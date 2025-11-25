Spalio mėnesio kontrastai: taupūs europiečiai rinkosi „Dacia“, o „Tesla“ pardavimai smigo žemyn

Kol brangių elektromobilių paklausa išgyvena drastiškus svyravimus, pirkėjai gręžiasi į įperkamų automobilių segmentą. Būtent todėl į perkamiausiųjų viršūnę vėl sugrįžo „Dacia Sandero“.
Tai jau penktas kartas šiais metais, kai rumuniškas hečbekas tampa populiariausiu automobiliu Europoje. Nors, palyginti su pernai, „Dacia Sandero“ pardavimai sumažėjo 7,6 proc. (iki 20 480 vnt.), to visiškai pakako pirmajai vietai užimti.
Sėkmės priežastis paprasta – kaina. Europos Centrinio Banko duomenimis, nauji automobiliai dabar kainuoja trečdaliu brangiau nei 2015 metais. Tokioje ekonominėje aplinkoje „Dacia Sandero“, kurio kaina Lietuvoje prasideda nuo 14 490 eurų, tampa logišku pasirinkimu ribotą biudžetą turintiems vairuotojams.
Amerikietiški „Tesla“ kalneliai
Visiškai priešinga situacija susiklostė „Tesla“ stovykloje. Rugsėjį buvęs absoliučiu rinkos lyderiu, elektrinis „Tesla Model Y“ spalį patyrė staigų kritimą ir nusirito net į 65-ąją vietą (5 916 vnt.).
Tačiau tai nereiškia, kad pirkėjai nusigręžė nuo elektromobilių. Toks svyravimas yra būdingas „Tesla“ logistikos modeliui.
JAV gamintojas visus pristatymus koncentruoja į paskutinį ketvirčio mėnesį (šiuo atveju – rugsėjį), todėl kito ketvirčio pradžia (spalis) dažniausiai būna prasta. Panašus scenarijus jau vyko vasarą, kai po sėkmingo birželio sekė nuosmukis liepą.
Stabilūs vidutiniokai ir naujokų sėkmė
Kol lyderiai keičiasi vietomis, „Volkswagen T-Roc“ demonstruoja stabilų augimą. Šis kompaktinis visureigis spalį fiksavo 26 proc. šuolį ir pakilo į antrąją vietą, aplenkdamas trečioje vietoje likusį „Renault Clio“.
Spalis buvo sėkmingas ir naujajam elektriniam „Renault 5“. Stilingas miesto automobilis, vos pasirodęs rinkoje, sugebėjo prasibrauti į populiariausiųjų 25-uką (9 606 vnt.), aplenkdamas daugelį senbuvių.
Žvelgiant į bendrą dešimties mėnesių statistiką, intrigos dėl metų nugalėtojo lieka nedaug. „Dacia Sandero“ (207 043 vnt.) išlaiko solidų atotrūkį nuo antroje vietoje esančio „Renault Clio“ ir trečioje vietoje žengiančio „VW T-Roc“.
