 AG.
Tiesa, E. Babelis atkreipia dėmesį, kad vairavimo pojūtis labai priklauso nuo gamintojo pasirinktos transmisijos. „Toyota“ dažniausiai naudoja bepakopes (CVT) dėžes, kurios yra efektyvios, bet sukelia daugiau triukšmo greitėjant. Tuo tarpu „Kia“ ar „Volkswagen“ renkasi tradicines automatines arba dviejų sankabų dėžes, kurios užtikrina natūralesnį vairavimo pojūtį.
Paprastumas laimi
Nors iš tinklo įkraunamų hibridų populiarumas taip pat auga (pirmąjį pusmetį jie sudarė 8,6 proc. rinkos), tradiciniai hibridai vis dar išlieka patrauklesni masiniam vartotojui.
Pasak E. Babelio, iš tinklo įkraunami hibridai yra puikus pasirinkimas tik tiems, kas turi galimybę reguliariai ir pigiai įsikrauti namuose. Be to, įkraunami hibridai dažnai turi mažesnes bagažines dėl didesnių baterijų. Pavyzdžiui, visais ratais varomas hibridinis „Kia Sportage“ siūlo net 100 litrų didesnę bagažinę nei analogiškas „Toyota RAV4“ iš tinklo įkraunamas modelis.
Apibendrinant, tradiciniai hibridai tapo „aukso viduriu“: jie siūlo dyzeliams prilygstantį taupumą, benzininio variklio dinamiką ir nereikalauja jokio papildomo vairuotojo įsitraukimo ar infrastruktūros.
