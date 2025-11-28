Elektromobilis už 14 tūkst. eurų: į Lietuvą atvyko atnaujintas „Dacia Spring“

Gamintojas iš esmės peržiūrėjo techninę automobilio dalį, pasiūlydamas naujus variklius ir pažangesnę bateriją, tačiau išlaikė pagrindinį modelio kozirį – kainą. Atnaujinto modelio kaina mūsų šalyje startuoja nuo 13 970 eurų (kaina nurodyta be PVM).
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
„Dacia“ inžinieriai atsisakė senųjų agregatų. Nuo šiol „Spring“ bus komplektuojamas su dviem visiškai naujais elektros varikliais, pasiekiančiais 70 AG arba 100 AG galią.
Tačiau svarbiausias pokytis – energijos šaltinis. Automobilyje montuojama naujos kartos 24,3 kWh talpos ličio geležies fosfato (LFP) baterija. Ši technologija pasirinkta neatsitiktinai.
LFP baterijos pasižymi didesniu ilgaamžiškumu, saugumu ir leidžia efektyviau išnaudoti energiją. Pagal WLTP ciklą, viena įkrova atnaujintas modelis gali nuvažiuoti iki 225 kilometrų.
Lengvasvoris mieste
Nepaisant technologinių atnaujinimų ir sustiprintos kėbulo konstrukcijos, „Spring“ išlaikė retą savybę šiuolaikinių elektromobilių rinkoje – jis sveria vos apie toną. Mažas svoris tiesiogiai prisideda prie didesnio efektyvumo ir lengvesnio valdymo miesto sąlygomis.
Nors tai kompaktiškas miesto automobilis, gamintojas pabrėžia praktiškumą: bagažinės tūris siekia 308 litrus, kas šioje klasėje yra solidus rodiklis.
Trys įrangos lygiai
Lietuvos pirkėjams siūlomos trys komplektacijos. Bazinė „Essential“ versija (nuo 13 970 Eur be PVM) komplektuojama su 70 AG varikliu. Jau standartinėje įrangoje yra 7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis, galiniai parkavimo jutikliai, greičio palaikymo sistema ir būtiniausia saugumo įranga.
Norintiems daugiau komforto ir galios, siūloma „Expression“ versija (nuo 15 530 Eur be PVM). Ji gauna galingesnį 100 AG variklį, 15 colių ratlankius ir rankinį oro kondicionierių.
Aukščiausia gama – „Extreme“ (nuo 16 350 Eur be PVM). Ši 100 AG versija išsiskiria vario spalvos apdailos elementais, elektra valdomais galiniais langais bei veidrodėliais. Svarbiausia – čia montuojama „Media Display“ sistema su 10 colių ekranu, palaikanti belaidį „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ryšį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!