Kur dingo pirkėjai? Vokietija giriasi rekordais, bet salonuose stovi niekam nereikalingi automobiliai

Beveik 25 proc. šiemet užregistruotų elektromobilių sandorių iš tiesų yra fiktyvūs. Tai automobiliai, kuriuos gamintojai ir atstovai įregistravo savo vardu.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Nors oficialiai deklaruojama, kad elektromobiliai užima beveik 20 proc. rinkos, realybė salonuose yra kitokia. Gamintojai priversti imtis tokios taktikos ne dėl klientų antplūdžio, o gelbėdamiesi nuo milžiniškų Europos Sąjungos baudų.
Dirbtinai registruojant elektromobilius savo vardu, statistikoje pagerinamas bendras parduotų automobilių CO2 vidurkis, nors realybėje tie automobiliai lieka stovėti aikštelėse.
ZDK prezidentas Thomas Peckruhnas perspėja, kad statistinis augimas neturi nieko bendra su realybe. Atmetus šias manipuliacijas, matyti tikrasis vaizdas. Elektromobilių paklausa tarp fizinių asmenų Vokietijoje sumažėjo 9 proc.
Kainų chaosas ir nuvertėjimas
Ši strategija iškreipia rinką ir kerta per kišenę esamiems savininkams. Dabar gamintojų atstovų vardu registruoti automobiliai netrukus grįš į prekybą kaip mažai naudoti, tačiau su didelėmis nuolaidomis.
Tai sukuria pasiūlos perteklių ir drastiškai sumažina elektromobilių išliekamosios vertės rodiklius. Analitikų duomenimis, trejų metų senumo elektromobiliai Vokietijoje jau nuvertėjo iki 48,8 proc. pradinės kainos – tai gerokai prastesnis rodiklis nei benzininių ar dyzelinių modelių.
Be to, pirkėjai atsiduria aklavietėje. Dėl tokių veiksmų sunku suprasti tikrąją automobilio vertę, kai beveik naują modelį iš galima įsigyti pigiau, nei užsisakyti tokį patį iš gamyklos.
Susidarius tokiai situacijai, keičiasi ir gamintojų retorika. Tie patys koncernai, kurie anksčiau žadėjo greitą elektrifikaciją, dabar siekia nustatytų Europos Sąjungos tikslų peržiūrėjimą.
Vokietijos automobilių pramonės asociacija (VDA) vis dažniau teigia, kad rinka dar nėra pasiruošusi natūraliam perėjimui prie elektromobilių, o visiškas vidaus degimo variklių draudimas numatytu terminu tampa neįgyvendinamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!