 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Dyzelių saulėlydis: kodėl vairuotojai Lietuvoje ieško alternatyvų?

2025-11-19 19:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 19:08

Europos automobilių rinkoje vyksta tektoniniai lūžiai. Naujausia statistika rodo, kad tradicinių dyzelinių variklių dominavimo era baigėsi negrįžtamai, o savaime įsikraunantys hibridai užtikrintai veržiasi į lyderių pozicijas, atimdami rinkos dalį net ir iš benzininių modelių. Nors pagrindiniu hibridų koziriu išlieka ekonomija, pirkėjus vis dažniau paperka ir kiti, ne mažiau svarbūs privalumai.

Kia Sportage (nuotr. gamintojo)

Europos automobilių rinkoje vyksta tektoniniai lūžiai. Naujausia statistika rodo, kad tradicinių dyzelinių variklių dominavimo era baigėsi negrįžtamai, o savaime įsikraunantys hibridai užtikrintai veržiasi į lyderių pozicijas, atimdami rinkos dalį net ir iš benzininių modelių. Nors pagrindiniu hibridų koziriu išlieka ekonomija, pirkėjus vis dažniau paperka ir kiti, ne mažiau svarbūs privalumai.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skaičiai kalba patys už save. 2015 metais dyzeliniai automobiliai sudarė daugiau nei pusę (52 proc.) visos Europos naujų automobilių rinkos. Šiandien situacija kardinaliai kitokia: per pirmuosius aštuonis 2025 metų mėnesius dyzelių dalis susitraukė iki kritinių 9,4 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Tuo tarpu hibridai jau užima 34,7 proc. rinkos. Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA) prognozuoja, kad netrukus jie taps populiaresni už benzininius ir dyzelinius automobilius kartu sudėjus (šiuo metu jų bendra dalis siekia 37,5 proc.).

Kodėl hibridai laimi?

Laidos „Autopilotas“ žurnalistas ir „Lietuvos metų automobilio“ komisijos narys Egidijus Babelis pabrėžia, kad nors prie šio pokyčio prisideda ir ES politika bei griežtėjantys taršos standartai, pagrindinis veiksnys yra paprastas – efektyvumas realiomis sąlygomis.

REKLAMA
REKLAMA

„Dyzeliniai automobiliai prarado savo pagrindinį pranašumą – pigesnį kurą. Lietuvoje benzinas dabar kainuoja mažiau. Be to, hibridai yra nepralenkiami mieste, kur degalų sąnaudos paprastai būna didžiausios. Net ir užmiestyje, važiuojant iki 100 km/val. greičiu, jie išlieka itin ekonomiški“, – aiškina E. Babelis. Pasak eksperto, dyzeliai vis dar turi pranašumą tik vienoje srityje – važiuojant dideliais greičiais automagistralėse, tačiau toks režimas aktualus ne visiems vairuotojams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Hibridų patrauklumą didina ir tai, kad ekonomiškumas nebereikalauja aukoti dinamikos. Priešingai – elektros motoras suteikia papildomos galios.

Pavyzdžiui, atnaujintas „Kia Sportage“ su standartiniu 1,6 l turbobenzininiu varikliu generuoja 150 arba 180 AG ir sunaudoja apie 6,8–7,4 l/100 km. Tuo tarpu hibridinė versija pasiekia beveik 240 AG, iki 100 km/val. įsibėgėja pusantros sekundės greičiau (apie 8 sek.), o degalų sąnaudos siekia vos 5,5–6,0 l/100 km. Panaši situacija ir su „Volkswagen Tiguan“: bazinis 1,5 l variklis turi 150 AG, o hibridinė versija – virš 200 AG.

REKLAMA

Tiesa, E. Babelis atkreipia dėmesį, kad vairavimo pojūtis labai priklauso nuo gamintojo pasirinktos transmisijos. „Toyota“ dažniausiai naudoja bepakopes (CVT) dėžes, kurios yra efektyvios, bet sukelia daugiau triukšmo greitėjant. Tuo tarpu „Kia“ ar „Volkswagen“ renkasi tradicines automatines arba dviejų sankabų dėžes, kurios užtikrina natūralesnį vairavimo pojūtį.

REKLAMA

Paprastumas laimi

Nors iš tinklo įkraunamų hibridų populiarumas taip pat auga (pirmąjį pusmetį jie sudarė 8,6 proc. rinkos), tradiciniai hibridai vis dar išlieka patrauklesni masiniam vartotojui.

Pasak E. Babelio, iš tinklo įkraunami hibridai yra puikus pasirinkimas tik tiems, kas turi galimybę reguliariai ir pigiai įsikrauti namuose. Be to, įkraunami hibridai dažnai turi mažesnes bagažines dėl didesnių baterijų. Pavyzdžiui, visais ratais varomas hibridinis „Kia Sportage“ siūlo net 100 litrų didesnę bagažinę nei analogiškas „Toyota RAV4“ iš tinklo įkraunamas modelis.

Apibendrinant, tradiciniai hibridai tapo „aukso viduriu“: jie siūlo dyzeliams prilygstantį taupumą, benzininio variklio dinamiką ir nereikalauja jokio papildomo vairuotojo įsitraukimo ar infrastruktūros.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų