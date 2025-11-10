ES pramonės vadovas: Europa privalo gintis nuo Kinijos ir peržiūrėti benzininių variklių draudimą

Pasak S. Sejourne'o, ES privalo būti mažiau naivi ir pripažinti, kad yra vienintelis žemynas, neturintis strateginio mąstymo pramonės politikoje.
Jis perspėjo, kad delsimas turės skaudžių pasekmių: „Jei nesiimsime veiksmų, per dešimt metų Europoje pagaminamų ir parduodamų automobilių skaičius sumažės nuo 13 iki 9 milijonų.“
Būtent todėl, pasak komisaro, ES privalo parodyti lankstumą dėl visiško vidaus degimo variklių draudimo 2035-aisiais.
Šis jo pareiškimas patvirtina, kad ES iš tiesų planuoja peržiūrėti šį tikslą iki metų pabaigos. Tai yra atsakas į pačių automobilių gamintojų skundus, kad visiškas perėjimas prie elektromobilių per tokį trumpą laiką nebėra realistiškas.
S. Sejourne'as įvardijo kelias strategines kryptis. Viena jų – jau anksčiau minėtas planas sukurti naują įperkamų mažų elektromobilių kategoriją, kuris turėtų būti pristatytas gruodžio 10 d., siekiant konkuruoti su pigiais kiniškais modeliais.
Tačiau S. Sejourne'as itin aštriai pasisakė ir apie Kinijos gamyklų veiklą pačioje Europoje.
„Šiandien mes matome gamintojus, kurie surenka kiniškus automobilius Europoje, naudodami kiniškus komponentus ir kinišką personalą: tai vyksta Ispanijoje ir Vengrijoje. Tai yra nepriimtina“, – teigė jis.
Paklaustas, ar Europa turėtų imtis protekcionizmo, S. Sejourne'as buvo atsargus. Jis teigė, kad muitai sukeltų prekybos įtampą ir pakenktų pačiai gamybai. Vietoj to, pasak jo, būtina įvesti sąlygas užsienio investicijoms Europoje.
Galiausiai, komisaras pabrėžė būtinybę mažinti priklausomybę nuo Kinijos tiekiamų retųjų žemės elementų. Ieškoti naujų tiekėjų (Brazilijoje, Kanadoje, Afrikoje), didinti perdirbimą ir investuoti į vietos gavybos galimybes.
