Krizė dėl retųjų metalų – atidėta? ES ir Kinija rado susitarimą

Kaip teigia Europos Komisija, šis naujas mechanizmas turėtų paspartinti licencijavimo procedūras. Būtent jos tapo didžiausiu galvos skausmu Europos automobilių, puslaidininkių ir energetikos pramonei po to, kai Kinija 2025 metais sugriežtino eksporto kontrolę.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Pagal naująją tvarką, užsienio pirkėjai privalo detaliai nurodyti galutinį medžiagų panaudojimą, o tai smarkiai pailgino tiekimo terminus ir padidino kaštus. Naujasis kanalas skirtas būtent sutrumpinti laiką nuo paraiškos pateikimo iki licencijos išdavimo.
Nors Pekinas laikinai ir sušvelnino kai kurias taisykles, pati licencijavimo sistema išlieka galioti ir bet kada gali būti panaudota kaip reguliavimo svertas.
ES jau seniai pripažįsta savo strateginį pažeidžiamumą – visišką priklausomybę nuo Kinijos tiekiamų retųjų žemės elementų.
Problema yra ne tik gavyba, bet, svarbiausia, rafinavimo ir separacijos procesai, kuriuose Kinija, remiama valstybinių investicijų, turi daugiau nei dešimtmečio technologinį pranašumą.
Nors Europoje bandoma vystyti savus projektus, jų įgyvendinimas užtruks metus ir reikalaus milžiniškų investicijų.
Naujojo komunikacijos kanalo šalininkai tai vadina pragmatišku sprendimu dabartinėje padidintos rizikos situacijoje. Pramonei gyvybiškai reikalingas nuspėjamumas, o bet koks licencijavimo sutrumpinimas mažina spaudimą gamybos grandinėms.
Tačiau kritikai perspėja, kad tai tėra laikinas ir apgaulingas sprendimas, nesuteikiantis Europai jokių realių garantijų. Visi licencijavimo svertai išlieka Pekino rankose ir bet kurią akimirką gali būti panaudoti kaip geopolitinio spaudimo įrankis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!