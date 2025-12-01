 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įkalinimo įstaigose sielovadą teiks ne tik kapelionai, bet ir jų asistentai

2025-12-01 11:47 / šaltinis: BNS
2025-12-01 11:47

Pirmadienį Teisingumo ministerija ir Lietuvos vyskupų konferencija pasirašė sutartį, pagal kurią įkalinimo įstaigose sielovados paslaugas galės vykdyti ne tik kapelionai, bet ir jų asistentai.

Rita Tamašunienė (nuotr. Elta)

Pirmadienį Teisingumo ministerija ir Lietuvos vyskupų konferencija pasirašė sutartį, pagal kurią įkalinimo įstaigose sielovados paslaugas galės vykdyti ne tik kapelionai, bet ir jų asistentai.

2

„Poreikis tikrai yra ir matome didelę tame prasmę ir reikšmę, Vyskupų konferencija yra pasirengusi parengti pasauliečius – žmones, kurie yra tarp mūsų, iš mūsų visuomenės, bet bus specialiai apmokyti ir ateis su sielovadine pagalba į įkalinimo įstaigas, bendraus su kaliniais individualiai, su kiekvienu, su tais, kam tos pagalbos labiausiai reikia“, – po sutarties pasirašymo žurnalistams teigė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pagrindinis sutarties tikslas – tai maksimaliai stengiamasi, kad nepakartotų daugiau savo nusikalstamos veikos (kaliniai – BNS) ir grįžtų į visuomenę galutinai. (...) Dabar yra trūkumas tiek psichologų, tiek kitokių specialistų su pagalba būtent bausmių vykdymo sistemoje, tai šitas įvykis mums labai reikšmingas“, – pridūrė ji.

Pasak Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo, nors kapelionai jau dvidešimt penkerius metus teikia tokią pagalbą, specialistų nuolat trūksta.

„Mes tą pačią situaciją turime tiek policijoje, tiek kariuomenėje, priešgaisrinė dabar ieško, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ieško. Tai tų kapelionų mes ieškome pritaikyti, kad jie galėtų padėti tokiose vietose, bet ir tęsti savo ir kitas sielovadines pareigas“, – kalbėjo G. Grušas.

„Dabar jiems į pagalbą ateina pasiruošę pasauliečiai, tie pagalbininkai ir čia yra ta naujiena šitoj sutarty, kur link mes einam. Turime nemažai jau pasirengusių, bus pritaikymas tų, kur su „Caritas“ dirba. (...) Kunigai pastoviai visų nepasiekia, naudoja tokius pagalbininkus, sielovadininkus, kurie tada parengia tuos susitikimus kunigui“, – sakė arkivyskupas.

Lietuvos kalėjimų tarnybos duomenimis, 2024 metais laisvės atėmimo bausmes atliko apie 4 tūkst. nuteistųjų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

