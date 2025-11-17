 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Užmirštas „Dacia“ eksperimentas: pasižymėjo įspūdingomis sąnaudomis

2025-11-17 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 21:10

Mažos degalų sąnaudos ir ekologija šiandien yra pagrindiniai „Dacia“ arkliukai. Nors gamintojas visoje Europoje savo pozicijas stiprina siūlydama modelius su gamykline dujų įranga ar hibridine pavara, mintis apie itin taupų automobilį šios markės inžinierių galvose atsirado kur kas anksčiau.

Dacia Logan eco2 (nuotr. gamintojo)
8

Mažos degalų sąnaudos ir ekologija šiandien yra pagrindiniai „Dacia“ arkliukai. Nors gamintojas visoje Europoje savo pozicijas stiprina siūlydama modelius su gamykline dujų įranga ar hibridine pavara, mintis apie itin taupų automobilį šios markės inžinierių galvose atsirado kur kas anksčiau.

REKLAMA
0

Mažai kas prisimena, tačiau dar 2008 metais „Renault“ pristatė „Dacia Logan eco2“ koncepcinį modelį. Tai buvo dalis „eco2“ programos, kuria „Renault“ siekė parodyti ekologiškesnes technologijas. Paprastas ir pigus „Logan“ tam tiko idealiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Dacia Logan eco2
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dacia Logan eco2

Pagrindinis „eco2“ programos reikalavimas buvo pasiekti, kad automobilio CO2 emisija neviršytų 140 g/km. Taip pat buvo reikalaujama, kad 95 proc. automobilio būtų perdirbama, o 5 proc. plastikinių detalių pagaminta iš perdirbtų žaliavų.

REKLAMA

Aerodinamikos patobulinimai

Pristatytas Šanchajuje, žaliai baltas „Logan eco2“ gavo esminius aerodinaminius patobulinimus. Inžinieriai sumontavo žemesnį priekinį buferį, specialius dugno dangčius galinėje dalyje, aptakus ant stogo ir spoilerį ant bagažinės dangčio.

Šie sprendimai leido drastiškai sumažinti oro pasipriešinimo koeficientą (Cx). Standartinio modelio Cx rodiklis siekė 0,36, o atnaujinto – vos 0,29.

REKLAMA
REKLAMA

Automobilis taip pat buvo aprūpintas dyzeliniu varikliu, nes 2008-aisiais dyzeliniai automobiliai buvo laikomi pačiu ekologiškiausiu pasirinkimu. Todėl „Logan eco2“ gavo modifikuotą 1,5 litro dCi keturių cilindrų variklį, pasiekiantį 63 kW (85 AG). Jame buvo sumontuoti nauji stūmokliai, patobulinta įpurškimo sistema, o pats variklis pritaikytas naudoti B30 biodyzeliną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rezultatai buvo įspūdingi. „Renault“ deklaravo, kad šis koncepcinis modelis vidutiniškai suvartojo vos 3,8 l/100 km dyzelino (standartinio modelio sąnaudos siekė 4,7 l/100 km).

Šis parametras atrodo puikiai net ir šiandienos kontekste. Pavyzdžiui, 2020 metų „Dacia Logan MCV“ (universalas) su modernesniu ir galingesniu 1.5 dCi (70 kW / 95 AG) varikliu oficialiai vartojo 3,9 l/100 km.

Koncepcinis modelis stebino ir maža tarša. CO2 rodiklis siekė vos 97 g/km. Tai tik keliais gramais viršija dabartinę griežtą 95 g/km normą, taikomą visam gamintojo automobilių parko vidurkiui.

Tiesa, reikia pripažinti, kad 2008-aisiais taikyti NEDC matavimo standartai buvo kur kas atlaidesni.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų