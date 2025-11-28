 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Elektromobilis už 14 tūkst. eurų: į Lietuvą atvyko atnaujintas „Dacia Spring“

2025-11-28 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 13:00

Vienas populiariausių ir prieinamiausių elektromobilių Europoje, „Dacia Spring“, sulaukė esminio atnaujinimo ir jau pasiekė Lietuvos rinką, rašoma gamintojo pranešime spaudai. 

Atnaujintas „Dacia Spring“ (nuotr. gamintojo)

Vienas populiariausių ir prieinamiausių elektromobilių Europoje, „Dacia Spring“, sulaukė esminio atnaujinimo ir jau pasiekė Lietuvos rinką, rašoma gamintojo pranešime spaudai. 

REKLAMA
0

Gamintojas iš esmės peržiūrėjo techninę automobilio dalį, pasiūlydamas naujus variklius ir pažangesnę bateriją, tačiau išlaikė pagrindinį modelio kozirį – kainą. Atnaujinto modelio kaina mūsų šalyje startuoja nuo 13 970 eurų (kaina nurodyta be PVM).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Dacia“ inžinieriai atsisakė senųjų agregatų. Nuo šiol „Spring“ bus komplektuojamas su dviem visiškai naujais elektros varikliais, pasiekiančiais 70 AG arba 100 AG galią.

REKLAMA

Tačiau svarbiausias pokytis – energijos šaltinis. Automobilyje montuojama naujos kartos 24,3 kWh talpos ličio geležies fosfato (LFP) baterija. Ši technologija pasirinkta neatsitiktinai. 

LFP baterijos pasižymi didesniu ilgaamžiškumu, saugumu ir leidžia efektyviau išnaudoti energiją. Pagal WLTP ciklą, viena įkrova atnaujintas modelis gali nuvažiuoti iki 225 kilometrų.

REKLAMA
REKLAMA

Lengvasvoris mieste

Nepaisant technologinių atnaujinimų ir sustiprintos kėbulo konstrukcijos, „Spring“ išlaikė retą savybę šiuolaikinių elektromobilių rinkoje – jis sveria vos apie toną. Mažas svoris tiesiogiai prisideda prie didesnio efektyvumo ir lengvesnio valdymo miesto sąlygomis.

Nors tai kompaktiškas miesto automobilis, gamintojas pabrėžia praktiškumą: bagažinės tūris siekia 308 litrus, kas šioje klasėje yra solidus rodiklis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trys įrangos lygiai

Lietuvos pirkėjams siūlomos trys komplektacijos. Bazinė „Essential“ versija (nuo 13 970 Eur be PVM) komplektuojama su 70 AG varikliu. Jau standartinėje įrangoje yra 7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis, galiniai parkavimo jutikliai, greičio palaikymo sistema ir būtiniausia saugumo įranga.

REKLAMA

Norintiems daugiau komforto ir galios, siūloma „Expression“ versija (nuo 15 530 Eur be PVM). Ji gauna galingesnį 100 AG variklį, 15 colių ratlankius ir rankinį oro kondicionierių.

Aukščiausia gama – „Extreme“ (nuo 16 350 Eur be PVM). Ši 100 AG versija išsiskiria vario spalvos apdailos elementais, elektra valdomais galiniais langais bei veidrodėliais. Svarbiausia – čia montuojama „Media Display“ sistema su 10 colių ekranu, palaikanti belaidį „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ryšį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų