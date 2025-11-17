Užmirštas „Dacia“ eksperimentas: pasižymėjo įspūdingomis sąnaudomis

Mažai kas prisimena, tačiau dar 2008 metais „Renault“ pristatė „Dacia Logan eco2“ koncepcinį modelį. Tai buvo dalis „eco2“ programos, kuria „Renault“ siekė parodyti ekologiškesnes technologijas. Paprastas ir pigus „Logan“ tam tiko idealiai.
Pagrindinis „eco2“ programos reikalavimas buvo pasiekti, kad automobilio CO2 emisija neviršytų 140 g/km. Taip pat buvo reikalaujama, kad 95 proc. automobilio būtų perdirbama, o 5 proc. plastikinių detalių pagaminta iš perdirbtų žaliavų.
Aerodinamikos patobulinimai
Pristatytas Šanchajuje, žaliai baltas „Logan eco2“ gavo esminius aerodinaminius patobulinimus. Inžinieriai sumontavo žemesnį priekinį buferį, specialius dugno dangčius galinėje dalyje, aptakus ant stogo ir spoilerį ant bagažinės dangčio.
Šie sprendimai leido drastiškai sumažinti oro pasipriešinimo koeficientą (Cx). Standartinio modelio Cx rodiklis siekė 0,36, o atnaujinto – vos 0,29.
Automobilis taip pat buvo aprūpintas dyzeliniu varikliu, nes 2008-aisiais dyzeliniai automobiliai buvo laikomi pačiu ekologiškiausiu pasirinkimu. Todėl „Logan eco2“ gavo modifikuotą 1,5 litro dCi keturių cilindrų variklį, pasiekiantį 63 kW (85 AG). Jame buvo sumontuoti nauji stūmokliai, patobulinta įpurškimo sistema, o pats variklis pritaikytas naudoti B30 biodyzeliną.
Rezultatai buvo įspūdingi. „Renault“ deklaravo, kad šis koncepcinis modelis vidutiniškai suvartojo vos 3,8 l/100 km dyzelino (standartinio modelio sąnaudos siekė 4,7 l/100 km).
Šis parametras atrodo puikiai net ir šiandienos kontekste. Pavyzdžiui, 2020 metų „Dacia Logan MCV“ (universalas) su modernesniu ir galingesniu 1.5 dCi (70 kW / 95 AG) varikliu oficialiai vartojo 3,9 l/100 km.
Koncepcinis modelis stebino ir maža tarša. CO2 rodiklis siekė vos 97 g/km. Tai tik keliais gramais viršija dabartinę griežtą 95 g/km normą, taikomą visam gamintojo automobilių parko vidurkiui.
Tiesa, reikia pripažinti, kad 2008-aisiais taikyti NEDC matavimo standartai buvo kur kas atlaidesni.
