Paskelbtas populiariausių automobilių Europoje sąrašas: lietuvių mylimus gamintojus lenkia vienas gamintojas

Per pirmuosius tris šių metų ketvirčius (sausio–rugsėjo mėn.) „Dacia Sandero“ išliko perkamiausiu modeliu Europoje. Nors pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 8,3 proc., 185 947 parduoti vienetai leido išlaikyti solidžią persvarą prieš artimiausią persekiotoją, „Renault Clio“ (170 256 vnt.). Trečioje vietoje stabiliai laikosi „Volkswagen T-Roc“ (160 730 vnt.), o jam į nugarą kvėpuoja kiti grupės modeliai – „Tiguan“ ir „Golf“.
„Volkswagen“ grupė apskritai demonstruoja išskirtinį stabilumą. Vien „Volkswagen“ markė perkamiausiųjų penkiasdešimtuke turi net aštuonis atstovus. Neatsilieka ir „Škoda“ su šešiais modeliais, iš kurių 13-oje vietoje yra „Octavia“.
Populiariausių modelių gretose taip pat gerai sekėsi naujos kartos „Peugeot 3008“, kurio pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, šoktelėjo trečdaliu (arba 23 725 vnt.). Sėkmę toliau demonstruoja „MG ZS“ (pardavimai išaugo 21 622 vnt.). Taip pat pastebimai augo „Jeep Avenger“, „Škoda Kodiaq“, „Volvo XC40“ ir „Mercedes-Benz GLC“ paklausa.
Elektrinių modelių segmente išskirtine sėkme mėgaujasi „Škoda Elroq“. Būdamas visiškas naujokas, jis iškart užėmė į 46-ą vietą su beveik 60 000 registracijų ir aplenkė „Volkswagen ID.3“ bei „ID.4“. Pastarųjų „Volkswagen“ modelių pardavimai taip pat augo (ID.3 +41 proc., ID.4 +12 tūkst. vnt.). Manoma, kad tam įtakos turėjo ne tik modelių atnaujinimai, bet ir agresyvi kainodara, kuria „Volkswagen“ atsako į pigesnių kiniškų elektromobilių konkurenciją.
Tačiau didžiausiu metų pralaimėtoju, lyginant devynių mėnesių duomenis, tapo „Tesla“. „Model Y“ pardavimai krito 29 proc. (nuo 155 tūkst. iki 109 tūkst. vnt.), o „Model 3“ pardavimai susitraukė 27 proc. (nuo 85 tūkst. iki 62 tūkst. vnt.).
Vis dėlto panašu, kad po ilgai trukusių boikotų, europiečiai „Tesla“ markei atleido. Būtent rugsėjo mėnesį „Tesla Model Y“ tapo absoliučiai perkamiausiu automobiliu Europoje. Šis sugrįžimas yra įspūdingas. Dar birželį „Model Y“ nepateko net į TOP 50 (buvo 60-as), rugpjūtį pakilo į 17-ą vietą, o rugsėjį užėmė pirmąją.
50 populiariausių automobilių Europoje (2025 m. sausis-rugsėjis)
- Dacia Sandero – 185 947 vnt.
- Renault Clio – 170 256 vnt.
- Volkswagen T-Roc – 160 730 vnt.
- Volkswagen Tiguan – 149 506 vnt.
- Volkswagen Golf – 147 705 vnt.
- Peugeot 208 – 145 076 vnt.
- Toyota Yaris Cross – 140 919 vnt.
- Dacia Duster – 133 644 vnt.
- Peugeot 2008 – 133 308 vnt.
- Opel Corsa – 131 941 vnt.
- Citroen C3 – 124 719 vnt.
- Toyota Yaris – 124 097 vnt.
- Škoda Octavia – 120 657 vnt.
- Kia Sportage – 116 566 vnt.
- Ford Puma – 115 768 vnt.
- Hyundai Tucson – 113 146 vnt.
- Tesla Model Y – 109 793 vnt.
- Nissan Qashqai – 109 455 vnt.
- Renault Captur – 104 347 vnt.
- Peugeot 3008 – 95 424 vnt.
- MG ZS – 94 925 vnt.
- Fiat Panda – 93 297 vnt.
- Audi A3 – 89 742
- Toyota C-HR – 88 268 vnt.
- Toyota Corolla – 88 187 vnt.
- BMW X1 – 86 968 vnt.
- Volkswagen T-Cross – 85 285 vnt.
- Škoda Fabia – 82 304 vnt.
- Škoda Kodiaq – 81 026 vnt.
- Volkswagen Polo – 80 912 vnt.
- Mercedes-Benz GLC – 80 380 vnt.
- Škoda Kamiq – 78 879 vnt.
- Ford Kuga – 76 048 vnt.
- Jeep Avenger – 75 980 vnt.
- Hyundai Kona – 75 142 vnt.
- Toyota Aygo X – 72 271 vnt.
- Nissan Juke – 70 755 vnt.
- Mini One – 70 450 vnt.
- BMW 1 serija – 69 063 vnt.
- Škoda Karoq – 68 502 vnt.
- Volvo XC60 – 65 216 vnt.
- Cupra Formentor – 64 456 vnt.
- Tesla Model 3 – 62 698 vnt.
- Volvo XC40 – 60 276 vnt.
- Opel Mokka – 59 587 vnt.
- Škoda Elroq – 59 136 vnt.
- Seat Ibiza – 58 784 vnt.
- Volkswagen ID.4 – 57 643 vnt.
- Volkswagen Taigo – 57 385 vnt.
- Volkswagen ID.3 – 57 255 vnt.
