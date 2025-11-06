ES ruošia atsaką Kinijos gamintojams: bus kuriama nauja automobilių kategorija

Pagrindinė šios iniciatyvos esmė – reguliacinių reikalavimų sušvelninimas. Planuojama sukurti tarpinę transporto priemonių kategoriją, kuri organiškai įsiterptų tarp lengvųjų keturračių ir įprastų automobilių.
Šios iniciatyvos idėja yra labai paprasta. Planuojama sukurti mažų miesto elektromobilių kategoriją, kuriems nebūtų taikomi tokie patys griežti ir brangūs saugumo bei technologijų reikalavimai, kokie šiuo metu privalomi dideliems visureigiams.
„Gamintojų tikslas – pateikti rinkai naujus mažus automobilius, kainuojančius nuo 15 000 iki 20 000 eurų. Kadangi reguliaciniai suvaržymai sudaro reikšmingą kainos dalį, mes ir ruošiame šią naują teisinę bazę“, – automobilių pramonės atstovams Paryžiuje patvirtino Europos Komisaras pramonei Stephane'as Sejourne'as. Jis pridūrė, kad tikisi šį planą pristatyti gruodžio 10 dieną.
Tai – tiesioginis Briuselio atsakas į ilgalaikius pačių gamintojų prašymus. Tokie koncernai kaip „Stellantis“ ir „Renault“ jau seniai ragino ES sukurti sąlygas pelningai gaminti mažus elektromobilius Europoje, kad būtų galima atremti Kinijos prekių ženklų antplūdį.
„Stellantis“ valdybos pirmininkas Johnas Elkannas anksčiau yra raginęs sukurti japoniškų „kei cars“ (mažų automobilių) analogą Europai. „Renault“ atstovai siūlė naujai kategorijai (automobiliams iki 4,2 metro ilgio) „įšaldyti“ reguliacinį mechanizmą 10–15 metų.
Panašu, kad automobilių pramonė buvo išgirsta. Dar rugsėjį Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patvirtino, kad įstatymų leidėjai pradeda „Įperkamų mažų automobilių iniciatyvą“.
