 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

ES pramonės vadovas: Europa privalo gintis nuo Kinijos ir peržiūrėti benzininių variklių draudimą

2025-11-10 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 13:04

Europos Sąjunga privalo aktyviai ginti savo automobilių pramonę nuo agresyviai nusiteikusiso Kinijos, o tai apima ir esminį klausimą – galimą 2035-ųjų vidaus degimo variklių draudimo peržiūrą. Tokį griežtą pareiškimą interviu Italijos dienraščiui „La Stampa“ pateikė ES pramonės komisaras Stephane'as Sejourne'as.

Europos Sąjunga BNS Foto

Europos Sąjunga privalo aktyviai ginti savo automobilių pramonę nuo agresyviai nusiteikusiso Kinijos, o tai apima ir esminį klausimą – galimą 2035-ųjų vidaus degimo variklių draudimo peržiūrą. Tokį griežtą pareiškimą interviu Italijos dienraščiui „La Stampa“ pateikė ES pramonės komisaras Stephane'as Sejourne'as.

REKLAMA
0

Pasak S. Sejourne'o, ES privalo būti mažiau naivi ir pripažinti, kad yra vienintelis žemynas, neturintis strateginio mąstymo pramonės politikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Jis perspėjo, kad delsimas turės skaudžių pasekmių: „Jei nesiimsime veiksmų, per dešimt metų Europoje pagaminamų ir parduodamų automobilių skaičius sumažės nuo 13 iki 9 milijonų.“

REKLAMA

Būtent todėl, pasak komisaro, ES privalo parodyti lankstumą dėl visiško vidaus degimo variklių draudimo 2035-aisiais.

Šis jo pareiškimas patvirtina, kad ES iš tiesų planuoja peržiūrėti šį tikslą iki metų pabaigos. Tai yra atsakas į pačių automobilių gamintojų skundus, kad visiškas perėjimas prie elektromobilių per tokį trumpą laiką nebėra realistiškas.

REKLAMA
REKLAMA

S. Sejourne'as įvardijo kelias strategines kryptis. Viena jų – jau anksčiau minėtas planas sukurti naują įperkamų mažų elektromobilių kategoriją, kuris turėtų būti pristatytas gruodžio 10 d., siekiant konkuruoti su pigiais kiniškais modeliais.

Tačiau S. Sejourne'as itin aštriai pasisakė ir apie Kinijos gamyklų veiklą pačioje Europoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien mes matome gamintojus, kurie surenka kiniškus automobilius Europoje, naudodami kiniškus komponentus ir kinišką personalą: tai vyksta Ispanijoje ir Vengrijoje. Tai yra nepriimtina“, – teigė jis.

Paklaustas, ar Europa turėtų imtis protekcionizmo, S. Sejourne'as buvo atsargus. Jis teigė, kad muitai sukeltų prekybos įtampą ir pakenktų pačiai gamybai. Vietoj to, pasak jo, būtina įvesti sąlygas užsienio investicijoms Europoje.

Galiausiai, komisaras pabrėžė būtinybę mažinti priklausomybę nuo Kinijos tiekiamų retųjų žemės elementų. Ieškoti naujų tiekėjų (Brazilijoje, Kanadoje, Afrikoje), didinti perdirbimą ir investuoti į vietos gavybos galimybes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų