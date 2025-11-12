 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Krizė dėl retųjų metalų – atidėta? ES ir Kinija rado susitarimą

2025-11-12 13:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 13:01

Atrodo, kad tiesioginė krizė dėl gyvybiškai svarbių retųjų žemės elementų tiekimo Europos pramonei bent laikinai atidedama. Europos Sąjunga ir Kinija susitarė įsteigti specialų komunikacijos kanalą, skirtą užtikrinti sklandesnį šių medžiagų eksportą į Europą.

„Volkswagen“ automobilių gamykla Kinijoje (nuotr. gamintojo)

Atrodo, kad tiesioginė krizė dėl gyvybiškai svarbių retųjų žemės elementų tiekimo Europos pramonei bent laikinai atidedama. Europos Sąjunga ir Kinija susitarė įsteigti specialų komunikacijos kanalą, skirtą užtikrinti sklandesnį šių medžiagų eksportą į Europą.

0

Kaip teigia Europos Komisija, šis naujas mechanizmas turėtų paspartinti licencijavimo procedūras. Būtent jos tapo didžiausiu galvos skausmu Europos automobilių, puslaidininkių ir energetikos pramonei po to, kai Kinija 2025 metais sugriežtino eksporto kontrolę.

Pagal naująją tvarką, užsienio pirkėjai privalo detaliai nurodyti galutinį medžiagų panaudojimą, o tai smarkiai pailgino tiekimo terminus ir padidino kaštus. Naujasis kanalas skirtas būtent sutrumpinti laiką nuo paraiškos pateikimo iki licencijos išdavimo.

Nors Pekinas laikinai ir sušvelnino kai kurias taisykles, pati licencijavimo sistema išlieka galioti ir bet kada gali būti panaudota kaip reguliavimo svertas.

ES jau seniai pripažįsta savo strateginį pažeidžiamumą – visišką priklausomybę nuo Kinijos tiekiamų retųjų žemės elementų.

Problema yra ne tik gavyba, bet, svarbiausia, rafinavimo ir separacijos procesai, kuriuose Kinija, remiama valstybinių investicijų, turi daugiau nei dešimtmečio technologinį pranašumą.

Nors Europoje bandoma vystyti savus projektus, jų įgyvendinimas užtruks metus ir reikalaus milžiniškų investicijų.

Naujojo komunikacijos kanalo šalininkai tai vadina pragmatišku sprendimu dabartinėje padidintos rizikos situacijoje. Pramonei gyvybiškai reikalingas nuspėjamumas, o bet koks licencijavimo sutrumpinimas mažina spaudimą gamybos grandinėms.

Tačiau kritikai perspėja, kad tai tėra laikinas ir apgaulingas sprendimas, nesuteikiantis Europai jokių realių garantijų. Visi licencijavimo svertai išlieka Pekino rankose ir bet kurią akimirką gali būti panaudoti kaip geopolitinio spaudimo įrankis.

